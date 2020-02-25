Как рассчитывать StopOut, если у брокера он выражается в деньгах, а не в процентах?
В справочнике в описании AccountStopoutMode() пишется, что если возвращается 1 - это значит сравнение уровня свободной маржи с абсолютным значением. Но как это трактовать, является ли AccountFreeMargin() уровнем свободной маржи для данного случая и что это за абсолютное значение пока остается для меня загадкой.
- www.mql5.com
@Andrey Khatimlianskii, в том и дело, что сам не знаю где проверить, но хотелось бы разобраться в этом моменте.
В справочнике в описании AccountStopoutMode() пишется, что если возвращается 1 - это значит сравнение уровня свободной маржи с абсолютным значением. Но как это трактовать, является ли AccountFreeMargin() уровнем свободной маржи для данного случая и что это за абсолютное значение пока остается для меня загадкой.
Абсолютное значение величины средств. Stop out ведь считается на основании средств. Поэтому нужно использовать не AccountFreeMargin(), а AccountEquity().
@Andrey Khatimlianskii, в том и дело, что сам не знаю где проверить, но хотелось бы разобраться в этом моменте.
В справочнике в описании AccountStopoutMode() пишется, что если возвращается 1 - это значит сравнение уровня свободной маржи с абсолютным значением. Но как это трактовать, является ли AccountFreeMargin() уровнем свободной маржи для данного случая и что это за абсолютное значение пока остается для меня загадкой.
Проверить в тестере на том счете, где AccountStopoutMode() возвращает 1.
Абсолютное значение величины средств. Stop out ведь считается на основании средств. Поэтому нужно использовать не AccountFreeMargin(), а AccountEquity().
Да, но в той же строке есть упоминание и про уровень свободной маржи. И что тогда сравнивать AccountFreeMargin() с AccountEquity()?
Зачем нам тогда значение AccountStopoutLevel(), выраженное в валюте депозита?
Проверить в тестере на том счете, где AccountStopoutMode() возвращает 1.
Пока я не смог найти такого счета. Если бы нашел, наверняка сам бы вычислил правильную формулу.
На текущий момент, правильной мне кажется все-таки такая:
if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE)==ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY) { // Stopout наступает, когда: AccountFreeMargin() <= AccountStopoutLevel(); }
Но проверить просто негде, поэтому и решил обратиться на форум.
Пока я не смог найти такого счета.
А зачем тогда формула? Чтобы предусмотреть все? Это, к сожалению, невозможно.
Я тоже не встречал за 15 лет таких счетов, поэтому не вижу смысла проверять.
ps: вот, в МТ5 можно в тестере выставить вручную и проверить:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вопрос в заголовке. Лично я сам не встречался еще с такой ситуацией, но стало интересно, потому как MQL4 вроде как позволяет определить в чем именно считается стопаут в деньгах или в процентах. Но вот если насчет процентов все понятно и нужно следовать условию:
То вот какое сравнение нужно выполнять, если уровень задается в деньгах не очень понятно
Подскажите как правильно?