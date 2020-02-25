Кто подскажет в чем дело?
Загружаю на маркет своего советника в раздел советники мт4. Выдает при загрузке ошибку.
В чем может быть проблема?
Также даю скрин с самого сова.
Вместо древней start() используйте OnTick().
OnStart() используется в скриптах и сервисах - отсюда и ошибка.
- www.mql5.com
Как называется главная функция Вашего эксперта? Должна быть OnTick.
Артём опередил на две минуты. Зачёт
Должно работать. Напишите в начале функции printf("Превед медвед!");
Запустите советник и посмотрите в закладке "Эксперты". Пишет?
при функции старт все и работает, как сов при тестировании так и визуализации. А когда меняю на OnTick советник вообще не работает, но за то загружается на маркет.
Чудес не бывает.
Загружаю на маркет своего советника в раздел советники мт4. Выдает при загрузке ошибку.
В чем может быть проблема?
Также даю скрин с самого сова.
Нужно доработать, фриланс в помощь.
Теги: доработать советника для маркета.
- www.mql5.com
То есть если мой советник работает по OnTimer(), все равно для Маркета надо оставлять пустышку OnTick()?
вот что пишет советник при компилировании
В тестере молчит ни одной сделки.
Если верну обратно как было на функцию start то все у меня работает.
А на маркет не могу залить сова. Получается не понятка.
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Загружаю на маркет своего советника в раздел советники мт4. Выдает при загрузке ошибку.
В чем может быть проблема?
Также даю скрин с самого сова.