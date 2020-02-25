Кто подскажет в чем дело?

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Загружаю на маркет своего советника в раздел советники мт4. Выдает при загрузке ошибку.

В чем может быть проблема?

Также даю скрин с самого сова.

Файлы:
Screenshot_673.png  7 kb
Screenshot_673.png  7 kb
 
Snanislav Nagornyuk:

Загружаю на маркет своего советника в раздел советники мт4. Выдает при загрузке ошибку.

В чем может быть проблема?

Также даю скрин с самого сова.

Вместо древней start() используйте OnTick().

OnStart() используется в скриптах и сервисах - отсюда и ошибка.

Документация по MQL5: Программы MQL5 / Выполнение программ
Документация по MQL5: Программы MQL5 / Выполнение программ
  • www.mql5.com
Каждый скрипт, сервис и эксперт работает в собственном отдельном потоке. Все индикаторы, рассчитываемые на одном символе, даже если они запущены на разных графиках, работают в одном потоке. Таким образом, все индикаторы на одном символе делят между собой ресурсы одного потока. В одном потоке с индикаторами также последовательно выполняются...
[Удален]  

Как называется главная функция Вашего эксперта? Должна быть OnTick.

Артём опередил на две минуты. Зачёт

 
при функции старт все и работает, как сов при тестировании так и визуализации. А когда меняю на OnTick советник вообще не работает, но за то загружается на маркет.
[Удален]  

Должно работать. Напишите в начале функции printf("Превед медвед!");

Запустите советник и посмотрите в закладке "Эксперты". Пишет?

Ищите ошибки.
 
Snanislav Nagornyuk:
при функции старт все и работает, как сов при тестировании так и визуализации. А когда меняю на OnTick советник вообще не работает, но за то загружается на маркет.

Чудес не бывает.

 
Snanislav Nagornyuk:

Загружаю на маркет своего советника в раздел советники мт4. Выдает при загрузке ошибку.

В чем может быть проблема?

Также даю скрин с самого сова.

Нужно доработать, фриланс в помощь.

Теги: доработать советника для маркета.

Торговые приложения для MetaTrader 5 на заказ
Торговые приложения для MetaTrader 5 на заказ
  • www.mql5.com
Советник на основе свечных патернов «Поглощение». Техническое задание для MT4. Идея торговой системы: входы Long/Short при формировании патерна Поглощение Long Engulfing/Short Engulfing (LE/SE). ТЗ пишется для Long, Short – все противоположно. (предполагается , что Разработчик знаком со свечными патернами и знает что такое OCHL) 2. Сигнал на...
 
Artyom Trishkin:

Вместо древней start() используйте OnTick().

OnStart() используется в скриптах и сервисах - отсюда и ошибка.

То есть если мой советник работает по OnTimer(), все равно для Маркета надо оставлять пустышку OnTick()?

 
Alexey Volchanskiy:

То есть если мой советник работает по OnTimer(), все равно для Маркета надо оставлять пустышку OnTick()?

По любому надо иметь в коде два этих входа. Потомучто иногда таймер не запускается и советник не работает, хотя висит на чарте.
 

вот что пишет советник при компилировании

В тестере молчит ни одной сделки.

Если верну обратно как было на функцию start то все у меня работает.

А на маркет не могу залить сова. Получается не понятка.

 
елки, нашел ошибку. Все заработало.
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