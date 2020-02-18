Кто подскажет в чем дело? Test
- Кто подскажет в чем дело?
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вот что пишет советник при компилировании
В тестере молчит ни одной сделки.
Если верну обратно как было на функцию start то все у меня работает.
А на маркет не могу залить сова. Получается не понятка.
вот что пишет советник при компилировании
В тестере молчит ни одной сделки.
Если верну обратно как было на функцию start то все у меня работает.
А на маркет не могу залить сова. Получается не понятка.
Почему - start? OnTick() или OnStart().
Почему - start? OnTick() или OnStart().
вспомнил старый мт4 и написал start :-)
вспомнил старый мт4 и написал start :-)
Думаю, что в Маркете уже пора бы делать такую проверку. Возможно, как раз на нее Вы и попали. Ведь раньше очень трудно было определить, где эксперт, где индикатор, а где - скрипт. Везде start. А теперь по точкам входа легко определяется тип программы.
Думаю, что в Маркете уже пора бы делать такую проверку. Возможно, как раз на нее Вы и попали. Ведь раньше очень трудно было определить, где эксперт, где индикатор, а где - скрипт. Везде start. А теперь по точкам входа легко определяется тип программы.
Я думаю, что вряд ли будут делать проверку на старые обработчики - они (проверки) и так есть - если обработчик старый, то ошибка.
Время-то идёт вперёд, зачем использовать давно устаревшее?
Думаю, что в Маркете уже пора бы делать такую проверку. Возможно, как раз на нее Вы и попали. Ведь раньше очень трудно было определить, где эксперт, где индикатор, а где - скрипт. Везде start. А теперь по точкам входа легко определяется тип программы.
кстати, это тема тест.
но !!!!
взял эксперта - и изменил OnTick на start - Автовалидацию прошел (Раздел Эксперты) :-)
а вот когда добавил:
#property script_show_inputs
тогда автовалидатор и указал на ошибку.
Хотя при сохранении - папка подставляется как Script
Аннет. Все ок. Автовалидация пропускает только start
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