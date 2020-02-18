Кто подскажет в чем дело? Test

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Это был тест. Прошу удалить тему. 
 

вот что пишет советник при компилировании

В тестере молчит ни одной сделки.

Если верну обратно как было на функцию start то все у меня работает.

А на маркет не могу залить сова. Получается не понятка.


 
Vladislav Andruschenko:

вот что пишет советник при компилировании

В тестере молчит ни одной сделки.

Если верну обратно как было на функцию start то все у меня работает.

А на маркет не могу залить сова. Получается не понятка.


Почему - start? OnTick() или OnStart().

 
Ihor Herasko:

Почему - start? OnTick() или OnStart().

вспомнил старый мт4 и написал start :-) 

 
Vladislav Andruschenko:

вспомнил старый мт4 и написал start :-) 

Думаю, что в Маркете уже пора бы делать такую проверку. Возможно, как раз на нее Вы и попали. Ведь раньше очень трудно было определить, где эксперт, где индикатор, а где - скрипт. Везде start. А теперь по точкам входа легко определяется тип программы.

 
Ihor Herasko:

Думаю, что в Маркете уже пора бы делать такую проверку. Возможно, как раз на нее Вы и попали. Ведь раньше очень трудно было определить, где эксперт, где индикатор, а где - скрипт. Везде start. А теперь по точкам входа легко определяется тип программы.

Я думаю, что вряд ли будут делать проверку на старые обработчики - они (проверки) и так есть - если обработчик старый, то ошибка.
Время-то идёт вперёд, зачем использовать давно устаревшее?

 
Ihor Herasko:

Думаю, что в Маркете уже пора бы делать такую проверку. Возможно, как раз на нее Вы и попали. Ведь раньше очень трудно было определить, где эксперт, где индикатор, а где - скрипт. Везде start. А теперь по точкам входа легко определяется тип программы.


кстати, это тема тест.

но !!!! 

взял эксперта - и изменил OnTick на start - Автовалидацию прошел (Раздел Эксперты) :-) 



а вот когда добавил: 

#property script_show_inputs

тогда автовалидатор и указал на ошибку.


Хотя при сохранении - папка подставляется как Script 

Аннет. Все ок. Автовалидация пропускает только start


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