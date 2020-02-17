оплата VPS - страница 2
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PS. И, кстати, у меня система 64-бит (я делал скриншот с Метатрейдера, установленного на 64-битную OS.
Сейчас проверил на Windows 8.1 32 бит - все нормально (соответствует скриншотам выше, и кнопка Далееактивна).
Сначала я думал, что это у вас VAT (то есть, заморожено не 30, а больше если с VAT) .. но проверить не могу, так как регистрировался тут c РФ IP (и сейчас на нем), но пробовал комп с EU IP - тоже все нормально (сумма платежа за VPS насумму VAT не увеличивается, и сумма баланса остается такой же).
И где смотреть замороженные средства - тоже не знаю (у меня не замораживались), и мы как моlераторы не можeм их у вас видеть и проверить (амины могут).
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Подождите до понедельника, если не исправится (говорят, в полночь некоторая статистика например по сигналам пересчитывается, может и по средствам тоже ..) - дайте знать в этой ветке.
А где-то мне попадалось про эти 32 и 64 бит, что на 32 что-то не будет работать...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
VPS в MT5
MetaQuotes, 2019.11.25 09:50Еще VPS не поддерживается в 32 битных версиях MetaTrader 5.
Это было про МТ5 (а МТ4 - он весь на 32 бит).
Спасибо. Прям отлегло, не надо win7 переустанавливать. Замороженные средства у меня показывает в "Платежи" на mql5.
Теперь еще и ошибка в MT4 - 2020.02.17 00:51:15.528 MQL5.community: authorization failed. И сигнал, на который был подписан, отключился. Подожду до завтра, об изменениях отпишусь.
Спасибо. Прям отлегло, не надо win7 переустанавливать. Замороженные средства у меня показывает в "Платежи" на mql5.
Теперь еще и ошибка в MT4 - 2020.02.17 00:51:15.528 MQL5.community: authorization failed. И сигнал, на который был подписан, отключился. Подожду до завтра, об изменениях отпишусь.
Я читаю почти все посты в англ части форума, и всех пользователей с ошибкой "authorization failed" могу поделить на несколько категорий:
Пользователь получает новый пароль, вводит его аккуратно (более аккуратно чем старый), и все в порядке.
Пользователь, как он говорит в ветке, туда пишет, и тишина (в ветку уже не возвращается). И тут - то ли он представил такие развернутые доказательства и всю техническую информацию с линком на свою ветку, что ему там быстро помогли без дополнительный вопросов, или он просто переустановил Виндовс на Windows 10 64-бит ...