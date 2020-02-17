оплата VPS - страница 2

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Sergey Golubev:

...

PS. И, кстати, у меня система 64-бит (я делал скриншот с Метатрейдера, установленного на 64-битную OS.

Сейчас проверил на Windows 8.1 32 бит - все нормально (соответствует скриншотам выше, и кнопка Далееактивна).

Сначала я думал, что это у вас VAT (то есть, заморожено не 30, а больше если с VAT) .. но проверить не могу, так как регистрировался тут c РФ IP (и сейчас на нем), но пробовал комп с EU IP - тоже все нормально (сумма платежа за VPS насумму VAT не увеличивается, и сумма баланса остается такой же).

И где смотреть замороженные средства - тоже не знаю (у меня не замораживались), и мы как моlераторы не можeм их у вас видеть и проверить (амины могут).

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Подождите до понедельника, если не исправится (говорят, в полночь некоторая статистика например по сигналам пересчитывается, может и по средствам тоже ..) - дайте знать в этой ветке.

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Ivanmotor:

А где-то мне попадалось про эти 32 и 64 бит, что на 32 что-то не будет работать... 

Это было про МТ5 (а МТ4 - он весь на 32 бит).

 
Sergey Golubev:
Это было про МТ5 (а МТ4 - он весь на 32 бит).


Спасибо. Прям отлегло, не надо win7 переустанавливать. Замороженные средства у меня показывает в "Платежи" на mql5. 

Теперь еще и ошибка в MT4 - 2020.02.17 00:51:15.528 MQL5.community: authorization failed. И сигнал, на который был подписан, отключился. Подожду до завтра, об изменениях отпишусь.


 
Ivanmotor:

Спасибо. Прям отлегло, не надо win7 переустанавливать. Замороженные средства у меня показывает в "Платежи" на mql5. 

Теперь еще и ошибка в MT4 - 2020.02.17 00:51:15.528 MQL5.community: authorization failed. И сигнал, на который был подписан, отключился. Подожду до завтра, об изменениях отпишусь.


У меня было тоже самое с авторизацией, и исправилось когда я заново переустановил Internet Explorer последней версии
 

Я читаю почти все посты в англ части форума, и всех пользователей с ошибкой "authorization failed" могу поделить на несколько категорий:

  1. Ошибка ввода пароля(это самая распространенная ошибка). Так как контролировать со стороны это невозможно (пользователь может говорить что пароль он ввел правильно, а на самом деле может - нет), то обычно сначала советуем поменять пароль в Профиль - Настройки - Безопасность.
    Пользователь получает новый пароль, вводит его аккуратно (более аккуратно чем старый), и все в порядке.
  2. Старая (или урезанная) версия Internet Explorer. Это вторая по популярности ошибка. Советуем переустановить (установить заново) последнюю (максимально возможную последнюю) версию IE. Лично у меня как раз и была такая же ситуация (не только "authorization failed", но я еще и во вкладку Маркет войти не мог), и я просто заново переустановил Internet Explorer (так как вкладки в Метатрейдере используют не только сам Internet Explorer, но и, как отмечали на форуме многие - окружение, которое создается в компьютере при установке Internet Explorer).
  3. Старый билд МТ4. Тут просто совет - апгрейдиться до последнего билда.
  4. Привязка к IP адресу в профите(Профиль - Настройки - Безопасность). Рекомендуем снять там все "галочки".
  5. Само прошло после выходных. То есть, если дело происходит в выходные, то многие брокеры делают техническую поддержку/ремонт оборудования и т.д. именно в выходные, и если ничего не трогать - в понедельник может исправиться само.
  6. Неизвестная причина. Очень редко, но случается - это когда пользователь пишет, что перепробовал все вышеизложенное, но все равно выскакивает "authorization failed" (где-то он в ветке представляет доказательства того, что "перепробовал", где-то - просто на словах). В этом случае советуем пользователю написать в сервис деск.
    Пользователь, как он говорит в ветке, туда пишет, и тишина (в ветку уже не возвращается). И тут - то ли он представил такие развернутые доказательства и всю техническую информацию с линком на свою ветку, что ему там быстро помогли без дополнительный вопросов, или он просто переустановил Виндовс на Windows 10 64-бит ...
 
После смены пароля в профиле на mql5 и последующей авторизацией в MT4 все заработало, $ показывает правильно. Хотя до этого пароль был введен верно, в этом точно уверен, т.к. подписка на сигнал была активна. Заодно обновил IE, версия 11.0.9600.17843. Большое спасибо за помощь, очень оперативно. Проблема решена.
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