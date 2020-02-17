оплата VPS
- не проходит оплата виртуального хостинга через ВИЗУ
- Что случилось с vps?
- Бесплатный VPS. Вопрос.
Здравствуйте. Баланс на mql5 11$, при выборе виртуального хостинга в MT4 баланс показывает 0$ и соответственно не могу оплатить vps. В чем может быть причина?
Вам нужно зайти в терминал. Нажать сочетание клавиш "CTRL + O". Появиться окно как на скриншоте.
Перейти на вкладку "Сообщество" и заполнить поля логин и пароль.(логин и пароль от сайта mql5.com)
Через терминал авторизован. Счет,брокер, mql5 аккаунт показывает, но на балансе 0$
1. Версия терминала (билд)?
2. Операционная система?
3. На балансе есть замороженные средства?
4. В терминале во вкладке "Журнал" есть сообщение, о том, что нужно обновить Internet Explorer?
5. Скриншот где и что нажимаете при выборе хостинга.
1. MT4 версия 4.00, билд 1260. от 24.01.2020г.
2. windows 7. 32 bit.
3. замороженные средства есть. Баланс 41$, заморожено 30$.
4. сообщения нет.
5. в MT4-навигатор-счета-Alpari-standard2-правая кн. мыши-выделить виртуальный сервер.
1. MT4 версия 4.00, билд 1260. от 24.01.2020г.
2. windows 7. 32 bit.
3. замороженные средства есть. Баланс 41$, заморожено 30$.
4. сообщения нет.
5. в MT4-навигатор-счета-Alpari-standard2-правая кн. мыши-выделить виртуальный сервер.
1. При этом на счете Alpari-standard2 Вы залогинены? Или залогинены на другом счете а пытаетесь арендовать VPS на Alpari-standard2?
2. Что пишет во вкладке "Журнал"?
1. MT4 версия 4.00, билд 1260. от 24.01.2020г.
2. windows 7. 32 bit.
3. замороженные средства есть. Баланс 41$, заморожено 30$.
4. сообщения нет.
5. в MT4-навигатор-счета-Alpari-standard2-правая кн. мыши-выделить виртуальный сервер.
Может - больше заморожено?
Потому что сейчас проверил у себя - все показывает правильно -
Да, к счету Alpari-standard2 подключен. В
журнале ошибок нет, но пишет 2020.02.16 23:05:10.734 MQL5.community: activated for 'Ivanmotor', balance: 0.00
Во вкладке Маркет 11,20$. Выбираю выделить виртуальный сервер-картинка как в моем посте выше. баланс 0$
Если выбрать 1 месяц за 10$, то переходит в окно оплаты, но кнопка "Далее" не подсвечена, хотя галочка стоит.
Да, к счету Alpari-standard2 подключен. В журнале ошибок нет, но пишет 2020.02.16 23:05:10.734 MQL5.community: activated for 'Ivanmotor', balance: 0.00
Во вкладке Маркет 11,20$. Выбираю выделить виртуальный сервер-картинка как в моем посте выше. баланс 0$
Сложно сказать ... вы написали, что $30 заморожено ...
Могу только посоветовать перезапустить Метатрейдер, и если ошибка останется - подождать до завтра (до понедельника) - возможно баланс пересчитается.
PS. И, кстати, у меня система 64-бит (я делал скриншот с Метатрейдера, установленного на 64-битную OS.
PS. И, кстати, у меня система 64-бит (я делал скриншот с Метатрейдера, установленного на 64-битную OS.
А где-то мне попадалось про эти 32 и 64 бит, что на 32 что-то не будет работать...
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