VPS в MT5

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Почему-то у меня в терминале MT5 (последняя версия) нет пункта меню «Выделить виртуальный сервер» (Register a Virtual Server), т. е. отсутствует возможность подключиться к VPS.

Брокер "Альфа форекс" сказали обращаться с этим вопросом в MetaQuotes Ltd. Я также скачивал стандартный терминал MT5 отсюда https://www.metatrader5.com/ru/trading-platform/vps

в нем та же картина - нет возможности подключиться к VPS, т. е. вся эта инструкция по факту не работает: https://www.mql5.com/ru/vps/manage-forex-vps . 

При этом в MT4 от компании Forex4you пункт «Выделить виртуальный сервер» все работает.


Это у меня одного такая картина? И можно ли как-то в MT5 включить возможность подключения к VPS?

Виртуальный хостинг MetaTrader 5 (форексный VPS)
Виртуальный хостинг MetaTrader 5 (форексный VPS)
  • www.metatrader5.com
Виртуальный хостинг обеспечивает круглосуточную работу вашей платформы даже при выключенном компьютере (специализированный VPS для форекса). Это очень удобно, если вы используете торговых роботов или подписались на торговый сигнал. Теперь ваши сделки будут исполняться всегда и с минимальными задержками! Аренда виртуального сервера прямо из...
 

1.На МТ5 теперь есть вкладка VPS -


2. MQL5 VPS дается на торговый счет, а не на Метатрейдер. То есть, вы логинитесь в Метатрейдере на тот торговый счет, на который хотите иметь (или уже имеете) MQL5 VPS, и выполняете все действия. Я имею в виду - что если вы ищете пункт про VPS, то вы делаете это на активном торговом счете (залогинившись на него).

3. Еще проверьте - залогинились ли вы во вкладке Сообщество в Метатрейдере,

4. и Internet Explorer должен быть последней версии (у меня - 11-я версия).

5. Метатрейдер, естественно - апгрейженный.

Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Виртуальный хостинг для MetaTrader 4/5 является лучшим VPS-решением для Форекса. Оно не требует настройки, дает минимальные задержки до сервера и отличается низкими ценами. Всего за 10$ в месяц вы получите виртуальную платформу, которая работает круглые сутки, экономит вашу прибыль и даже окупает себя. Создать удаленную копию приложения можно...
 

Вот у меня - жирным шрифтом выделен активный счет, на нем правой кнопкой мыши - и все есть -

Логинюсь на сервер MetaQuotes-Demo чтобы сделать его активным - и тут все есть -


 
sklyaroff:

Почему-то у меня в терминале MT5 (последняя версия) нет пункта меню «Выделить виртуальный сервер» (Register a Virtual Server), т. е. отсутствует возможность подключиться к VPS.

Брокер "Альфа форекс" сказали обращаться с этим вопросом в MetaQuotes Ltd. Я также скачивал стандартный терминал MT5 отсюда https://www.metatrader5.com/ru/trading-platform/vps

в нем та же картина - нет возможности подключиться к VPS, т. е. вся эта инструкция по факту не работает: https://www.mql5.com/ru/vps/manage-forex-vps . 

При этом в MT4 от компании Forex4you пункт «Выделить виртуальный сервер» все работает.


Это у меня одного такая картина? И можно ли как-то в MT5 включить возможность подключения к VPS?

А операционная система какая (Перезагрузите терминал и вставьте всю информацию из вкладки "Журнал").

 
Еще VPS не поддерживается в 32 битных версиях MetaTrader 5.
 
MetaQuotes Software Corp.:
Еще VPS не поддерживается в 32 битных версиях MetaTrader 5.

vps

Подскажите, пожалуйста, как использовать VPS в MT5, не могу для этого найти инструкцию. На скриншоте показана вкладка VPS в моем терминале MT5.

Там нет никакой кнопки или ссылки для продолжения, не понятно, что мне надо дальше делать. В MT5.community вошел, иначе внизу было

бы написано "Войдите в MT5.community, баланс как видно пополнен 10$, ОС Windows 10 x64 с самыми последними обновлениями (в Windows 7

x64 та же картина). Что дальше делать? Спасибо.

 
Sergey Golubev:

1.На МТ5 теперь есть вкладка VPS -


2. MQL5 VPS дается на торговый счет, а не на Метатрейдер. То есть, вы логинитесь в Метатрейдере на тот торговый счет, на который хотите иметь (или уже имеете) MQL5 VPS, и выполняете все действия. Я имею в виду - что если вы ищете пункт про VPS, то вы делаете это на активном торговом счете (залогинившись на него).

3. Еще проверьте - залогинились ли вы во вкладке Сообщество в Метатрейдере,

4. и Internet Explorer должен быть последней версии (у меня - 11-я версия).

5. Метатрейдер, естественно - апгрейженный.

А что дальше в этой вкладке VPS нужно делать? В этом треде, есть скрин вкладки VPS в моем терминале, не понимаю, что дальше делать.

 
sklyaroff:

А что дальше в этой вкладке VPS нужно делать? Ниже в этом треде, есть скрин вкладки VPS в моем терминале, не понимаю, что дальше делать.

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VPS в MT5

Vladimir Karputov, 2019.11.25 09:46

А операционная система какая (Перезагрузите терминал и вставьте всю информацию из вкладки "Журнал").


 
Vladimir Karputov:


Vladimir Karputov:


ОС Windows 10 x64 лицензионная со всеми последними обновлениями:

2019.12.03 19:26:57.918 Terminal MetaTrader 5 Alfa-Forex x64 build 2190 started (ООО ''Альфа-Форекс'')

2019.12.03 19:26:57.924 Terminal Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, AMD A8-5550M APU with Radeon HD Graphics , Memory: 2307 / 7358 Mb, Disk: 43 / 372 Gb, GMT+5
2019.12.03 19:26:57.924 Terminal C:\Users\Иван\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\FA97EA291D4188820508F9D2B5AAD50F
2019.12.03 19:26:59.904 Network '1000003297': authorized on AlfaForexRU-Real through RFD Access Server 2 (ping: 76.70 ms)
2019.12.03 19:26:59.904 Network '1000003297': previous successful authorization performed from 185.106.59.106 on 2019.12.03 17:19:29
2019.12.03 19:27:00.021 Network '1000003297': terminal synchronized with ООО ''Альфа-Форекс''
2019.12.03 19:27:00.021 Network '1000003297': trading has been enabled - hedging mode
2019.12.03 19:27:21.918 MQL5.community activated for 'sklyaroff', balance: 10.00
2019.12.03 19:27:22.476 MQL5.chats activated for 'sklyaroff'

 
sklyaroff:


2019.12.03 19:26:57.924 Terminal Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, AMD A8-5550M APU with Radeon HD Graphics , Memory: 2307 / 7358 Mb, Disk: 43 / 372 Gb, GMT+5

Ваша система позволяет арендовать виртуальный сервер.

Пожалуйста ознакомьтесь со справкой: 


 
Vladimir Karputov:

Ваша система позволяет арендовать виртуальный сервер.

Пожалуйста ознакомьтесь со справкой: 


Я смотрел эту инструкцию, в ней нет ничего про вкладку VPS. Посмотрите на скрин моей вкладки в данный момент. 

Там нет никакой кнопки или ссылки для продолжения, не понятно, что мне надо дальше делать. 

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