VPS в MT5
1.На МТ5 теперь есть вкладка VPS -
2. MQL5 VPS дается на торговый счет, а не на
Метатрейдер. То есть, вы логинитесь в Метатрейдере на тот торговый счет, на который хотите иметь (или уже имеете)
MQL5 VPS, и выполняете все действия. Я имею в виду - что если вы ищете пункт
про
VPS, то вы делаете это на активном торговом счете (залогинившись на
него).
3. Еще проверьте - залогинились ли вы во вкладке Сообщество в Метатрейдере,
4. и Internet Explorer должен быть последней версии (у меня - 11-я версия).
5. Метатрейдер, естественно - апгрейженный.
- www.mql5.com
Вот у меня - жирным шрифтом выделен активный счет, на нем правой кнопкой мыши - и все есть -
Логинюсь на сервер MetaQuotes-Demo чтобы сделать его активным - и тут все есть -
Почему-то у меня в терминале MT5 (последняя версия) нет пункта меню «Выделить виртуальный сервер» (Register a Virtual Server), т. е. отсутствует возможность подключиться к VPS.
Брокер "Альфа форекс" сказали обращаться с этим вопросом в MetaQuotes Ltd. Я также скачивал стандартный терминал MT5 отсюда https://www.metatrader5.com/ru/trading-platform/vps
в нем та же картина - нет возможности подключиться к VPS, т. е. вся эта инструкция по факту не работает: https://www.mql5.com/ru/vps/manage-forex-vps .
При этом в MT4 от компании Forex4you пункт «Выделить виртуальный сервер» все работает.
Это у меня одного такая картина? И можно ли как-то в MT5 включить возможность подключения к VPS?
А операционная система какая (Перезагрузите терминал и вставьте всю информацию из вкладки "Журнал").
Еще VPS не поддерживается в 32 битных версиях MetaTrader 5.
Подскажите, пожалуйста, как использовать VPS в MT5, не могу для этого найти инструкцию. На скриншоте показана вкладка VPS в моем терминале MT5.
Там нет никакой кнопки или ссылки для продолжения, не понятно, что мне надо дальше делать. В MT5.community вошел, иначе внизу было
бы написано "Войдите в MT5.community, баланс как видно пополнен 10$, ОС Windows 10 x64 с самыми последними обновлениями (в Windows 7
x64 та же картина). Что дальше делать? Спасибо.
1.На МТ5 теперь есть вкладка VPS -
2. MQL5 VPS дается на торговый счет, а не на Метатрейдер. То есть, вы
логинитесь в Метатрейдере на тот торговый счет, на который хотите иметь (или уже имеете)
MQL5 VPS, и выполняете все действия. Я имею в виду - что если вы ищете пункт про VPS,
то вы делаете это на активном торговом счете (залогинившись на него).
3. Еще проверьте - залогинились ли вы во вкладке Сообщество в Метатрейдере,
4. и Internet Explorer должен быть последней версии (у меня - 11-я версия).
5. Метатрейдер, естественно - апгрейженный.
А что дальше в этой вкладке VPS нужно делать? В этом треде, есть скрин вкладки VPS в моем терминале, не понимаю, что дальше делать.
А что дальше в этой вкладке VPS нужно делать? Ниже в этом треде, есть скрин вкладки VPS в моем терминале, не понимаю, что дальше делать.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Vladimir Karputov, 2019.11.25 09:46
А операционная система какая (Перезагрузите терминал и вставьте всю информацию из вкладки "Журнал").
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaQuotes Software Corp., 2019.11.25 09:50Еще VPS не поддерживается в 32 битных версиях MetaTrader 5.
ОС Windows 10 x64 лицензионная со всеми последними обновлениями:
2019.12.03 19:26:57.918 Terminal MetaTrader 5 Alfa-Forex x64 build 2190 started (ООО ''Альфа-Форекс'')
Ваша система позволяет арендовать виртуальный сервер.
Пожалуйста ознакомьтесь со справкой:
Ваша система позволяет арендовать виртуальный сервер.
Пожалуйста ознакомьтесь со справкой:
Я смотрел эту инструкцию, в ней нет ничего про вкладку VPS. Посмотрите на скрин моей вкладки в данный момент.
Там нет никакой кнопки или ссылки для продолжения, не понятно, что мне надо дальше делать.
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Почему-то у меня в терминале MT5 (последняя версия) нет пункта меню «Выделить виртуальный сервер» (Register a Virtual Server), т. е. отсутствует возможность подключиться к VPS.
Брокер "Альфа форекс" сказали обращаться с этим вопросом в MetaQuotes Ltd. Я также скачивал стандартный терминал MT5 отсюда https://www.metatrader5.com/ru/trading-platform/vps
в нем та же картина - нет возможности подключиться к VPS, т. е. вся эта инструкция по факту не работает: https://www.mql5.com/ru/vps/manage-forex-vps .
При этом в MT4 от компании Forex4you пункт «Выделить виртуальный сервер» все работает.
Это у меня одного такая картина? И можно ли как-то в MT5 включить возможность подключения к VPS?