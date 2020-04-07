Индикаторы: Open Chart
А когда разрешили использование .dll в индикаторах?
Alexey, Вы знаете, я ещё пока слишком кривой и убогий программист. Всеми силами я стараюсь научится не использовать в индикаторах .dll. Но пока в силу моей тупости и убогости у меня не удаётся обходиться без использования .dll. Я понимаю что это мой тяжкий грех с которым я всячески работаю. Надеюсь скоро мне удастся избавиться от этой горькой слабости и я смогу обходиться только силами нашей всеми уважаемой компании.
Alexey, буду Вам очень признателен если Вы поможете мне решить поставленные вопросы без использования .dll.
В силу своей убогости в программировании, я не претендую на Грааль. Это, просто так, моё кривое творение, которое даже и не заслуживает внимания и не стоит рассматривать написанное здесь всерьёз. Это очередная попытка сделать что-то. Но оно, конечно же, я понимаю, очень кривое убогое и косое. И опять же повторюсь прошу относится к моей беспросветной тупости снисходительней.
И впредь, конечно же, я постараюсь не использовать .dll никогда. Постараюсь вырасти из этой глупости и ребячества. Приложить все усилия чтобы писать весь код только на базе стандартных функций. Вырвать навсегда даже мысль о использовании .dll в индикаторах, как что-то совсем не нужное и мешающие дальнейшему развитию.
Спасибо Вам большое Alexey за Вашу очень полезную подсказку и за Ваш проявленный интерес к моей ерунде. Премного Вам признателен за Ваше дельное замечание. Буду очень рад если Вы на что-то ещё не совсем уместное обратите внимание и дадите знать.
Отличный индикатор!!! Шикарная задумка!!! Спасибо, очень нужный инструмент для торговли!!!
Честно сказать мне и самому понравился. Хорошего менеджера графиков у меня не было. Но результат превзошел все ожидания. Не думал что может так здорово получится. Прям порадовался.
Задумка интересная, особенно когда торгуешь на CFD. Но вот без чего нет смысла в этом индикаторе,так это то, что он не сохраняет никаких настроек графиков. Например, на графике расставил уровни и вернувшись к нему вновь, настройки все по умолчанию. А так хочется, что бы при переключении по разным инструментам были сохранены все индюки, и даже совы. Есть конечно примеры реализации того что, что вы пытаетесь создать, но тоже есть свои недостатки. Ваша идея мне больше понравилась.
Идея. Добавьте автоматическое наполнение корзин символами по определённым признакам (например, если EURUSD или EURCAD, то по первой валюте "EUR", или тикер AAPL.us, GOOL.us , то по ".us")
Усовершенствование: Сохранение настроек на каждом окне каждого инструмента (граф.объекты, текст, индикаторы, советник...); Управление количеством, размерами и расположение окон
Начало хорошее.
Спасибо, успехов.
Например, на графике расставил уровни и вернувшись к нему вновь, настройки все по умолчанию.
Спасибо, успехов.
Vitalii, в индикаторе есть возможность работать с шаблонами. Там описано как это делать.
Для сохранения элементов вы заносите индикатор который будет у Вас сохранять элементы. Далее сохраняете этот шаблон под именем, которые Вы указывали для данного графика. После этого данный шаблон будет вызываться всегда при открытии графика.
Теперь, если Вы сохраните в шаблон индикатор, который сохраняет объекты, то все объекты по инструменту у Вас будут вызываться автоматически. То что Вы хоть раз нарисовали будет у Вас вызываться всегда.
Так что функция о которой Вы пишете "на графике расставил уровни и вернувшись к нему вновь, настройки все по умолчанию" с помощью индикатора который сохраняет объекты доступна.
Какой-то дополнительный встроенный менеджер объектов не предусматривался. Потому что этих программ очень много и, каждому пользователю нравится свой менеджер объектов. Останется его только вписать в шаблон и он будет каждый раз подгружатся.
А так хочется, что бы при переключении по разным инструментам были сохранены все индюки, и даже совы.
Эта функция есть воспользуйтесь шаблонами.
Ваша идея мне больше понравилась.
Спасибо.
Идея. Добавьте автоматическое наполнение корзин символами по определённым признакам (например, если EURUSD или EURCAD, то по первой валюте "EUR", или тикер AAPL.us, GOOL.us , то по ".us")
Можно попробовать, но признаков очень много. Поэтому пока в ручную. Для корзин там целых три строчки.
Усовершенствование: Сохранение настроек на каждом окне каждого инструмента (граф.объекты, текст, индикаторы, советник...); Управление количеством, размерами и расположение окон
Спасибо, очень дельное предложение. По средствам использования шаблонов эта функция доступна.
Спасибо, успехов.
Успехов.
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Автор: ROMAN KIVERIN