Модераторы внимание!

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Вот этот товарищ обманщик

https://www.mql5.com/en/users/danghai1090

У него два аккаунта на mql5.

Toni Moore
Toni Moore
  • www.mql5.com
Trader's profile
 
Fedor Arkhipov:

Вот этот товарищ обманщик

https://www.mql5.com/en/users/danghai1090

У него два аккаунта на mql5.

И? 

[Удален]  
Fedor Arkhipov:

Вот этот товарищ обманщик

https://www.mql5.com/en/users/danghai1090

У него два аккаунта на mql5.

У меня их штук 15 и я не обманщик ;)

Более того, тут с одним аккаунтом - единицы)
 
copyfx777:

У меня их штук 15 и я не обманщик ;)

Более того, тут с одним аккаунтом - единицы)

Ваши проблемы. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Ваши проблемы. 

Не, лучше по 40) 

Бан не бан, это не проблема. 

Я хочу и буду тут) Ну не могу без этого сайта ;)

 
copyfx777:

Не, лучше по 40) 

Бан не бан, это не проблема. 

Я хочу и буду тут) Ну не могу без этого сайта ;)

Ваши проблемы. 

 
copyfx777:

Не, лучше по 40) 

Бан не бан, это не проблема. 

Я хочу и буду тут) Ну не могу без этого сайта ;)

Тогда Вам лучше оставить один аккаунт. Таковы местные законы:

 
Fedor Arkhipov:

Вот этот товарищ обманщик

https://www.mql5.com/en/users/danghai1090

У него два аккаунта на mql5.

Проблемы индейца

Fedor Arkhipov:

Вот этот товарищ обманщик

https://www.mql5.com/en/users/danghai1090

У него два аккаунта на mql5.

Не хорошо уважаемый. Туки, туки!

 
118204:

Проблемы индейца

Не хорошо уважаемый. Туки, туки!

Этот черт обманщик, удаляет работу после того как ее сделаешь,

для этого он скорее всего и заводит новые аккаунты.

Мой косяк, что я не подтвердил свой шаг исполнителя,

но там ТЗ было написано не четко, поэтому я хотел подтвердить после того,когда он мне напишет, что все его устраивает и закрыть работу.

Да и вообще зачем несколько аккаунтов?

 
Fedor Arkhipov:

Этот черт обманщик, удаляет работу после того как ее сделаешь,


А что так можно делать?

 
Evgeny Belyaev:

А что так можно делать?

Ну если ты не подтвердил свой шаг, то он может удалить.

Я так иногда делаю если  ТЗ не очень хорошо составлено, так как иногда бывает что сделаешь работу, а потом

заказчик пишет, что он думал по другому, совершенно не так как описано в ТЗ и нужно 50 раз переделать работу,

а потом все равно окажется, что сделано не так или "не приносит прибыль" и поэтому он не будет платить, а то что ты несколько

дней работал, ему все равно.

Или по общению видно, что заказчик "с приветом".

Чтобы потом не мучиться с арбитражами.

И когда ты выиграешь арбитраж и оставишь ему заслуженный отзыв, он создаст новый чистый аккаунт.

Не знаю как другие, но если у заказчика 3 и более арбитражей и плохие отзывы, то я с таким не работаю, т.к. себе дороже выйдет.

Поэтому это очень хорошо, что разрешен только один аккаунт.

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