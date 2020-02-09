Модераторы внимание!
Вот этот товарищ обманщик
https://www.mql5.com/en/users/danghai1090
У него два аккаунта на mql5.
И?
Вот этот товарищ обманщик
https://www.mql5.com/en/users/danghai1090
У него два аккаунта на mql5.
У меня их штук 15 и я не обманщик ;)Более того, тут с одним аккаунтом - единицы)
У меня их штук 15 и я не обманщик ;)Более того, тут с одним аккаунтом - единицы)
Ваши проблемы.
Ваши проблемы.
Не, лучше по 40)
Бан не бан, это не проблема.
Я хочу и буду тут) Ну не могу без этого сайта ;)
Не, лучше по 40)
Бан не бан, это не проблема.
Я хочу и буду тут) Ну не могу без этого сайта ;)
Ваши проблемы.
Вот этот товарищ обманщик
https://www.mql5.com/en/users/danghai1090
У него два аккаунта на mql5.
Проблемы индейца
Вот этот товарищ обманщик
https://www.mql5.com/en/users/danghai1090
У него два аккаунта на mql5.
Не хорошо уважаемый. Туки, туки!
Проблемы индейца
Не хорошо уважаемый. Туки, туки!
Этот черт обманщик, удаляет работу после того как ее сделаешь,
для этого он скорее всего и заводит новые аккаунты.
Мой косяк, что я не подтвердил свой шаг исполнителя,
но там ТЗ было написано не четко, поэтому я хотел подтвердить после того,когда он мне напишет, что все его устраивает и закрыть работу.
Да и вообще зачем несколько аккаунтов?
Этот черт обманщик, удаляет работу после того как ее сделаешь,
А что так можно делать?
А что так можно делать?
Ну если ты не подтвердил свой шаг, то он может удалить.
Я так иногда делаю если ТЗ не очень хорошо составлено, так как иногда бывает что сделаешь работу, а потом
заказчик пишет, что он думал по другому, совершенно не так как описано в ТЗ и нужно 50 раз переделать работу,
а потом все равно окажется, что сделано не так или "не приносит прибыль" и поэтому он не будет платить, а то что ты несколько
дней работал, ему все равно.
Или по общению видно, что заказчик "с приветом".
Чтобы потом не мучиться с арбитражами.
И когда ты выиграешь арбитраж и оставишь ему заслуженный отзыв, он создаст новый чистый аккаунт.
Не знаю как другие, но если у заказчика 3 и более арбитражей и плохие отзывы, то я с таким не работаю, т.к. себе дороже выйдет.
Поэтому это очень хорошо, что разрешен только один аккаунт.
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Вот этот товарищ обманщик
https://www.mql5.com/en/users/danghai1090
У него два аккаунта на mql5.