iCustom пожирает оперативную память
Вот как можно ответить без кода? Может там циклы в цикле насколько раз перебирают многомерные массивы
В коде только этот iCustom и пару if.
Добрый день, помогите с такой проблемой: Есть советник где в void OnTick() прописан вызов параметра индикатора:
1_H=iCustom(NULL,per,"Рога и копыта",1,2,10,0,0);
1_L=iCustom(NULL,per,"Рога и копыта",1,3,10,0,0);
2_H=iCustom(NULL,0,"Рога и копыта_2",per2,1,2,10,0,0);
2_L=iCustom(NULL,0,"Рога и копыта_2",per2,1,3,10,0,0);
Но сталкиваюсь с такой проблемой что по истечении времени работы советника, терминал жрет по нарастающей оперативную память, доходит даже до 1,5 Гб. Как только удаляю советник память сразу освобождается и доходит до ~70 Мб. В чем тут дело?
Может дело в вызываемом индикаторе.
В коде только этот iCustom и пару if.
Спрашивали про код индикатора, а не советника.
если это пятёрка, то вы на каждом тике создаёте новый хэндл, т.е. очередную копию индикатора. делайте это в OnInit().
В MT4 делаю.
В коде только этот iCustom и пару if.
Значит дело в индикаторе. Может, на каждом тике делает перерасчет всех баров. Надо использовать IndicatorCounted()
В MT4 делаю.
Покажите скрин "Входных параметров" индикаторов
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iCustom пожирает оперативную память
Dmitry Fedoseev, 2020.01.30 08:00Скорее всего ошибка в параметрах и он бесконечно загружается в память.
Вот это
Но сталкиваюсь с такой проблемой что по истечении времени работы советника, терминал жрет по нарастающей оперативную память, доходит даже до 1,5 Гб. Как только удаляю советник память сразу освобождается и доходит до ~70 Мб. В чем тут дело?
Утечка памяти. Без кода советника и индикатора диагноз не поставить.
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Добрый день, помогите с такой проблемой: Есть советник где в void OnTick() прописан вызов параметра индикатора:
1_H=iCustom(NULL,per,"Рога и копыта",1,2,10,0,0);
1_L=iCustom(NULL,per,"Рога и копыта",1,3,10,0,0);
2_H=iCustom(NULL,0,"Рога и копыта_2",per2,1,2,10,0,0);
2_L=iCustom(NULL,0,"Рога и копыта_2",per2,1,3,10,0,0);
Но сталкиваюсь с такой проблемой что по истечении времени работы советника, терминал жрет по нарастающей оперативную память, доходит даже до 1,5 Гб. Как только удаляю советник память сразу освобождается и доходит до ~70 Мб. В чем тут дело?