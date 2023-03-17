Маркет: no trading operations - страница 4

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Renat Akhtyamov:

попробуете использовать MQL_TESTER, при этом лот жестко задайте 0.01

если такой эксперт пройдет тестирование, значит Вы правы

если не пройдет, то дело в другом.

https://www.mql5.com/ru/docs/check/mqlinfointeger

То есть если  MQL_TESTER тогда жесткий лот? Но если это так то пользователь не будет иметь возможности менять лот в тестере...

 
Если в коде есть проверка TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED)  то нужно её отключить для тестера, добавив проверку MQLInfoInteger(MQL_TESTER).
 
Renat Akhtyamov:

попробуете использовать MQL_TESTER, при этом лот жестко задайте 0.01

А если минимальный лот 0.1, что тогда?

 
Evgeny Belyaev:

А если минимальный лот 0.1, что тогда?

 

   if(IsTesting())lоt=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN);

Так пойдет?

Это 4-ка, забыл сказать...
 
Maksim Neimerik:

 

Так пойдет?

Это 4-ка, забыл сказать...

В общем прикиньте - прошел проверку!!! Но может администрации стоит обратить внимание на эту проблему? Это же не круто:(

 
Maksim Neimerik:

В общем прикиньте - прошел проверку!!! Но может администрации стоит обратить внимание на эту проблему? Это же не круто:(

Не круто, это когда в маркете ежедневно заливаются продукты, а ваш не заливается. Вывод: у вас написано "не круто".

Я свой не заливал, сейчас попробую, самому даже интересен результат

 
Vitaly Muzichenko:

Не круто, это когда в маркете ежедневно заливаются продукты, а ваш не заливается. Вывод: у вас написано "не круто".

Я свой не заливал, сейчас попробую, самому даже интересен результат

да нормально все заливается. 

 
Vladislav Andruschenko:

да нормально все заливается. 

Не, тоже не умею писать(

Пойду учиться, заливал мультивалютник, других не имею


У меня он на реале работает более года

 
Maksim Neimerik:

 

Так пойдет?

Это 4-ка, забыл сказать...

Если лот меньше минимально допустимого, то приравняем лот к минимально допустимому. Соответственно если он больше, то EA будет торговать большим лотом.

Никакие проверки на тестер \ не тестер не нужны.

Ну и не забываем все остальные проверки. Маржа, нормализация...

Виталий вам уже давно указал на вашу ошибку, а вместо того чтобы найти ошибку вы разводите треп.

Берете простейший еа по открытию позиций , пускай он будет шлепать ордера на каждом тике. Никакой другой торговой логики не нужно. Проверяете все ваши функции проверки. Если он проходит проверку значит все ок, не проходит, проверяете каждую строчку кода. Надо понимать что валидатор может задать любой лот в настройках 0 или отрицательный, при этом если хватает маржи то за время тестирования бот должен совершать сделки.

PS  проверку желательно проводить на сервере MQ, т.к валидатор проводит проверку на этом сервере.
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 

А я пропустил или никто не уточнял что вы имеете в виду говоря о мултивалютном советнике?

Разве советник который может торговать только той валютной парой, на которую он поставлен, можно называть мультвалютным даже если он может торговать на разных парах?

О какой мультивалютности можно говорить в тестере МТ4?

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