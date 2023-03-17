Маркет: no trading operations - страница 4
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попробуете использовать MQL_TESTER, при этом лот жестко задайте 0.01
если такой эксперт пройдет тестирование, значит Вы правы
если не пройдет, то дело в другом.
https://www.mql5.com/ru/docs/check/mqlinfointeger
То есть если MQL_TESTER тогда жесткий лот? Но если это так то пользователь не будет иметь возможности менять лот в тестере...
попробуете использовать MQL_TESTER, при этом лот жестко задайте 0.01
А если минимальный лот 0.1, что тогда?
А если минимальный лот 0.1, что тогда?
Так пойдет?Это 4-ка, забыл сказать...
Так пойдет?Это 4-ка, забыл сказать...
В общем прикиньте - прошел проверку!!! Но может администрации стоит обратить внимание на эту проблему? Это же не круто:(
В общем прикиньте - прошел проверку!!! Но может администрации стоит обратить внимание на эту проблему? Это же не круто:(
Не круто, это когда в маркете ежедневно заливаются продукты, а ваш не заливается. Вывод: у вас написано "не круто".
Я свой не заливал, сейчас попробую, самому даже интересен результат
Не круто, это когда в маркете ежедневно заливаются продукты, а ваш не заливается. Вывод: у вас написано "не круто".
Я свой не заливал, сейчас попробую, самому даже интересен результат
да нормально все заливается.
да нормально все заливается.
Не, тоже не умею писать(
Пойду учиться, заливал мультивалютник, других не имею
У меня он на реале работает более года
Так пойдет?Это 4-ка, забыл сказать...
Если лот меньше минимально допустимого, то приравняем лот к минимально допустимому. Соответственно если он больше, то EA будет торговать большим лотом.
Никакие проверки на тестер \ не тестер не нужны.
Ну и не забываем все остальные проверки. Маржа, нормализация...
Виталий вам уже давно указал на вашу ошибку, а вместо того чтобы найти ошибку вы разводите треп.
Берете простейший еа по открытию позиций , пускай он будет шлепать ордера на каждом тике. Никакой другой торговой логики не нужно. Проверяете все ваши функции проверки. Если он проходит проверку значит все ок, не проходит, проверяете каждую строчку кода. Надо понимать что валидатор может задать любой лот в настройках 0 или отрицательный, при этом если хватает маржи то за время тестирования бот должен совершать сделки.PS проверку желательно проводить на сервере MQ, т.к валидатор проводит проверку на этом сервере.
А я пропустил или никто не уточнял что вы имеете в виду говоря о мултивалютном советнике?
Разве советник который может торговать только той валютной парой, на которую он поставлен, можно называть мультвалютным даже если он может торговать на разных парах?
О какой мультивалютности можно говорить в тестере МТ4?