Маркет: no trading operations - страница 3
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вот:
вот:
по этим символам на указанных таймфреймах в тестере сделки открываются?
по этим символам на указанных таймфреймах в тестере сделки открываются?
ага
Если тестер сами знаете где намеренно ставит лот 0.00 для проверки то сов просто выдаст принт что лот не правильный и, естественно, не будет никаких открытых сделок... Это что ли и есть та самая ошибка?
ну Вы как думаете?
Если сов не торгует с лотом 0, то пройдет ли он ошибку no trading operation ?
ну Вы как думаете?
Если сов не торгует с лотом 0, то пройдет ли он ошибку no trading operation ?
Но это же бессмыслица!! Как тогда пройти эту проверку? Я не публикую робот, я его обновляю, и никаких изменений что касаются открытия ордеров я не делал! Раньше же он прошел проверку и не было такого ХХХХХ!!!!
Но это же бессмыслица!! Как тогда пройти эту проверку? Я не публикую робот, я его обновляю, и никаких изменений что касаются открытия ордеров я не делал! Раньше же он прошел проверку и не было такого ХХХХХ!!!!
))))) Нет смысла ругаться и выяснять.
Причин такого поведения в этой ветке уже привели много.
Да. Это так. Да. Это маркет.
Здесь и такое бывает :-) ... и еще много чего бывает...
Просто прислушайтесь к тем участникам, которые уже давно здесь на маркете сидят, как на игле....
))))) Нет смысла ругаться и выяснять.
Причин такого поведения в этой ветке уже привели много.
Да. Это так. Да. Это маркет.
Здесь и такое бывает :-) ... и еще много чего бывает...
Просто прислушайтесь к тем участникам, которые уже давно здесь на маркете сидят, как на игле....
Да я бы с радостью, но ведь никто ничего даже похожего не конкретику не говорит! Все орут что 100500 причин... каких например? Я бы понял что делаю что-то не то если бы были ошибки, например 130, 131... такое тоже было, но в таком случае видно ошибку и понятно где копать, а здесь...
попробуете использовать MQL_TESTER, при этом лот жестко задайте 0.01
если такой эксперт пройдет тестирование, значит Вы правы
если не пройдет, то дело в другом.
https://www.mql5.com/ru/docs/check/mqlinfointeger