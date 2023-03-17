Маркет: no trading operations - страница 3

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вот:


 
Maksim Neimerik:

вот:

по этим символам на указанных таймфреймах в тестере сделки открываются?

 
Renat Akhtyamov:

по этим символам на указанных таймфреймах в тестере сделки открываются?

ага

 
Если тестер сами знаете где намеренно ставит лот 0.00 для проверки то сов просто выдаст принт что лот не правильный и, естественно, не будет никаких открытых сделок... Это что ли и есть та самая ошибка?
 
Maksim Neimerik:
Если тестер сами знаете где намеренно ставит лот 0.00 для проверки то сов просто выдаст принт что лот не правильный и, естественно, не будет никаких открытых сделок... Это что ли и есть та самая ошибка?

ну Вы как думаете? 

Если сов не торгует с лотом 0, то пройдет ли он ошибку no trading operation

 
Vladislav Andruschenko:

ну Вы как думаете? 

Если сов не торгует с лотом 0, то пройдет ли он ошибку no trading operation ? 

Но это же бессмыслица!! Как тогда пройти эту проверку? Я не публикую робот,  я его обновляю, и никаких изменений что касаются открытия ордеров я не делал! Раньше же он прошел проверку и не было такого ХХХХХ!!!!

 
Maksim Neimerik:

Но это же бессмыслица!! Как тогда пройти эту проверку? Я не публикую робот,  я его обновляю, и никаких изменений что касаются открытия ордеров я не делал! Раньше же он прошел проверку и не было такого ХХХХХ!!!!

))))) Нет смысла ругаться и выяснять.

Причин такого поведения в этой ветке уже привели много. 

Да. Это так. Да. Это маркет. 

Здесь и такое бывает :-) ... и еще много чего бывает... 

Просто прислушайтесь к тем участникам, которые уже давно здесь на маркете сидят, как на игле.... 

 
Vladislav Andruschenko:

))))) Нет смысла ругаться и выяснять.

Причин такого поведения в этой ветке уже привели много. 

Да. Это так. Да. Это маркет. 

Здесь и такое бывает :-) ... и еще много чего бывает... 

Просто прислушайтесь к тем участникам, которые уже давно здесь на маркете сидят, как на игле.... 

Да я бы с радостью, но ведь никто ничего даже похожего не конкретику не говорит! Все орут что 100500 причин... каких например? Я бы понял что делаю что-то не то если бы были ошибки, например 130, 131... такое тоже было, но в таком случае видно ошибку и понятно где копать, а здесь...

 
Ладно обновление, х..н с ним, но робот получил статус "черновик", я так понимаю он в таком случае не доступен для покупки?
 

попробуете использовать MQL_TESTER, при этом лот жестко задайте 0.01

если такой эксперт пройдет тестирование, значит Вы правы

если не пройдет, то дело в другом.

https://www.mql5.com/ru/docs/check/mqlinfointeger

Документация по MQL5: Проверка состояния / MQLInfoInteger
Документация по MQL5: Проверка состояния / MQLInfoInteger
  • www.mql5.com
Проверка состояния / MQLInfoInteger - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
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