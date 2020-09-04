Жалобы на вывод средств - страница 4
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Рос я на русской печи , и несколько раз, падал с неё .
Может по этому я такой уником
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подскажите! могу ли я, прикрепить файл - купленного Индикатора ?
Да, и упали точно не на Букварь...
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Нет
Коллеги, добрый день!
Подскажите новичку.
Вопрос по выводу средств со счета Брокера. Насколько велика вероятность блокировки перевода со стороны Налоговой и других компетентных органов. Я имею в виду уплату налога 13 %.
Как лучше выводить $ чтобы не привлекать внимание, на руб или $ счет?
Заранее спасибо за совет!
ВСЕМ ПРОФИТА!!!
Коллеги, добрый день!
Подскажите новичку.
Вопрос по выводу средств со счета Брокера. Насколько велика вероятность блокировки перевода со стороны Налоговой и других компетентных органов. Я имею в виду уплату налога 13 %.
Как лучше выводить $ чтобы не привлекать внимание, на руб или $ счет?
Заранее спасибо за совет!
ВСЕМ ПРОФИТА!!!
Вопрос по выводу средств со счета Брокера.
Было бы что выводить. Все остальное вторично
Коллеги, добрый день!
Подскажите новичку.
Вопрос по выводу средств со счета Брокера. Насколько велика вероятность блокировки перевода со стороны Налоговой и других компетентных органов. Я имею в виду уплату налога 13 %.
Как лучше выводить $ чтобы не привлекать внимание, на руб или $ счет?
Заранее спасибо за совет!
ВСЕМ ПРОФИТА!!!
Какая связь между оффшорным брокером и российской налоговой? Ответ: никакой. Если торгуете на форексе через российский банк, он сам эти 13% снимет. Если биржевой российский брокер, то же самое. В остальных случаях вы по закону обязаны в налоговой декларации (вроде подается в июне) включить прибыль от торговли. С российскими все просто, справку дадут. С оффшорными, как слышал, тоже можно, но опыта нет.
Когда придумали подтверждать вывод через SMS?
Это не у всех и не с маленьких сумм. А что в этом плохого? У нас есть такой изумительно надежный Тинькофф банк. Я сдуру открыл у них кредитку с лимитом 25000 р. и засветил ее данные при электронном платеже. Данные кредитки утекли. Через некоторое при оплате в магазине я обнаружил, что она неплатежеспособна. Зашел в ЛК, а там куча снятий по 2-3 т.р. Этот мошеннический банк Тинькофф не только не требовал подтверждения по СМС, но у без моего разрешения и информирования увеличил мне кредитный лимит до 40000 р.!
Карту я заблокировал, но стал должен 40000 р. На мои претензии был короткий ответ - претензии отклонены. И все! Вот так по бандитски, в духе 90-х, когда Тиньков торговал в России паленой водкой под бандитской крышей. Отправил письмо в ЦБ, после чего мне быстренько в ЛК потерли всю историю операций, но долг остался. Банк послан в путешествие на три буквы, в суд они подавать не стали, а передали дело коллекторам, без суда!!!. Думали, испугаюсь и вынут из меня деньги, а мне на этих пукалок фиолетово, я бандитский Питер прошел со своими бизнесами в 90-е.
Выводы: СМС-подтверждение это благо для клиента.
Уже более двух месяцев весит эта надпись
Никаких блоков и замечаний нет.
Сервисдеск молчит
И так не только у меня.
Магазин свой % получил. А заработанные мной деньги разрешает тратить только у себя в магазине.
Не известно по какой причине
И только я вывел часть денег как опять блок
И теперь опять ждать 3 месяца ответа.
80% моих продуктов была бесплатная, и ей активно пользовались люди и благодарили. А в итоге по 3 месяца ожиданий, и последующее лишение прав без разъяснений. Так ещё и деньги как обещали не дают вывести все.
Вам нужно было вывести все средства - Вам дали шанс. В дальнейшем Вы не сможете ничего продавать на MQL5, так как с Вас сняли права продавца.