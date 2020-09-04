Жалобы на вывод средств - страница 4

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Alexsandr San:

Рос я на русской печи , и несколько раз, падал с неё .

Может по этому я такой уником

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подскажите! могу ли я, прикрепить файл - купленного Индикатора ?  

Да, и упали точно не на Букварь...

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Нет

 

  Коллеги, добрый день!

Подскажите новичку.

Вопрос по выводу средств со счета Брокера. Насколько велика вероятность блокировки перевода со стороны Налоговой и других компетентных органов. Я имею в виду уплату налога 13 %.

Как лучше выводить $ чтобы не привлекать внимание, на руб или $ счет? 

Заранее спасибо за совет!

ВСЕМ ПРОФИТА!!!

 
Дмитрий Бурков:

  Коллеги, добрый день!

Подскажите новичку.

Вопрос по выводу средств со счета Брокера. Насколько велика вероятность блокировки перевода со стороны Налоговой и других компетентных органов. Я имею в виду уплату налога 13 %.

Как лучше выводить $ чтобы не привлекать внимание, на руб или $ счет? 

Заранее спасибо за совет!

ВСЕМ ПРОФИТА!!!

до 600 тыс рублей или столько же в долларовом эквиваленте, по идеи никто даже внимания не обратит
 
Дмитрий Бурков:


Вопрос по выводу средств со счета Брокера. 

Было бы что выводить. Все остальное вторично

 
Когда придумали подтверждать вывод через SMS?
 
Дмитрий Бурков:

  Коллеги, добрый день!

Подскажите новичку.

Вопрос по выводу средств со счета Брокера. Насколько велика вероятность блокировки перевода со стороны Налоговой и других компетентных органов. Я имею в виду уплату налога 13 %.

Как лучше выводить $ чтобы не привлекать внимание, на руб или $ счет? 

Заранее спасибо за совет!

ВСЕМ ПРОФИТА!!!

Какая связь между оффшорным брокером и российской налоговой? Ответ: никакой. Если торгуете на форексе через российский банк, он сам эти 13% снимет. Если биржевой российский брокер, то же самое. В остальных случаях вы по закону обязаны в налоговой декларации (вроде подается в июне) включить прибыль от торговли. С российскими все просто, справку дадут. С оффшорными, как слышал, тоже можно, но опыта нет. 

 
Anatoly Abramov:
Когда придумали подтверждать вывод через SMS?

Это не у всех и не с маленьких сумм. А что в этом плохого? У нас есть такой изумительно надежный Тинькофф банк. Я сдуру открыл у них кредитку с лимитом 25000 р. и засветил ее данные при электронном платеже. Данные кредитки утекли. Через некоторое при оплате в магазине я обнаружил, что она неплатежеспособна. Зашел в ЛК, а там куча снятий по 2-3 т.р. Этот мошеннический банк Тинькофф не только не требовал подтверждения по СМС, но у без моего разрешения и информирования увеличил мне кредитный лимит до 40000 р.!

Карту я заблокировал, но стал должен 40000 р. На мои претензии был короткий ответ - претензии отклонены. И все! Вот так по бандитски, в духе 90-х, когда Тиньков торговал в России паленой водкой под бандитской крышей. Отправил письмо в ЦБ, после чего мне быстренько в ЛК потерли всю историю операций, но долг остался. Банк послан в путешествие на три буквы, в суд они подавать не стали, а передали дело коллекторам, без суда!!!. Думали, испугаюсь и вынут из меня деньги, а мне на этих пукалок фиолетово, я бандитский Питер прошел со своими бизнесами в 90-е.

Выводы: СМС-подтверждение это благо для клиента. 

[Удален]  

Уже более двух месяцев весит эта надпись

Никаких блоков и замечаний нет.


Сервисдеск молчит

И так не только у меня.

Магазин свой % получил. А заработанные мной деньги разрешает тратить только у себя в магазине.

Файлы:
rhg-1.JPG  572 kb
on7-2.JPG  526 kb
[Удален]  

Не известно по какой причине

1

И только я вывел часть денег как опять блок

2

И теперь опять ждать 3 месяца ответа.

80% моих продуктов была бесплатная, и ей активно пользовались люди и благодарили. А в итоге по 3 месяца ожиданий, и последующее лишение прав без разъяснений. Так ещё и деньги как обещали не дают вывести все.

 
Igor Titov:


Вам нужно было вывести все средства - Вам дали шанс. В дальнейшем Вы не сможете ничего продавать на MQL5, так как с Вас сняли права продавца.

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