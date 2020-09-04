Жалобы на вывод средств - страница 3

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[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Купите продукт в маркете, к примеру индикатор

Купил на у-гад.

Снимок

 
Alexsandr San:

Купил на у-гад.


А зачем?
[Удален]  
Stanislav Aksenov:
А зачем?

раз не могу снять - таким способом подарил

просто у него цена была 40 баксов , а у меня на счету 41 которые не смог снять себе 

 
Alexsandr San:

раз не могу снять - таким способом подарил

вроде как, ум есть у каждого от рождения -- оказывается не без исключений.

[Удален]  

 

.

 
Andrey F. Zelinsky:

вроде как, ум есть у каждого от рождения -- оказывается не без исключений.

Нет таких исключений. Просто не все умеют им пользоваться.
[Удален]  
Andrey F. Zelinsky:

вроде как, ум есть у каждого от рождения -- оказывается не без исключений.

Рос я на русской печи , и несколько раз, падал с неё .

Может по этому я такой уником

--------------------

подскажите! могу ли я, прикрепить файл - купленного Индикатора ?  

 
Alexsandr San:

Рос я на русской печи , и несколько раз, падал с неё .

Может по этому я такой уником 

Нее, ну так неинтересно. Хотя бы викторину какую-то устроили чтоли между продавцами)))

[Удален]  
Alexsandr San:

Рос я на русской печи , и несколько раз, падал с неё .

Может по этому я такой уником

--------------------

подскажите! могу ли я, прикрепить файл - купленного Индикатора ?  

поделится хочу индикатором 

Файл купленного в маркете индикатора удалён.
 
Alexsandr San:

поделится хочу индикатором 

Файл купленного в маркете индикатора удалён.

... а вы сутки (за неоднократные попытки публикации, даже после предупреждения) штудируете правила.

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