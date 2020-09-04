Жалобы на вывод средств - страница 3
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Купите продукт в маркете, к примеру индикатор
Купил на у-гад.
Купил на у-гад.
А зачем?
раз не могу снять - таким способом подарил
просто у него цена была 40 баксов , а у меня на счету 41 которые не смог снять себе
раз не могу снять - таким способом подарил
вроде как, ум есть у каждого от рождения -- оказывается не без исключений.
.
вроде как, ум есть у каждого от рождения -- оказывается не без исключений.
вроде как, ум есть у каждого от рождения -- оказывается не без исключений.
Рос я на русской печи , и несколько раз, падал с неё .
Может по этому я такой уником
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подскажите! могу ли я, прикрепить файл - купленного Индикатора ?
Рос я на русской печи , и несколько раз, падал с неё .
Может по этому я такой уником
Нее, ну так неинтересно. Хотя бы викторину какую-то устроили чтоли между продавцами)))
Рос я на русской печи , и несколько раз, падал с неё .
Может по этому я такой уником
--------------------
подскажите! могу ли я, прикрепить файл - купленного Индикатора ?
поделится хочу индикатором
Файл купленного в маркете индикатора удалён.
поделится хочу индикатором
Файл купленного в маркете индикатора удалён.
... а вы сутки (за неоднократные попытки публикации, даже после предупреждения) штудируете правила.