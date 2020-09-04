Жалобы на вывод средств

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Приветствую всех уважаемые форумчане!

Почитал некоторые ветки и нашел много негатива по поводу блокировки средств и вывода.


Хотелось бы узнать по этому поводу поподробнее. Как обстоят дела на самом деле?

 
В последнее время очень много мошенников развелось, вот они и жалуются.
[Удален]  
VLADIMIR SKOCHIGOROV:

Приветствую всех уважаемые форумчане!

Почитал некоторые ветки и нашел много негатива по поводу блокировки средств и вывода.


Хотелось бы узнать по этому поводу поподробнее. Как обстоят дела на самом деле?

один раз попробовал вывести - и я забил на это грязное дело .

там у меня 41 бакс накопился . и как их хоть кому не будь подарить ? - я не знаю

Снимок

 
Stanislav Aksenov:
В последнее время очень много мошенников развелось, вот они и жалуются.

Спасибо, понял

 
Alexsandr San:

один раз попробовал вывести - и я забил на это грязное дело .

там у меня 41 бакс накопился . и как их хоть кому не будь подарить ? - я не знаю


А что случилось?

[Удален]  
VLADIMIR SKOCHIGOROV:

А что случилось?

я просто - не понимаю как их выводят.

- так всё запутано, а я такой двоечник 

 
Alexsandr San:

я просто - не понимаю как их выводят.

- так всё запутано, а я такой двоечник 

Ясно...

 
Alexsandr San:

я просто - не понимаю как их выводят.

- так всё запутано, а я такой двоечник 

нормально выводят

но после регистрации в платежной системе желательно переждать хотя бы день

а дальше вывод происходит в несколько кликов

 
Alexsandr San:

я просто - не понимаю как их выводят.

- так всё запутано, а я такой двоечник 

вывести можно только заработанные средства (насколько я понимаю), а для введённых саморучно - "Оставь надежду, всяк сюда входящий".

 
Andrey Dik:

вывести можно только заработанные средства (насколько я понимаю), а для введённых саморучно - "Оставь надежду, всяк сюда входящий".

дэ юрэ сие ничтожно. но нужно правильно опровергнуть.
[Удален]  
Andrey Dik:

вывести можно только заработанные средства (насколько я понимаю), а для введённых саморучно - "Оставь надежду, всяк сюда входящий".

не знаю , я их недавно увидел. просто для интереса, попробовал вывести - но, вывод такой за мудрёный.

- они мне просто не нужны , мне хватает своих заработанных, хотя и эти, за что то я заработал.  

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