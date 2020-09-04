Жалобы на вывод средств
Приветствую всех уважаемые форумчане!
Почитал некоторые ветки и нашел много негатива по поводу блокировки средств и вывода.
Хотелось бы узнать по этому поводу поподробнее. Как обстоят дела на самом деле?
один раз попробовал вывести - и я забил на это грязное дело .
там у меня 41 бакс накопился . и как их хоть кому не будь подарить ? - я не знаю
В последнее время очень много мошенников развелось, вот они и жалуются.
Спасибо, понял
один раз попробовал вывести - и я забил на это грязное дело .
там у меня 41 бакс накопился . и как их хоть кому не будь подарить ? - я не знаю
А что случилось?
А что случилось?
я просто - не понимаю как их выводят.
- так всё запутано, а я такой двоечник
я просто - не понимаю как их выводят.
- так всё запутано, а я такой двоечник
Ясно...
я просто - не понимаю как их выводят.
- так всё запутано, а я такой двоечник
нормально выводят
но после регистрации в платежной системе желательно переждать хотя бы день
а дальше вывод происходит в несколько кликов
я просто - не понимаю как их выводят.
- так всё запутано, а я такой двоечник
вывести можно только заработанные средства (насколько я понимаю), а для введённых саморучно - "Оставь надежду, всяк сюда входящий".
вывести можно только заработанные средства (насколько я понимаю), а для введённых саморучно - "Оставь надежду, всяк сюда входящий".
вывести можно только заработанные средства (насколько я понимаю), а для введённых саморучно - "Оставь надежду, всяк сюда входящий".
не знаю , я их недавно увидел. просто для интереса, попробовал вывести - но, вывод такой за мудрёный.
- они мне просто не нужны , мне хватает своих заработанных, хотя и эти, за что то я заработал.
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Приветствую всех уважаемые форумчане!
Почитал некоторые ветки и нашел много негатива по поводу блокировки средств и вывода.
Хотелось бы узнать по этому поводу поподробнее. Как обстоят дела на самом деле?