Важен ли роботу таймфрейм? - страница 2
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Так разве ещё кто-то пишет программы?
А что тут такого неправильного Вы увидели ? Я запускаю роботов в торги и не лезу в их деятельность руками вовсе. Графики не меняю и не переотрываю новые. Касательно новой цены - это происходит из за клиринга на московской бирже где я торгую, по этому не получается напрямую запрашивать цену из методов API терминала, так как там она придет обновленной. Можно перебирать историю от текущего момента до начала открытия позиций, в некоторых роботах именно так и получаю цену открытия, тогда клиринг не как не сказывается, но для меня это не критично, ведь все алгоритмы что я использую, я не продаю и доступ к ним есть лишь у узкого круга лиц, так что все нормально. Во всем остальном это вполне хорошие и стабильные программы, все с помощью ООП написаны, не какой кучи спагетти нет. Так что критиковать не видя того о чем я говорю не совсем уместно.
сколько бы не переделывал все равно получается лонговый , а на нисходящем тренде всегда сливает, даже если подключил уже после разворота. Что делать?:(((
В свойствах эксперта в МТ4. Или просто удалите из кода возможность открытия в шорт
Важно ли роботу какой у меня сейчас таймфрейм на графике? Вот у меня подключен робот, который показал , в тестере, хороший результат на часовике. Я его настроил и подключил, а теперь мне хочется посмотреть дневной. Нужно ли мне открывать другое окно графика?
Конечно роботу важно какой таймфрейм. Можно прогнать в тестере его и получить разные результаты.
Для перехода на другой таймфрейм лучше открывать новый график.
Но тут еще многое зависит от самого робота, как он написан, на какой таймфрейм был рассчитан.
Верно, для торговли!
Если программа сбрасывает значения при переключении таймфрейма, то это не для торговли, а для тестера
ВО первых роботы в большинстве своем предназначены для автоматической торговли. Т.е. настроил и забыл. Есть конечно исключения типа панель для торговли или там робот только сопровождающий позиции. Тиковые советники (как у меня сейчас) так же не зависят от таймфрейма. Но при переключении ТФ происходит переинициализация переменных.
Глупо робота настроенного на минутный ТФ переключать на часовой график. Тут как минимум свои сеты нужны под торговлю на часах.
Что касается роботов для тестера, то они очень даже подходят и для торговли если правильно написаны. Для тестера можно отключать некоторые проверки для оптимизации работы кода в тестере и особенно в оптимизаторе. Так например если робот тестируется только на одном символе то сравнивать в тестере Символ чарта с Символом ордера не обязательно и достаточно медленно. Оптимизация без такой проверки ускоряется в несколько раз.
При этом можно совмещать в торговом роботе и в роботе для автоматизации необходимые проверки при помощи IsTesting() и IsOptimization().
Важно ли роботу какой у меня сейчас таймфрейм на графике?
"какой у меня сейчас таймфрейм на графике-" - нет, ему не важно как у тебя открыть сейчас ТФ
Важно юзать бота на том ТФ, на котором он показал удовлетворительные (по твоему мнению) результаты при тестировании