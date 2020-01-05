Копирование советников в маркете MQL5 - страница 3

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Vladimir Simakov:

Я, конечно, патентное право не изучал, поэтому ИМХО:

  1. Патент выдан не на идею, а на конкретный программный продукт.
  2. Вы реально уверены в том, что конкуренты, при создании своих продуктов использовали Ваш исходный код?
  3. А теперь самое главное! Внимание вопрос: в чьей юрисдикции находится Market? 13 Anastasi Sioukri 3105, Limassol, Cyprus.
P.S. Патент на стену и детям/внукам показывать, а его практическое применение - стремиться к нулю.

Запатентовать идею нельзя, патент выдается только на готовый продукт в котором эта идея реализована. 

Конечно мои исходный код никто не использовал, но всем прекрасно понятно что одну и ту же идею можно запрограммировать десятком разных способов.

Про юрисдикцию тоже вопрос, я где то читал про багамские острова. На кипре офис.

 
Sergey Likho:

Дел в том, что если копирование продуктов не запрещается, то в принципе любой опытный программист может с нуля переписать большинство топовых советников с маркета  и разместить их как свои. Это просто вопрос времени и необходимости.

я так лично делал, когда заказать на фрилансе за 150$ получается дешевле чем купить за 500$. Но я это делал для личных целей, а не чтоб потом продавать.

В свободном доступе тысячи если не миллионы идей и стратегий и прочего. С чего вы взяли что только вы можете додуматься до чего-то уникального?

Вдруг продукты похожие на ваши - не копия ваших, а результат исследований других людей, которые просто основывались на тех же данных что и вы?

По закону больших чисел это гораздо более вероятно, чем то что Вы могли придумать что-то действительно уникальное :)

Да и если вы действительно придумали что-то уникальное, то скопировать это можно только взломав код, а это говорят теперь невозможно в маркете )) не знаю конечно правда ли.


Sergey Likho:

Конечно мои исходный код никто не использовал, но всем прекрасно понятно что одну и ту же идею можно запрограммировать десятком разных способов.

Тогда в чём её уникальность, если её можно скопировать просто по истории работы в тестере? Я правда серьёзно не понимаю.

Ведь код скрыт и как там в коде  принимаются решения неизвестно, если это понятно по принятым решениям на ограниченной выборке, то уникальности нет.

[Удален]  
Sergey Likho:

Запатентовать идею нельзя, патент выдается только на готовый продукт в котором эта идея реализована. 

Конечно мои исходный код никто не использовал, но всем прекрасно понятно что одну и ту же идею можно запрограммировать десятком разных способов.

Про юрисдикцию тоже вопрос, я где то читал про багамские острова. На кипре офис.

Здравствуйте, я мог бы сказать и про вас, вы скопировали мою идею в тестере стратегий рисовать график баланса и средств с просадкой при тестировании советника. Но я опубликовал код с исходником. Поэтому каждый мог бы воспользоваться идеей :)

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
Sergey Likho:

Дел в том, что если копирование продуктов не запрещается, то в принципе любой опытный программист может с нуля переписать большинство топовых советников с маркета  и разместить их как свои. Это просто вопрос времени и необходимости.

я так лично делал, когда заказать на фрилансе за 150$ получается дешевле чем купить за 500$. Но я это делал для личных целей, а не чтоб потом продавать.

После этого утверждения всё ясно... Самореклама и не более того. Даже не хочется читать этот весь бред дальше. Кто будет оформлять патент на продукт на маркете?!

1. Куча подобных идей. Например, ночной скальпинг: все работают в канале или же по overload, но у всех разная реализация. Собственно, как и пробойники торгующие отложками.

2. Копировать продукт с маркета путем "переписать код"? Вы серьезно? Это просто смешно. Ценность продуктов составляет не код, ведь его действительно за 100-200 баксов можно написать по ТЗ на фрилансе, а торговая стратегия. И торговую стратегию, уж поверьте, скопировать не так просто, а зачастую - невозможно.

Здесь множество программистов, но вот людей с уникальными ТС - единицы. Написать качественный код смогут многие, а вот продукт который реально торгует и зарабатывает - единицы. Главное заблуждение людей в том, что авторы - это программисты и ценность представляет код. Исходников в сети предостаточно, готовых блоков кода и т.д., а вот систем, зарабатывающих деньги не найти в открытом доступе.

 
И что уникального в Вашем продукте? Локирование, усреднение или частичное закрытие? Эти методы использовались еще до рождения всех нас вместе с появлением фондовой биржи...
 
Aliaksandr Kryvanos:

Здравствуйте, я мог бы сказать и про вас, вы скопировали мою идею в тестере стратегий рисовать график баланса и средств с просадкой при тестировании советника. Но я опубликовал код с исходником. Поэтому каждый мог бы воспользоваться идеей :)

=))

мне даже интересно стало. 

Нашел у вас библиотеку рисования графика эквити от 30 мая 2016. (Есть более ранние публикации?)

у меня есть видео с балансом и эквити в тестере, размещенное на ютубе 1 апреля 2016)

 
Ivan Pochta:

Здесь множество программистов, но вот людей с уникальными ТС - единицы. Написать качественный код смогут многие, а вот продукт который реально торгует и зарабатывает - единицы. Главное заблуждение людей в том, что авторы - это программисты и ценность представляет код.

Согласен на 100%


нет ничего уникального в локирование, усреднение и постепенном закрытие.

По отдельности все методы известны. Но когда вы эти методы начинаете использовать в определенной связке это может быть уникальным.


есть хороший фильм на эту тему - проблеск гениальности (2008)

речь о том, что чел придумал делать задержку в движение щеток на лобовом стекле авто. 

Щетками пользовались и раньше, как организовать задержку в электронной цепи тоже знали. Но патент был дан на то что чел придумал совместить одно с другим.

[Удален]  

Ранних скорее всего нету. Тут как раз про реализацию писали. Вот она должна отличаться

добавлено:

Нашёл от 2 января 2016 у себя, я как раз рисовал баланс и средства в advanced grapher

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Aliaksandr Kryvanos:

Ранних скорее всего нету. Тут как раз про реализацию писали. Вот она должна отличаться

добавлено:

Нашёл от 2 января 2016 у себя, я как раз рисовал баланс и средства в advanced grapher



Андрей нас обоих обошел! =)  2006 год.


https://www.mql5.com/ru/articles/1487

Визуализация тестирования. Графики состояния счета.
Визуализация тестирования. Графики состояния счета.
  • www.mql5.com
Думаю, не только у меня при тестировании в режиме визуализации возникало желание видеть информацию о состоянии счета в более информативном виде. Сколько было свободной маржи перед открытием последней позиции? Куда "смотрит" кривая баланса? Насколько большие просадки по эквити были за последние сутки? На некоторые из этих вопросов пытаются...
 
Sergey Likho:

Андрей нас обоих обошел! =)  2006 год.

Идея была не моя, где-то подсмотрел)

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