Копирование советников в маркете MQL5 - страница 3
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Я, конечно, патентное право не изучал, поэтому ИМХО:
Запатентовать идею нельзя, патент выдается только на готовый продукт в котором эта идея реализована.
Конечно мои исходный код никто не использовал, но всем прекрасно понятно что одну и ту же идею можно запрограммировать десятком разных способов.
Про юрисдикцию тоже вопрос, я где то читал про багамские острова. На кипре офис.
Дел в том, что если копирование продуктов не запрещается, то в принципе любой опытный программист может с нуля переписать большинство топовых советников с маркета и разместить их как свои. Это просто вопрос времени и необходимости.
я так лично делал, когда заказать на фрилансе за 150$ получается дешевле чем купить за 500$. Но я это делал для личных целей, а не чтоб потом продавать.
В свободном доступе тысячи если не миллионы идей и стратегий и прочего. С чего вы взяли что только вы можете додуматься до чего-то уникального?
Вдруг продукты похожие на ваши - не копия ваших, а результат исследований других людей, которые просто основывались на тех же данных что и вы?
По закону больших чисел это гораздо более вероятно, чем то что Вы могли придумать что-то действительно уникальное :)
Да и если вы действительно придумали что-то уникальное, то скопировать это можно только взломав код, а это говорят теперь невозможно в маркете )) не знаю конечно правда ли.
Конечно мои исходный код никто не использовал, но всем прекрасно понятно что одну и ту же идею можно запрограммировать десятком разных способов.
Тогда в чём её уникальность, если её можно скопировать просто по истории работы в тестере? Я правда серьёзно не понимаю.
Ведь код скрыт и как там в коде принимаются решения неизвестно, если это понятно по принятым решениям на ограниченной выборке, то уникальности нет.
Запатентовать идею нельзя, патент выдается только на готовый продукт в котором эта идея реализована.
Конечно мои исходный код никто не использовал, но всем прекрасно понятно что одну и ту же идею можно запрограммировать десятком разных способов.
Про юрисдикцию тоже вопрос, я где то читал про багамские острова. На кипре офис.
Здравствуйте, я мог бы сказать и про вас, вы скопировали мою идею в тестере стратегий рисовать график баланса и средств с просадкой при тестировании советника. Но я опубликовал код с исходником. Поэтому каждый мог бы воспользоваться идеей :)
Дел в том, что если копирование продуктов не запрещается, то в принципе любой опытный программист может с нуля переписать большинство топовых советников с маркета и разместить их как свои. Это просто вопрос времени и необходимости.
я так лично делал, когда заказать на фрилансе за 150$ получается дешевле чем купить за 500$. Но я это делал для личных целей, а не чтоб потом продавать.
После этого утверждения всё ясно... Самореклама и не более того. Даже не хочется читать этот весь бред дальше. Кто будет оформлять патент на продукт на маркете?!
1. Куча подобных идей. Например, ночной скальпинг: все работают в канале или же по overload, но у всех разная реализация. Собственно, как и пробойники торгующие отложками.
2. Копировать продукт с маркета путем "переписать код"? Вы серьезно? Это просто смешно. Ценность продуктов составляет не код, ведь его действительно за 100-200 баксов можно написать по ТЗ на фрилансе, а торговая стратегия. И торговую стратегию, уж поверьте, скопировать не так просто, а зачастую - невозможно.
Здесь множество программистов, но вот людей с уникальными ТС - единицы. Написать качественный код смогут многие, а вот продукт который реально торгует и зарабатывает - единицы. Главное заблуждение людей в том, что авторы - это программисты и ценность представляет код. Исходников в сети предостаточно, готовых блоков кода и т.д., а вот систем, зарабатывающих деньги не найти в открытом доступе.
Здравствуйте, я мог бы сказать и про вас, вы скопировали мою идею в тестере стратегий рисовать график баланса и средств с просадкой при тестировании советника. Но я опубликовал код с исходником. Поэтому каждый мог бы воспользоваться идеей :)
=))
мне даже интересно стало.
Нашел у вас библиотеку рисования графика эквити от 30 мая 2016. (Есть более ранние публикации?)
у меня есть видео с балансом и эквити в тестере, размещенное на ютубе 1 апреля 2016)
Здесь множество программистов, но вот людей с уникальными ТС - единицы. Написать качественный код смогут многие, а вот продукт который реально торгует и зарабатывает - единицы. Главное заблуждение людей в том, что авторы - это программисты и ценность представляет код.
Согласен на 100%
нет ничего уникального в локирование, усреднение и постепенном закрытие.
По отдельности все методы известны. Но когда вы эти методы начинаете использовать в определенной связке это может быть уникальным.
есть хороший фильм на эту тему - проблеск гениальности (2008)
речь о том, что чел придумал делать задержку в движение щеток на лобовом стекле авто.
Щетками пользовались и раньше, как организовать задержку в электронной цепи тоже знали. Но патент был дан на то что чел придумал совместить одно с другим.
Ранних скорее всего нету. Тут как раз про реализацию писали. Вот она должна отличаться
добавлено:
Нашёл от 2 января 2016 у себя, я как раз рисовал баланс и средства в advanced grapher
Ранних скорее всего нету. Тут как раз про реализацию писали. Вот она должна отличаться
добавлено:
Нашёл от 2 января 2016 у себя, я как раз рисовал баланс и средства в advanced grapher
Андрей нас обоих обошел! =) 2006 год.
https://www.mql5.com/ru/articles/1487
Андрей нас обоих обошел! =) 2006 год.
Идея была не моя, где-то подсмотрел)