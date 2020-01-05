Копирование советников в маркете MQL5
Как поступить?
гуглите как решают проблемы с промышленным шпионажем и уничтожением конкурентов ;)
как вариант, используйте основные правила экономики и бизнеса "Захватил рынок — поднимай цены!" , т.е. демпингуйте конкурентов ;)
Вы запатентовали свои разработки?
Да в РФ)
У меня есть патент на название и там описан общий принцип работы советника. Но фиг знает насколько это существенно и кто в этом будет разбираться. Судебный процесс я себе пока не представляю
Да в РФ)
У меня есть патент на название и там описан общий принцип работы советника. Но фиг знает насколько это существенно и кто в этом будет разбираться. Судебный процесс я себе пока не представляю
https://habr.com/ru/post/176101/
в принципе не особо то и дает регистрация программы какого преимущества
у Вас, кстати, отличаются названия продуктов в Маркете от зарегистрированного
поиском по Маркету, не нашел похожих названий, а претензия то в чем? Вы зарегистрировали лишь название программы написанной на языке MQL4,MQL5, если конкуренты добавят произвольный символ в название, то у Вас не будет претензий?
UPD: даже если предположить, что Вы захотите отстаивать свои интересы через суд, то возникнут вопросы почему дата регистрации программы имеет дату отличную от первой публикации в Маркете, да и дата последней версии программы тоже имеет другую дату, т.е. Вы должны будете обосновать, что Вы не имели намерений вводить кого-либо в заблуждение путем манипуляций разными датами и затем произвели обращение в суд. Как в принципе вообще не понятно к кому претензию то предъявлять? К Маркету?
UPD 2: в патенте зарегистрирована программа с размером в 300кБ , по моему Ваш продукт вообще это другая программа, название имеет отличие в написании (регистр букв не совпадает), и размер программы совсем другой
UPD: даже если предположить, что Вы захотите отстаивать свои интересы через суд, то возникнут вопросы почему дата регистрации программы имеет дату отличную от первой публикации в Маркете, да и дата последней версии программы тоже имеет другую дату, т.е. Вы должны будете обосновать, что Вы не имели намерений вводить кого-либо в заблуждение путем манипуляций разными датами и затем произвели обращение в суд. Как в принципе вообще не понятно к кому претензию то предъявлять? К Маркету?
UPD 2: в патенте зарегистрирована программа с размером в 300кБ , по моему Ваш продукт вообще это другая программа, название имеет отличие в написании (регистр букв не совпадает), и размер программы совсем другой
300 кб это открытый код той версии программы что была на момент патента.
вопрос то собственно в другом, что делать мне как разработчику?... если копирование идей в маркете никак не контролируется, то получается что можно легко переписывать чужие программы и выставлять их как свои.
Да в РФ)
У меня есть патент на название и там описан общий принцип работы советника. Но фиг знает насколько это существенно и кто в этом будет разбираться. Судебный процесс я себе пока не представляю
Так за Вас то никто не будет Ваши же права отстаивать. Маркет - площадка для продажи и ничего более. Сначала можно обратиться в сервисдеск и пробовать доказать, что Ваши права нарушены. Скорее всего, там никак на это не отреагируют. Тогда потом в суд, раз патент есть. Но все, что касается авторских прав, это сложноразрешимые споры.
300 кб это открытый код той версии программы что была на момент патента.
вопрос то собственно в другом, что делать мне как разработчику?... если копирование идей в маркете никак не контролируется, то получается что можно легко переписывать чужие программы и выставлять их как свои.
ну я исхожу из того, как Вас будут рассматривать в суде после подачи Вашей претензии, там все просто - предьявили документы, должны сходиться и там и там все циферки и буковки, не сошлось, идете в экспертную оценку (у нас так называется шаражка, которая все может на экспертизу принять и выдать заключение) и потом опять по новой...... в общем тут вообще "победы не видать", имхо
про интеллектуальную собственность, все опять в регистрации, причем нужно доказать, что принципы которые Вы использовали, являются Вашей интеллектуальной разработкой, а не просто Вашей регистрацией на себя информации находящейся в публичном доступе - тут я даже не интересовался, насколько ИТ-гиганты занимаются этими вопросами, но думаю, что там тоже ничего нет, китайцы без проблем копируют на смартфоны дизайн аппаратов и графические темы от эпл, и никогда не слышал, что идут суды по таким вопросам
в общем, боритесь за свои права, скорее всего, Вы имеете право на это, но идеи всегда воровали и это распространенная практика
вот если Ваш софт взломали, и софт был зарегистрирован и кто то распространяет Ваш софт - тут да, Вы можете, что то получить, как впрочем и Ваш софт распространяют от Вашего имени, но Вы своего согласия не давали
гуглите как решают проблемы с промышленным шпионажем и уничтожением конкурентов ;)
как вариант, используйте основные правила экономики и бизнеса "Захватил рынок — поднимай цены!" , т.е. демпингуйте конкурентов ;)
конкурировать это снижать цены, брать объёмом продаж.
да, я это и имел ввиду, по моему по другому никак
Дел в том, что если копирование продуктов не запрещается, то в принципе любой опытный программист может с нуля переписать большинство топовых советников с маркета и разместить их как свои. Это просто вопрос времени и необходимости.
я так лично делал, когда заказать на фрилансе за 150$ получается дешевле чем купить за 500$. Но я это делал для личных целей, а не чтоб потом продавать.
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Я разработчик.
3 года назад, когда я публиковал советников, в маркете не было даже похожих идей.
Сейчас я вижу минимум 3 советника, от русских разработчиков, которые тупо подчистую скопировали весь функционал и алгоритм, а местами даже описание работы.
Насколько я понимаю, техподдержка такие вопросы не решает.
Как поступить?
Купить программу конкурента и оставить гневный отзыв?
Скопировать все программы конкурента и разместить копии у себя?