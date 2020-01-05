Копирование советников в маркете MQL5

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Я разработчик. 

3 года назад, когда я публиковал советников, в маркете не было даже похожих идей. 

Сейчас я вижу минимум 3 советника, от русских разработчиков, которые тупо подчистую скопировали весь функционал и алгоритм, а местами даже описание работы.


Насколько я понимаю, техподдержка такие вопросы не решает. 


Как поступить?


Купить программу конкурента и оставить гневный отзыв?

Скопировать все программы конкурента и разместить копии у себя?

 
Sergey Likho:

Как поступить?

гуглите как решают проблемы с промышленным шпионажем и уничтожением конкурентов ;)

как вариант, используйте основные правила экономики и бизнеса "Захватил рынок — поднимай цены!" , т.е. демпингуйте конкурентов ;)

 
Вы запатентовали свои разработки?
 
Ihor Herasko:
Вы запатентовали свои разработки?

Да в РФ) 

У меня есть патент на название и там описан общий принцип работы советника.  Но фиг знает насколько это существенно и кто в этом будет разбираться. Судебный процесс я себе пока не представляю 

 
Sergey Likho:

Да в РФ) 

У меня есть патент на название и там описан общий принцип работы советника.  Но фиг знает насколько это существенно и кто в этом будет разбираться. Судебный процесс я себе пока не представляю 

https://habr.com/ru/post/176101/

в принципе не особо то и дает регистрация программы какого преимущества

у Вас, кстати, отличаются названия продуктов в Маркете от зарегистрированного

поиском по Маркету, не нашел похожих названий, а претензия то в чем? Вы зарегистрировали лишь название программы написанной на языке MQL4,MQL5, если конкуренты добавят произвольный символ в название, то у Вас не будет претензий? 


UPD: даже если предположить, что Вы захотите отстаивать свои интересы через суд, то возникнут вопросы почему дата регистрации программы имеет дату отличную от первой публикации в Маркете, да и дата последней версии программы тоже имеет другую дату, т.е. Вы должны будете обосновать, что Вы не имели намерений вводить кого-либо в заблуждение путем манипуляций разными датами и затем произвели обращение в суд. Как в принципе вообще не понятно к кому претензию то предъявлять? К Маркету? 

UPD 2: в патенте зарегистрирована программа с размером в 300кБ , по моему Ваш продукт вообще это другая программа, название имеет отличие в написании (регистр букв не совпадает), и размер программы совсем другой


 
Igor Makanu:

UPD: даже если предположить, что Вы захотите отстаивать свои интересы через суд, то возникнут вопросы почему дата регистрации программы имеет дату отличную от первой публикации в Маркете, да и дата последней версии программы тоже имеет другую дату, т.е. Вы должны будете обосновать, что Вы не имели намерений вводить кого-либо в заблуждение путем манипуляций разными датами и затем произвели обращение в суд. Как в принципе вообще не понятно к кому претензию то предъявлять? К Маркету? 

UPD 2: в патенте зарегистрирована программа с размером в 300кБ , по моему Ваш продукт вообще это другая программа, название имеет отличие в написании (регистр букв не совпадает), и размер программы совсем другой


300 кб это открытый код той версии программы что была на момент патента.

вопрос то собственно в другом, что делать мне как разработчику?... если копирование идей в маркете никак не контролируется, то получается что можно легко переписывать чужие программы и выставлять их как свои.

 
Sergey Likho:

Да в РФ) 

У меня есть патент на название и там описан общий принцип работы советника.  Но фиг знает насколько это существенно и кто в этом будет разбираться. Судебный процесс я себе пока не представляю 

Так за Вас то никто не будет Ваши же права отстаивать. Маркет - площадка для продажи и ничего более. Сначала можно обратиться в сервисдеск и пробовать доказать, что Ваши права нарушены. Скорее всего, там никак на это не отреагируют. Тогда потом в суд, раз патент есть. Но все, что касается авторских прав, это сложноразрешимые споры.

 
Sergey Likho:

300 кб это открытый код той версии программы что была на момент патента.

вопрос то собственно в другом, что делать мне как разработчику?... если копирование идей в маркете никак не контролируется, то получается что можно легко переписывать чужие программы и выставлять их как свои.

ну я исхожу из того, как Вас будут рассматривать в суде после подачи Вашей претензии, там все просто - предьявили документы, должны сходиться и там и там все циферки и буковки, не сошлось, идете в экспертную оценку (у нас так называется шаражка, которая все может на экспертизу принять и выдать заключение) и потом опять по новой...... в общем тут вообще "победы не видать", имхо


про интеллектуальную собственность, все опять в регистрации, причем нужно доказать, что принципы которые Вы использовали, являются Вашей интеллектуальной разработкой, а не просто Вашей регистрацией на себя информации находящейся в публичном доступе - тут я даже не интересовался, насколько ИТ-гиганты занимаются этими вопросами, но думаю, что там тоже ничего нет, китайцы без проблем копируют на смартфоны дизайн аппаратов и графические темы от эпл, и никогда не слышал, что идут суды по таким вопросам


в общем, боритесь за свои права, скорее всего, Вы имеете право на это, но идеи всегда воровали и это распространенная практика


вот если Ваш софт взломали, и софт был зарегистрирован и кто то распространяет Ваш софт - тут да, Вы можете, что то получить, как впрочем и Ваш софт распространяют от Вашего имени, но Вы своего согласия не давали

 
Igor Makanu:

гуглите как решают проблемы с промышленным шпионажем и уничтожением конкурентов ;)

как вариант, используйте основные правила экономики и бизнеса "Захватил рынок — поднимай цены!" , т.е. демпингуйте конкурентов ;)

конкурировать это снижать цены, брать объёмом продаж.
 
Bongioanni:
конкурировать это снижать цены, брать объёмом продаж.

да, я это и имел ввиду, по моему по другому никак

 

Дел в том, что если копирование продуктов не запрещается, то в принципе любой опытный программист может с нуля переписать большинство топовых советников с маркета  и разместить их как свои. Это просто вопрос времени и необходимости.

я так лично делал, когда заказать на фрилансе за 150$ получается дешевле чем купить за 500$. Но я это делал для личных целей, а не чтоб потом продавать.

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