Уровни. Определение важности - страница 3
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Думаю, да.
Это на какой пост?
Добавлено:
Итак. Для начала определимся с характером зависимости СИЛЫ и АКТУАЛЬНОСТИ от хар-ик уровня.
СИЛА
Прямая зависимость
- тесты, касания
- ложняки
- время с последнего пробоя
- время с первого теста*- * не уверен
Обратная зависимость
- пробои
АКТУАЛЬНОСТЬ
обратная
- время с последнего теста, касания
Это на какой пост?
Добавлено:
Итак. Для начала определимся с характером зависимости СИЛЫ и АКТУАЛЬНОСТИ от хар-ик уровня.
СИЛА
Прямая зависимость
- тесты, касания
- ложняки
- время с последнего пробоя
- время с первого теста*- * не уверен
Обратная зависимость
- пробои
АКТУАЛЬНОСТЬ
обратная
- время с последнего теста, касания
Всё верно, но то, что изображено на картинке - не имеет никакого отношения к уровням, там абсолютно неверное построение.
Единственно почти правильный скрипт построения уровней за всё время что Я встречал - это у меня, мне его написали на этом ресурсе на День Рождения в качестве подарка. Почему почти, потому что программно их определить невозможно, нужно некоторые корректировать руками, это-же уровни, а не просто линии на каком-то скоплении.
На этом тему закрою, скрины больше показывать не буду, показывал ранее не один десяток, и по уровням показывал входы на реальном счёте, кто в теме - тот помнит.
Всё верно, но то, что изображено на картинке - не имеет никакого отношения к уровням, там абсолютно неверное построение.
Единственно почти правильный скрипт построения уровней за всё время что Я встречал - это у меня, мне его написали на этом ресурсе на День Рождения в качестве подарка. Почему почти, потому что программно их определить невозможно, нужно некоторые корректировать руками, это-же уровни, а не просто линии на каком-то скоплении.
На этом тему закрою, скрины больше показывать не буду, показывал ранее не один десяток, и по уровням показывал входы на реальном счёте, кто в теме - тот помнит.
Ну вот осмысленный пост, можете ведь ;) Обязательно ознакомлюсь если у вас есть информация по вашей версии и т.п.
Также замечу что тема данной ветки - исследовательская, и судить о "правильности" и "неправильности" построений можно только в рамках принимаемой модели.
Про ТС здесь речи не идёт. Может я хочу именно эту модель исследовать и всё (так оно и есть, просто кто-то слишком ослеплен своим успехом или жаждой наживы и не читает что пишут)
И ещё - если у вас есть инструмент который работает - это не означает что нет другого инструмента, не такого как ваш, но который тоже работает.
Ну вот осмысленный пост, можете ведь ;) Обязательно ознакомлюсь если у вас есть информация по вашей версии и т.п.
Также замечу что тема данной ветки - исследовательская, и судить о "правильности" и "неправильности" построений можно только в рамках принимаемой модели.
Про ТС здесь речи не идёт. Может я хочу именно эту модель исследовать и всё (так оно и есть, просто кто-то слишком ослеплен своим успехом или жаждой наживы и не читает что пишут)
И ещё - если у вас есть инструмент который работает - это не означает что нет другого инструмента, не такого как ваш, но который тоже работает.
Знаете, Я часто слышу фразу "Уровни не работают", но не работают они от того, что их не умеют строить (готовить)
По поводу другого инструмента который "работает" Я никогда не против, наоборот, если самая бредовая ТС приносит прибыль - это отличная ТС и нужно её развивать. Мы же на рынке ради заработка, а не штаны перед монитором протирать
Знаете, Я часто слышу фразу "Уровни не работают", но не работают они от того, что их не умеют строить (готовить)
Согласен, работать надо работу, а уровни это уровни)
По поводу другого инструмента который "работает" Я никогда не против, наоборот, если самая бредовая ТС приносит прибыль - это отличная ТС и нужно её развивать. Мы же на рынке ради заработка, а не штаны перед монитором протирать
Тоже не поспоришь, только некоторые не нуждаются в заработке на рынке, но интересуются можно ли здесь заработать больше, чем в других местах. Но мы отвлеклись.
К теме - если вы увидели в моей описанной концепции принципиальную ошибку или вообще ошибку, можете указать поконкретнее тогда обсудим, или просто может есть описание верной по вашему мнению концепции? ознакомлюсь и дам обратную связь.
Согласен, работать надо работу, а уровни это уровни)
Тоже не поспоришь, только некоторые не нуждаются в заработке на рынке, но интересуются можно ли здесь заработать больше, чем в других местах. Но мы отвлеклись.
К теме - если вы увидели в моей описанной концепции принципиальную ошибку или вообще ошибку, можете указать поконкретнее тогда обсудим, или просто может есть описание верной по вашему мнению концепции? ознакомлюсь и дам обратную связь.
Мне очень сложно описать построение уровней, для этого нужно много изображений и к ним описание. Строю с учётом теней и закрытий, большое ударение делается на места проторговки и разворотные точки. Если был разворот, то смотрим как именно он произошёл, была ли тень, была ли попытка затолкать цена за уровень для дальнейшего движения, если была, то строим почти под закрытие свечи, если небыло - тогда смотрим более раннюю проторговку и от неё отталкиваемся. Так-же особое внимание уделяется свечной модели "рельсы", уровень в 95% случаев не должен находится на хаях/лоях, а должен быть построен с микро-наездом на тело, эта модель много о чём говорит, так-же как пин-бар и молот, именно на этих трёх моделях проходят наибольшие объёмы, все остальные - второстепенны.
При построении уровня используется теория (правило) сил быков и медведей, смотрим на то, как закрываются свечи и как открываются, есть ли между ними гэпы, и большие ли были тени при закрытии, смотрим кто кого пытался выдавить с рынка и у кого б0льшее преимущество.
Я выложил несколько скринов, и на них есть разметка - посмотрите ещё раз. Я делаю разметку так, что если её удалить, то повторно нарисованная будет пункт в пункт соответствовать предыдущей.
По мере движения цены и новых консолидациях и пробоях - перестраиваем уровни, некоторые превращаются из сильных во второстепенные, которые потом можно практически игнорировать, на них цена сильно не смотрит, там уже не будет проторговок, они уже были ранее.
Так-же при нескольких подряд маленьких свечей, которые многие игнорируют, мол там нет торговли и нет объемов, то на самом деле там идут немалые объёмы, просто с двух сторон идет борьба за цену, поэтому размер свечек может не превышать и 5пп, тут стоит смотреть куда идет рост, и если роста нет - цена идет четко горизонтально, то смотреть с какой стороны б0льшие тени, и искать нужно более сильную сторону, тогда стопы находятся под надёжной защитой, и они очень маленькие.
Как уже писал, большое ударение при построении делается на распределении сил быков и медведей, так-же стоит смотреть на то, не вышли они уже с рынка, а то можно построить так, что свеже-нарисованная поддержка окажется сопротивлением, и хорошо когда стоп до 10 пп, но как замечаю, то у народа стопы бывают 40-60пп и профитом 20-30пп, и поймать такой стоп - очень больно по депозиту. Если снесён стоп в 10пп, то легко будет снесён и в 100пп, и лучше этого не допускать, а сразу выйти с позиции и искать другой вход.
Теорию пробоев: Пробой - это способ спровоцировать толпу для входа в позицию, поэтому есть ложные пробои, и истинные. Если был пробой и он не поддержан, то это не ложный пробой, а просто пробой на активе который в данный момент неинтересен. Ложные пробои чаще всего видно, там тупо заманивают толпу и собирают стопы, поэтому на первой свече лучше не входить если сигнал не совсем качественный, но если формируется добротный сигнал, то лучше войти немного раньше, тем самым значительно уменьшить уровень стопа.
Когда многие продавали, то Я покупал. Такие входы не редкость. Профит +50пп
Пара AUDJPY, можете открыть терминал и посмотреть график обширнее
Разбавлю пост картинками, может подкинет пищи для идей. визуалы - вэлкам)
з.ы. сейчас задумался над ещё одним вопросом - имеет ли смысл считать кол-во тестов и пробоев на том участке истории, который слева от породившего уровень экстремума?
Уж дюжа картинка хорошая. Хотя у меня левый глазик косит, правый как-то невзначай дергается. Но если бы был код картинки, как-нибудь смог бы чего-нибудь в тему предложить. Когда есть код к картинке, как-то всегда лучше разглядеть удаётся. А так что-то что к чему вообще не понятно. Но картинка уж правда, сильно хороша. К картинке нужен код.
А какие цели Вы преследуете? Зачем Вам эта красота?
Мне очень сложно описать построение уровней, для этого нужно много изображений и к ним описание. Строю с учётом теней и закрытий, большое ударение делается на места проторговки и разворотные точки. Если был разворот, то смотрим как именно он произошёл, была ли тень, была ли попытка затолкать цена за уровень для дальнейшего движения, если была, то строим почти под закрытие свечи, если небыло - тогда смотрим более раннюю проторговку и от неё отталкиваемся. Так-же особое внимание уделяется свечной модели "рельсы", уровень в 95% случаев не должен находится на хаях/лоях, а должен быть построен с микро-наездом на тело, эта модель много о чём говорит, так-же как пин-бар и молот, именно на этих трёх моделях проходят наибольшие объёмы, все остальные - второстепенны.
Спасибо за подробное объяснение. При ручной торговле я делал практически так же с некоторыми нюансами, с отличием что я большее внимание уделяю хай и лоу, ведь на них были ордера и сделки (объемы точно неизвестны ведь)
Вот здесь видимо главное расхождение между уровнями на основе экстремумов и уровни по объемам. Те что по объемам больше учитывают текущую ситуацию коньюктуру рынка и т.п. Поэтому они важны только в момент их действия, здесь и сейчас.
А те что по фракталам - просто основываются на гипотезе что если был разворот на этой цене в прошлом, то высока вероятность реакции на этот уровень и сейчас. Это ведь основа ТехАнализа, и это просто, поэтому не стоит к ним относится как к чему то архи-сложному и архи-важному, в любой ТС уровни не могут быть единственным сигналом.
Выделенное интересно - вы сами сформулировали что ваш способ уже формализован или готов к формализации, в код переводили? А скрины где посмотреть - пруф на тему есть? а то тут много воды если искать.
По итогу я понял что вам не понравилось в моей картинке принципиально что уровни по хай и лоу, остальное не имеет значения т.к. картинка всего лишь визуализация предварит. рабочей версии, при этом которая имеет пар-ры и поэтому может выглядеть по разному.
Над этим есть смысл поразмыслить, повторюсь считаю хай-лоу именно имеют значение! Но что цены закрытия важны тоже верно конечно. На ТФ меньше днёвок в зависимости от времени брокера закрытие баров будет различаться сильнее чем хай-лоу. Это первое основание почему считаю их состоятельными. Второе - считаю что закрытия важны именно от Д1, а ещё точнее смотреть по сессиям. На ТФ ниже Д1 хай-лоу значительно репрезентативнее чем закрытие при анализе разворотов и уровней.
Как бы то ни было, в моей модели, если внимательно подумать над смыслом показателей тесты, касания, пробои и лп, можно понять что цены закрытия баров на которых были экстремумы тоже учитываются и отражаются в этих показателях :)
это уже не говоря, что в ТС естественно уровни будут не единственной моделью.
Поэтому я и предложил тему подумать - как на основе этих показателей можно оценить силу-значимость уровней (давайте начнём с фрактальных, но у других они могут быть аналогичные)
На примере вашем про малые бары-проторговки, тут может быть будет уровень с одним-несколькими тестами и несколькими касаниями и ноль пробоев. как это интерпретировать - следующий вопрос. если этот уровень старый, т.е. в прошлом уже был в работе - уже другое дело. и Т.д.
Забегая вперёд - я то уже почти пришёл к решению, мне только не хватает уверенности в критерии именно отсева лишних, т.е. при каких условиях удалять уровни безвозвратно. Ну и интересно что думают люди вообще.
...
Забегая вперёд - я то уже почти пришёл к решению, мне только не хватает уверенности в критерии именно отсева лишних, т.е. при каких условиях удалять уровни безвозвратно. Ну и интересно что думают люди вообще.
На этом ресурсе ничего не думают - нужно идти на другой в специализированные ветки по уровням. Я в начале деятельности был активным участником Волн Вульфа, но как-то это дело не пошло - не работали они должным образом. На этом ресурсе так-же нет участников, с которыми это можно обсудить.