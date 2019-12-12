Расчёт стоимости тика
5-знак
GBPUSD
4-знак
GBPUSD
USDJPY
USDCAD
EURJPY
И, соответственно, при изменении лота, пропорционально изменяется и цена пункта.
пример
EURJPY
рабочий лот = 0.28
Имея эту информацию, можно рассчитать:
И если считать от текущей цены Close, то легко определить, где нужно расставить TP и SL, в зависимости от направления движения (Buy или Sell)
.
И если считать от текущей цены Close, то легко определить, где нужно расставить TP и SL, в зависимости от направления движения (Buy или Sell)
Опять же, нужно добавить, что для кроссов (или для символов, у которых котируемая валюта не совпадает с валютой депозита) это будет приблизительный расчет. Особенно заметна погрешность при больших значениях SL/TP. Все дело в том, что для таких символов стоимость тика меняется с каждым изменением цены.
А можно пояснить это из документации?
|
SYMBOL_POINT
|
Значение одного пункта
|
double
|
Значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
Минимальное изменение цены
|
double
- Значение в чём? В валюте депозита? Если да, то
- Это значение должно возвращать количество пунктов в пришедшем тике (volume). Или там сразу происходит SYMBOL_POINT * TICK_VOLUME ?
-
-
- Минимальное изменение цены - 1 пункт. Значит SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE == SYMBOL_POINT ?
Опять же, нужно добавить, что для кроссов (или для символов, у которых котируемая валюта не совпадает с валютой депозита) это будет приблизительный расчет. Особенно заметна погрешность при больших значениях SL/TP. Все дело в том, что для таких символов стоимость тика меняется с каждым изменением цены.
Да, это так. И если нужна повышенная точность, то это необходимо учитывать.
Но эти изменения для практики несущественны, вносимая ими погрешность мала, и не играет какой-либо существенной роли.
А можно пояснить это из документации?
|
SYMBOL_POINT
|
Значение одного пункта
|
double
|
Значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
Минимальное изменение цены
|
double
- Значение в чём? В валюте депозита? Если да, то
- Это значение должно возвращать количество пунктов в пришедшем тике (volume). Или там сразу происходит SYMBOL_POINT * TICK_VOLUME ?
-
-
- Минимальное изменение цены - 1 пункт. Значит SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE == SYMBOL_POINT ?
1. В значении цены
2,3,4. В деньгах
5. В значении цены
1. В значении цены
2,3,4. В деньгах
5. В значении цены
Так значит моё понимание
Сергей Таболин:
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE == SYMBOL_POINT
верно ?
И почему SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE == SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT и != SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS ?
Зачем этот дубляж?
Что-то я отстал от передовой прогресса, когда ввели в строй эту функцию? - она вроде даёт стоимость тика на 1 лот в валюте
депозита, чем очень сильно упрощает жизнь, потому как раньше расчёт вёлся через задницу отдельно для мажоров, миноров,
экзотиков итд
Она была изначально.
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Что-то я отстал от передовой прогресса, когда ввели в строй эту функцию? - она вроде даёт стоимость тика на 1 лот в валюте депозита, чем очень сильно упрощает жизнь, потому как раньше расчёт вёлся через задницу отдельно для мажоров, миноров, экзотиков итд