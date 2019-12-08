Чтение бинарных файлов из индикатора
Самое интересное здесь - как вы пришли к такому выводу? А код - не весь, и сделать какой-то вывод исходя из него - нельзя.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Test.mq5 | //| Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 1 #property indicator_buffers 1 //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { TestPhoto(); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ void TestPhoto() { string name; MqlDateTime dtLocal; TimeToStruct(TimeLocal(), dtLocal); string date = IntegerToString(dtLocal.year) + IntegerToString(dtLocal.mon, 2, '0') + IntegerToString(dtLocal.day, 2, '0'); string time = IntegerToString(dtLocal.hour, 2, '0') + "." + IntegerToString(dtLocal.min, 2, '0') + "." + IntegerToString(dtLocal.sec, 2, '0'); name = "ScreenShots/" + date + "/" + _Symbol + "_" +date + "_" + time + ".png"; if (!ChartScreenShot(0, name, 800, 600, ALIGN_RIGHT)) return; ResetLastError(); if(!FileIsExist(name,false)) return; //--- int flags=FILE_READ|FILE_BIN|FILE_SHARE_READ; //--- int file=FileOpen(name,flags); if(file<0) { Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError()); return; } uchar photo[]; FileReadArray(file,photo); FileClose(file); Print(ArraySize(photo)); }
Оказывается, дело не в чтении файла, а в сохранении скриншота функцией ChartScreenShot(). Получается, что функция асинхронно работает. Сразу после вызова скриншот еще не успел сохраниться, файл есть, но он пустой. И это, скорее всего, не баг, а фича - чтобы индикаторы не тормозили.
Если надо во что бы то ни стало, то после вызова ChartScreenShot() можно добавить какой-нибудь цикл, что бы паузу обеспечить, или в цикле проверять, пока в файле что-то не появится.
А я вот так делал:
for(int i=0;i<10;i++) ChartRedraw();
Гарантии нет.
Можно так: в TestPhoto() делать только сохранение скриншота и сохранять его имя в строковый массив. Где-то в другом месте, может, в OnTimer() или в OnCalculate() проверять, появилось ли что-то в файле и сдвигать массив, что-то делать с файлом.
Хотелось бы от разработчиков решение услышать, задача банальная посылать скрин по сигналу на мейл.
Вам доки для чего?
...
Отданная команда поступает в очередь сообщений графика и выполняется только после обработки всех предыдущих команд.
...
Вам доки для чего?
...
Отданная команда поступает в очередь сообщений графика и выполняется только после обработки всех предыдущих команд.
...
по моему там еще что то мешает
вот набросал код индикатора - пишем каждые 10 секунд:
#property copyright "IgorM" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/igorm" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { EventSetTimer(10); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { ResetLastError(); if(!SaveScreenShot()) Print("Ошибка сохранения скриншота № ",GetLastError()); else Print("Сохранил скриншот"); } //+------------------------------------------------------------------+ bool SaveScreenShot() { MqlDateTime dtLocal; TimeLocal(dtLocal); string date = IntegerToString(dtLocal.year) + IntegerToString(dtLocal.mon, 2, '0') + IntegerToString(dtLocal.day, 2, '0'); string time = IntegerToString(dtLocal.hour, 2, '0') + "." + IntegerToString(dtLocal.min, 2, '0') + "." + IntegerToString(dtLocal.sec, 2, '0'); string fname = "ScreenShots/" + date + "/" + _Symbol + "_" + date + "_" + time + ".png"; if (!ChartScreenShot(0, fname, 800, 600, ALIGN_RIGHT)) return(false); return(true); } //+------------------------------------------------------------------+
в теории все работает - вижу папку MQL5\Files\ScreenShots\20191207 в ней появляются файлы
но пока индикатор работает, не могу в Вин10 открыть скриншоты для просмотра, т.е. файлы заблокированы, даже если удалить индикатор, превью в проводнике Вин10 заработает секунд через 5-10 , т.е. лишь тогда файлы скриншотов станут доступны для чтения
Вам доки для чего?
...
Отданная команда поступает в очередь сообщений графика и выполняется только после обработки всех предыдущих команд.
...
А какая польза от столь ценной информации? И так понятно, что не сразу все происходит.
по моему там еще что то мешает
вот набросал код индикатора - пишем каждые 10 секунд:
в теории все работает - вижу папку MQL5\Files\ScreenShots\20191207 в ней появляются файлы
но пока индикатор работает, не могу в Вин10 открыть скриншоты для просмотра, т.е. файлы заблокированы, даже если удалить индикатор, превью в проводнике Вин10 заработает секунд через 5-10 , т.е. лишь тогда файлы скриншотов станут доступны для чтения
Неуж-то разрабы забыли handle закрыть? Так, мысли вслух.
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Вот фрагмент кода, делается скрин экрана и читается картинка из файла. В советнике работает на ура, в индикаторе возвращается пустой массив. Есть какие то ограничения по работе с файлами в индикаторах?? В докумениации никаких ограничений не нашел