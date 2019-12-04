Тругольный арбитраж на новостях

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Проверил еще раз одну идею, которая пылилась в голове года два. Первый раз два года назад зафиксировал прибыль. Но, поскольку новости выходят не каждый день, подзабил. Сегодня с утра еще раз запустил треугольник EUR-GBP-USD, как обычно - эквити держалось строго узкого коридора. И, как только цена стрельнула (не пойму, правда, от чего, новости еще не было), произошёл дисбаланс. На этот раз не в мою сторону, но теперь ожидаю возвращения в исходное.

Кто-нибудь пробовал так зарабатывать на постоянной основе? Если да, поделитесь опытом.

[Удален]  

дисбаланс из-за объема позиций по моему, надо корректировать по стоимости пункта, тогда будет одинаково

в остальном это мертвая идея

 
Ivan Butko:
Проверил еще раз одну идею, которая пылилась в голове года два. Первый раз два года назад зафиксировал прибыль. Но, поскольку новости выходят не каждый день, подзабил. Сегодня еще раз запустил перед новостями замкнутый треугольник EUR-GBP-USD, как обычно - эквити держалось строго узкого коридора. И, как только цена стрельнула (не пойму, правда, от чего, новости еще не было), произошёл дисбаланс. На этот раз не в мою сторону, но теперь ожидаю возвращения в исходное.

Кто-нибудь пробовал так зарабатывать на постоянной основе? Если да, поделитесь опытом.

Это


не треугольник

 
Maxim Kuznetsov:

Это


не треугольник

Сама по себе связка EURUSD-GBPUSD-EURGBP (бай-сел-сел/сел-бай-бай) - это по определению треугольник.
 
Ivan Butko:
Проверил еще раз одну идею, которая пылилась в голове года два. Первый раз два года назад зафиксировал прибыль. Но, поскольку новости выходят не каждый день, подзабил. Сегодня с утра еще раз запустил треугольник EUR-GBP-USD, как обычно - эквити держалось строго узкого коридора. И, как только цена стрельнула (не пойму, правда, от чего, новости еще не было), произошёл дисбаланс. На этот раз не в мою сторону, но теперь ожидаю возвращения в исходное.

Кто-нибудь пробовал так зарабатывать на постоянной основе? Если да, поделитесь опытом.

на новостях очень большие спреды. больше, чем расхождение.

ну а вообще, померяйте спреды.

да и в реальной торговле, кроме спредов еще будут и проскальзывания на новостях.

 
multiplicator:

на новостях очень большие спреды. больше, чем расхождение.

ну а вообще, померяйте спреды.

да и в реальной торговле, кроме спредов еще будут и проскальзывания на новостях.

До(!) новостей. Т.е., сделки открыты по минимальным спредам без проскальзываний, в рынке, затем идет рывок (дисбаланс), затем восстановление спреда (фиксируем прибыль), затем восстанавливается баланс (если бы не закрылись, то эквити опять бы вернулось в 0-3(спреда)). Но, это был один раз, перед индексом потребительских цен открывал. Больше не занимался этим.

UPD

Насчет восстановления эквити (если не туда открылись) - пока только догадки, поскольку я зафиксировал прибыль тогда-то, но не проверял, как быстро восстанавливается.

 
Ivan Butko:

До(!) новостей. Т.е., сделки открыты по минимальным спредам без проскальзываний, в рынке, затем идет рывок (дисбаланс), затем восстановление спреда (фиксируем прибыль), затем восстанавливается баланс (если бы не закрылись, то эквити опять бы вернулось в 0-3(спреда)). Но, это был один раз, перед индексом потребительских цен открывал. Больше не занимался этим.

На EURGBP стоимость пункта не равна "1". Нужно корректировать лоты

 
Усреднять надо
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