Тругольный арбитраж на новостях
дисбаланс из-за объема позиций по моему, надо корректировать по стоимости пункта, тогда будет одинаково
в остальном это мертвая идея
Проверил еще раз одну идею, которая пылилась в голове года два. Первый раз два года назад зафиксировал прибыль. Но, поскольку новости выходят не каждый день, подзабил. Сегодня еще раз запустил перед новостями замкнутый треугольник EUR-GBP-USD, как обычно - эквити держалось строго узкого коридора. И, как только цена стрельнула (не пойму, правда, от чего, новости еще не было), произошёл дисбаланс. На этот раз не в мою сторону, но теперь ожидаю возвращения в исходное.
Кто-нибудь пробовал так зарабатывать на постоянной основе? Если да, поделитесь опытом.
Это
не треугольник
Проверил еще раз одну идею, которая пылилась в голове года два. Первый раз два года назад зафиксировал прибыль. Но, поскольку новости выходят не каждый день, подзабил. Сегодня с утра еще раз запустил треугольник EUR-GBP-USD, как обычно - эквити держалось строго узкого коридора. И, как только цена стрельнула (не пойму, правда, от чего, новости еще не было), произошёл дисбаланс. На этот раз не в мою сторону, но теперь ожидаю возвращения в исходное.
Кто-нибудь пробовал так зарабатывать на постоянной основе? Если да, поделитесь опытом.
на новостях очень большие спреды. больше, чем расхождение.
ну а вообще, померяйте спреды.
да и в реальной торговле, кроме спредов еще будут и проскальзывания на новостях.
на новостях очень большие спреды. больше, чем расхождение.
ну а вообще, померяйте спреды.
да и в реальной торговле, кроме спредов еще будут и проскальзывания на новостях.
До(!) новостей. Т.е., сделки открыты по минимальным спредам без проскальзываний, в рынке, затем идет рывок (дисбаланс), затем
восстановление спреда (фиксируем прибыль), затем восстанавливается баланс (если бы не закрылись, то эквити опять бы вернулось в
0-3(спреда)). Но, это был один раз, перед
индексом
потребительских цен открывал. Больше не занимался этим.
UPD
Насчет восстановления эквити (если не туда открылись) - пока только догадки, поскольку я зафиксировал прибыль тогда-то, но не проверял, как
быстро восстанавливается.
До(!) новостей. Т.е., сделки открыты по минимальным спредам без проскальзываний, в рынке, затем идет рывок (дисбаланс), затем
восстановление спреда (фиксируем прибыль), затем восстанавливается баланс (если бы не закрылись, то эквити опять бы вернулось в
0-3(спреда)). Но, это был один раз, перед
индексом
потребительских цен открывал. Больше не занимался этим.
На EURGBP стоимость пункта не равна "1". Нужно корректировать лоты
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Кто-нибудь пробовал так зарабатывать на постоянной основе? Если да, поделитесь опытом.