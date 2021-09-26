Долгие рассмотрения заявок

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Приветствую коллеги,

У кого какой опыт по общению с сервис-деском MQL5? У меня открытая заявка по платежам висит уже 9 дней, никто даже не потрудился ее прочитать.

 
Моя заявка(2315947) висит без реакции с 17.11... 
 
Я так понимаю, других контактов с подержкой кроме заявок нет... Уже 12 дней...
 
Semion Tremsin:
Я так понимаю, других контактов с подержкой кроме заявок нет... Уже 12 дней...

Можете озвучить свою проблему в специально созданной ветке:

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • 2010.03.08
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
Artyom Trishkin:

Можете озвучить свою проблему в специально созданной ветке:

Это не помогает

 
Alexander Puzanov:

Это не помогает

Но ответы есть. А если просто говорить, что "ничего не помогает", то точно ничего не поможет.

Как в анекдоте про старого еврея, который всю жизнь мечтал выиграть в лотерею миллион, но так и не купил за жизнь ни одного билета...

 
Semion Tremsin:

Приветствую коллеги,

У кого какой опыт по общению с сервис-деском MQL5? У меня открытая заявка по платежам висит уже 9 дней, никто даже не потрудился ее прочитать.

А что именно Вы там написали? Может не отвечают, так как не по тематике задана заявка?

 
Artyom Trishkin:

Но ответы есть. А если просто говорить, что "ничего не помогает", то точно ничего не поможет.

Как в анекдоте про старого еврея, который всю жизнь мечтал выиграть в лотерею миллион, но так и не купил за жизнь ни одного билета...

Я шлю саппорту напоминание каждый день, две недели


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В теме с арбитражем - 4 недели



Походу выиграть миллион в лотерею даже не покупая билетов шансов больше чем обнаружить саппорт Метаквотов. Сообщение на форуме ничего не меняет - https://www.mql5.com/ru/forum/325726#comment_13905393 

Или вы предлагаете спамить тему на форуме такими же ежедневными напоминалками?

 
Alexander Puzanov:

Я шлю саппорту напоминание каждый день, две недели

...

а есть хоть один вменяемый человек, который знает как отвечать на бесконечные посты с "вопросиками"?

за бесконечные бестолковые посты с "вопросиками" -- к вам наверное хорошо относятся, что ещё не забанили за флуд

 
администрация занята отслеживанием и удалением неугодных комментариев с форума, это они делают за ~30 сек
 
Andrey F. Zelinsky:

а есть хоть один вменяемый человек, который знает как отвечать на бесконечные посты с "вопросиками"?

за бесконечные бестолковые посты с "вопросиками" -- к вам наверное хорошо относятся, что ещё не забанили за флуд

Вменяемый ответит на описанную проблему, а не на напоминание о необходимости ответить

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Это вот ответ на вашу претензию

Artyom Trishkin:


...

Как в анекдоте про старого еврея, который всю жизнь мечтал выиграть в лотерею миллион, но так и не купил за жизнь ни одного билета...

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