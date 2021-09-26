Долгие рассмотрения заявок
Я так понимаю, других контактов с подержкой кроме заявок нет... Уже 12 дней...
Можете озвучить свою проблему в специально созданной ветке:
- 2010.03.08
- www.mql5.com
Можете озвучить свою проблему в специально созданной ветке:
Это не помогает
Это не помогает
Но ответы есть. А если просто говорить, что "ничего не помогает", то точно ничего не поможет.
Как в анекдоте про старого еврея, который всю жизнь мечтал выиграть в лотерею миллион, но так и не купил за жизнь ни одного билета...
Приветствую коллеги,
У кого какой опыт по общению с сервис-деском MQL5? У меня открытая заявка по платежам висит уже 9 дней, никто даже не потрудился ее
прочитать.
А что именно Вы там написали? Может не отвечают, так как не по тематике задана заявка?
Но ответы есть. А если просто говорить, что "ничего не помогает", то точно ничего не поможет.
Как в анекдоте про старого еврея, который всю жизнь мечтал выиграть в лотерею миллион, но так и не купил за жизнь ни одного билета...
Я шлю саппорту напоминание каждый день, две недели
-
В теме с арбитражем - 4 недели
Походу выиграть миллион в лотерею даже не покупая билетов шансов больше чем обнаружить саппорт Метаквотов. Сообщение на форуме ничего не меняет - https://www.mql5.com/ru/forum/325726#comment_13905393
Или вы предлагаете спамить тему на форуме такими же ежедневными напоминалками?
Я шлю саппорту напоминание каждый день, две недели
...
а есть хоть один вменяемый человек, который знает как отвечать на бесконечные посты с "вопросиками"?
за бесконечные бестолковые посты с "вопросиками" -- к вам наверное хорошо относятся, что ещё не забанили за флуд
а есть хоть один вменяемый человек, который знает как отвечать на бесконечные посты с "вопросиками"?
за бесконечные бестолковые посты с "вопросиками" -- к вам наверное хорошо относятся, что ещё не забанили за флуд
Вменяемый ответит на описанную проблему, а не на напоминание о необходимости ответить
-
Это вот ответ на вашу претензию
...
Как в анекдоте про старого еврея, который всю жизнь мечтал выиграть в лотерею миллион, но так и не купил за жизнь ни одного билета...
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Приветствую коллеги,
У кого какой опыт по общению с сервис-деском MQL5? У меня открытая заявка по платежам висит уже 9 дней, никто даже не потрудился ее прочитать.