Долгие рассмотрения заявок - страница 4

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добрый день. открыта заявка 3074111. сначала пытался объяснить, что я не имею никакого отношения к другому аккаунту. потом написали "ваша заявка принята к рассмотрению" 14.05.2021 и тишина.
 

Доброго дня. Делал заявку на вывод средств и обнаружил что она заблокирована. Кто может объяснить причину блокировки и как ее снять ?



 
Sergey Vedmanov:

Доброго дня. Делал заявку на вывод средств и обнаружил что она заблокирована. Кто может объяснить причину блокировки и как ее снять ?



Может быть два варианта:

  1. в момент перевода ошибка в шлюзе
  2. Вы попали под финансовую проверку
В любом из двух случаем ответы даст только СервисДеск.
 
Vladimir Karputov:

Может быть два варианта:

  1. в момент перевода ошибка в шлюзе
  2. Вы попали под финансовую проверку
В любом из двух случаем ответы даст только СервисДеск.
Вот что они ответили
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