Долгие рассмотрения заявок - страница 4
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Доброго дня. Делал заявку на вывод средств и обнаружил что она заблокирована. Кто может объяснить причину блокировки и как ее снять ?
Доброго дня. Делал заявку на вывод средств и обнаружил что она заблокирована. Кто может объяснить причину блокировки и как ее снять ?
Может быть два варианта:
Может быть два варианта: