Подскажите пожалуйста ! такое возможно ?

Из Эксперта - отрисовать Горизонтальную линию, в окне индикатора ? 

 Где я могу, найти информацию на эту тему ? и примеры 

в окно индикатора

 
Aleksandr Klapatyuk:

Ключевые слова: ObjectCreate , OBJ_HLINE , ChartWindowFind :-)

в общем ищешь номер подокна по имени индикатора и используешь его при создании объекта.

есть выматывающий нюанс - номер подокна может измениться по ходу пьесы (например юзер удалил другой индикатор) это надо отслеживать чтобы не нарисовать случайно в другом подокне

Maxim Kuznetsov:

Спасибо! 

я тут - нашёл . что то вроде бы похожее - буду сейчас повнимательней прочитывать статью https://www.mql5.com/ru/articles/190

Maxim Kuznetsov:

Спасибо! вы направили меня , на нужную информацию . 

не как - не найду, такой возможности.

может - так и, не возможно? или возможно ?

чтобы в окне пересекло какое то значение - горизонтальную линию и сработал сигнал  

AUDCHFH1

ВО! кажись нашёл https://www.mql5.com/ru/code/27035

Спасибо! Огромное  Vladimir Karputov . только у Вас можно всё найти Здоровья Вам! 

нашёл ещё - что то похожее https://www.mql5.com/ru/code/13935

показывает значения - это что то ближе 

значение

нет, то что хотел, не получится.

нужно привязывать к Осциллятору - по другому, кажись не чего не получится.

привязка 

 
Aleksandr Klapatyuk:

Хотел засечь пересечение линии подвальным индикатором ?

Буферы пользовательских индикаторов недоступны для советников и других индикаторов.

Их можно только посмотреть через окно данных, а программно прочесть никак.

Видит око, зуб неймёт. Вот такая фигня :-(

Maxim Kuznetsov:

да вот! весь день промучился - и нечего не выходит . вариант только если через Осциллятор - и то, надо ещё разобраться как это смастерить 

 
Aleksandr Klapatyuk:

да вот! весь день промучился - и нечего не выходит . вариант только если через Осциллятор - и то, надо ещё разобраться как это смастерить 

по идее возможен закат солнца в ручную (через дремучий WinApi) - найти хендл окна данных и оттуда вытаскивать данные, но только текущие. Для исторических придётся ещё и мышь двигать.

когда-то давным-давно тоже замуторивался схожей идеей - сделать советник которому просто указать из каких буферов и индикаторов всего чарта взять данные и как на них среагировать.

но такое запрещено, иначе людям в Маркет нечего будет выкладывать  :-)

12
