Подскажите пожалуйста ! такое возможно ?
Из Эксперта - отрисовать Горизонтальную линию, в окне индикатора ?
Где я могу, найти информацию на эту тему ? и примеры
Ключевые слова: ObjectCreate , OBJ_HLINE , ChartWindowFind :-)
в общем ищешь номер подокна по имени индикатора и используешь его при создании объекта.
есть выматывающий нюанс - номер подокна может измениться по ходу пьесы (например юзер удалил другой индикатор) это надо отслеживать чтобы не
нарисовать случайно в другом подокне
Спасибо!
я тут - нашёл . что то вроде бы похожее - буду сейчас повнимательней прочитывать статью https://www.mql5.com/ru/articles/190
Спасибо! вы направили меня , на нужную информацию .
ВО! кажись нашёл https://www.mql5.com/ru/code/27035
Спасибо! Огромное Vladimir Karputov . только у Вас можно всё найти Здоровья Вам!
нашёл ещё - что то похожее https://www.mql5.com/ru/code/13935
показывает значения - это что то ближе
нет, то что хотел, не получится.
нужно привязывать к Осциллятору - по другому, кажись не чего не получится.
Хотел засечь пересечение линии подвальным индикатором ?
Буферы пользовательских индикаторов недоступны для советников и других индикаторов.
Их можно только посмотреть через окно данных, а программно прочесть никак.
Видит око, зуб неймёт. Вот такая фигня :-(
да вот! весь день промучился - и нечего не выходит . вариант только если через Осциллятор - и то, надо ещё разобраться как это смастерить
по идее возможен закат солнца в ручную (через дремучий WinApi) - найти хендл окна данных и оттуда вытаскивать данные, но только текущие. Для исторических придётся ещё и мышь двигать.
когда-то давным-давно тоже замуторивался схожей идеей - сделать советник которому просто указать из каких буферов и индикаторов всего чарта взять данные и как на них среагировать.
но такое запрещено, иначе людям в Маркет нечего будет выкладывать :-)
