Подскажите пожалуйста ! такое возможно ? - страница 2

Новый комментарий
 

Чо паришься, не пойму.

Вот эту функцию пользуй, если знаешь имя линии

https://www.mql5.com/ru/docs/objects/objectgetvaluebytime

Документация по MQL5: Графические объекты / ObjectGetValueByTime
Документация по MQL5: Графические объекты / ObjectGetValueByTime
  • www.mql5.com
Функция использует синхронный вызов – это означает, что функция дожидается выполнения всех команд, которые были помещены в очередь графика перед её вызовом, и поэтому данная функция может быть затратной по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду...
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Чо паришься, не пойму.

Вот эту функцию пользуй, если знаешь имя линии

https://www.mql5.com/ru/docs/objects/objectgetvaluebytime

Спасибо! попробую . хотел добавить ещё эту функцию в Эксперт - но кажись с этим я не справлюсь . но буду пытаться, может всё таки до тюкаюсь , как правильно это реализовать  

[Удален]  
Сбудется - что снится !!!
[Удален]  

Подскажите пожалуйста !

будут видны, буфера в эксперте -если я добавил, не знаю, правильно ли так  ? 

//--- calculate MACD
   for(int i=limit; i<rates_total && !IsStopped(); i++)
      ExtMacdBuffer[i]=ExtFastMaBuffer[i]-ExtSlowMaBuffer[i];
      Ext0Buffer[rates_total-1]=ObjectFind(0,InpFont0);
      Ext1Buffer[rates_total-1]=ObjectFind(0,InpFont1);
//--- calculate Signal
   SimpleMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,InpSignalSMA,ExtMacdBuffer,ExtSignalBuffer);

Снимок

Файлы:
macd_Line.mq5  22 kb
[Удален]  

А Куда, этот скрипт(Remnant3D.mq5) - можно применить? не пойму, из терминала который должен, помогать в прогнозирование и открытие, закрытие позиций.

Снимок  

 
Alexsandr San:

А Куда, этот скрипт(Remnant3D.mq5) - можно применить? не пойму, из терминала который должен, помогать в прогнозирование и открытие, закрытие позиций.  

если индикатор вшит в эксперт, очень даже прикольно
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
если индикатор вшит в эксперт, очень даже прикольно

а в чём прикол!? что эксперт будет сливать, и видно не будет ?

 
Alexsandr San:

а в чём прикол!? что эксперт будет сливать, и видно не будет ?

а чо на него смотреть, это же эксперт ;)

в тестере посмотрел и хватит

[Удален]  
Renat Akhtyamov:
а чо на него смотреть, это же эксперт ;)

Вообще то, да! главное вовремя депозит пополнять, ведь Баланс, хоть видно 

12
Новый комментарий