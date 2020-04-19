Подскажите пожалуйста ! такое возможно ? - страница 2
Чо паришься, не пойму.
Вот эту функцию пользуй, если знаешь имя линии
https://www.mql5.com/ru/docs/objects/objectgetvaluebytime
Спасибо! попробую . хотел добавить ещё эту функцию в Эксперт - но кажись с этим я не справлюсь . но буду пытаться, может всё таки до тюкаюсь , как правильно это реализовать
Подскажите пожалуйста !
будут видны, буфера в эксперте -если я добавил, не знаю, правильно ли так ?
А Куда, этот скрипт(Remnant3D.mq5) - можно применить? не пойму, из терминала который должен, помогать в прогнозирование и открытие, закрытие позиций.
если индикатор вшит в эксперт, очень даже прикольно
а в чём прикол!? что эксперт будет сливать, и видно не будет ?
а чо на него смотреть, это же эксперт ;)
в тестере посмотрел и хватит
Вообще то, да! главное вовремя депозит пополнять, ведь Баланс, хоть видно