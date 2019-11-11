Variadic macros/template/function - страница 3

Maxim Kuznetsov:

это вопрос на грани "покажи стейт с реала" :-)

вот!

отчёт

а ваш можно посмотреть?

 
Aleksandr Klapatyuk:

а ваш можно посмотреть?

что мне в вас нравится, так это незамутнённость :-)

тема вообще-то про коды и фичи кодо-плётства

мелкий сов. встал на ремонт на прошлой неделе..но руки пока так и не дошли

не я же попросил отчёт, в этой теме.

я интересовался для себя - может что полезное - для себя узнал бы.

 
а в этой теме никто кроме вас торговый отчёт и не просил . Был запрошен пример (use-case), ради которого разработчики MQL должны встать на уши и внедрить фичу "variadic macros/templates args"..

вы видимо подустали за выходные, бывает...или может пятница удалась :-)

Если я в чём то Вас обидел  - Извините! Удачи Вам! 

Очень умиляет мнение товарищей, которые не осилили даже исключения.

Если ни разу не хотелось хотя бы Variadic macros, то в детсаду, скорее всего, вы.

МКЛ язык, где элементарный аналог Vector<> получается уродским куском г...., но находятся копрофилы ...

 
Чтобы в языке, в котором есть динамически массивы, пытаться делать аналоги векторов из с++ - это надо основательно умом тронуться.  А исключения - это вы кажется не осилили, иначе бы не страдали от их отсутствия.

В общем, короче, члены клуба в своем амплуа. Вы же не программисты, вы клоуны. И не представляю, каким надо быть идиотом конченым, что бы подумать, что кто-то не в состоянии осилить исключения. Зашквар какой-то.

 
Динамический массив - это массив, память под который выделена в куче, он есть везде. То, что в mql при выходе за его пределы исключение генерируется и есть возможность зарезервировать под массив избыточный размер памяти, так это, скорее всего работа менеджера памяти, а в остальном, никакой разницы с С, просто тебе сразу библиотеку функций работы с массивами в язык зашили.
 
Похмелись, что ли...

