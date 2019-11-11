Variadic macros/template/function - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это вопрос на грани "покажи стейт с реала" :-)
вот!
это вопрос на грани "покажи стейт с реала" :-)
а ваш можно посмотреть?
а ваш можно посмотреть?
что мне в вас нравится, так это незамутнённость :-)
тема вообще-то про коды и фичи кодо-плётства
мелкий сов. встал на ремонт на прошлой неделе..но руки пока так и не дошли
что мне в вас нравится, так это незамутнённость :-)
тема вообще-то про коды и фичи кодо-плётства
мелкий сов. встал на ремонт на прошлой неделе..но руки пока так и не дошли
не я же попросил отчёт, в этой теме.
я интересовался для себя - может что полезное - для себя узнал бы.
не я же попросил отчёт, в этой теме.
я интересовался для себя - может что полезное - для себя узнал бы.
а в этой теме никто кроме вас торговый отчёт и не просил . Был запрошен пример (use-case), ради которого разработчики MQL должны встать на уши и внедрить фичу "variadic macros/templates args"..
вы видимо подустали за выходные, бывает...или может пятница удалась :-)
а в этой теме никто кроме вас торговый отчёт и не просил . Был запрошен пример (use-case), ради которого разработчики MQL должны встать на уши и внедрить фичу "variadic macros/templates args"..
вы видимо подустали за выходные, бывает...или может пятница удалась :-)
Если я в чём то Вас обидел - Извините! Удачи Вам!
Вообще умиляют такие товарищи, позиционирующие себя мега супер крутыми цыпэпэ программистами, но с потребностями фич из языков для детсадников.
Очень умиляет мнение товарищей, которые не осилили даже исключения.
Если ни разу не хотелось хотя бы Variadic macros, то в детсаду, скорее всего, вы.
МКЛ язык, где элементарный аналог Vector<> получается уродским куском г...., но находятся копрофилы ...
Очень умиляет мнение товарищей, которые не осилили даже исключения.
Если ни разу не хотелось хотя бы Variadic macros, то в детсаду, скорее всего, вы.
МКЛ язык, где элементарный аналог Vector<> получается уродским куском г...., но находятся копрофилы ...
Чтобы в языке, в котором есть динамически массивы, пытаться делать аналоги векторов из с++ - это надо основательно умом тронуться. А исключения - это вы кажется не осилили, иначе бы не страдали от их отсутствия.
В общем, короче, члены клуба в своем амплуа. Вы же не программисты, вы клоуны. И не представляю, каким надо быть идиотом конченым, что бы подумать, что кто-то не в состоянии осилить исключения. Зашквар какой-то.
Чтобы в языке, в котором есть динамически массивы, пытаться делать аналоги векторов из с++ - это надо основательно умом тронуться. А исключения - это вы кажется не осилили, иначе бы не страдали от их отсутствия.
В общем, короче, члены клуба в своем амплуа. Вы же не программисты, вы клоуны. И не представляю, каким надо быть идиотом конченым, что бы подумать, что кто-то не в состоянии осилить исключения. Зашквар какой-то.
Динамический массив - это массив, память под который выделена в куче, он есть везде. То, что в mql при выходе за его пределы исключение генерируется и есть возможность зарезервировать под массив избыточный размер памяти, так это, скорее всего работа менеджера памяти, а в остальном, никакой разницы с С, просто тебе сразу библиотеку функций работы с массивами в язык зашили.
Похмелись, что ли...