Variadic macros/template/function - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Это по первому пункту. Именно этим и является interface
По второму пункту - покажи код, а остальные сравнят
1. И это все, что вы можете сказать?
2. Здесь
это вопрос на грани "покажи стейт с реала" :-)
стейт - а где он находится? и что это такое?
я извиняюсь! скажите а какие функции выполняет этот код? куда его можно применить?
Это применение указателя на функцию, обмазанное толстым-толстым-толстым, очень толстым-толстым слоем...
Это применение указателя на функцию, обмазанное толстым-толстым-толстым, очень толстым-толстым слоем...
так если - будет толсто. то тогда графика не будет видно
1. И это все, что вы можете сказать?
2. Здесь
я извиняюсь ! что бы понять о чём идёт речь? мне тут надо почитать? (на фото в поиске нашёл )
я извиняюсь ! что бы понять о чём идёт речь? мне тут надо почитать? (на фото в поиске нашёл )
А что вы хотите понять?
А что вы хотите понять?
просто интересно ! о чём идёт речь ? а может что полезное - вот и хочу понять
стейт - а где он находится? и что это такое?
и тут - мне ответили ---- Значение слова не найдено.
стейт - от statement - отчет.
Спасибо! я так и догадывался. просто сразу человек мог бы по простому, спросить отчёт.