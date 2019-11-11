Variadic macros/template/function - страница 2

Vladimir Simakov:

1. Это по первому пункту. Именно этим и является interface

По второму пункту - покажи код, а остальные сравнят

1. И это все, что вы можете сказать?

2. Здесь

Maxim Kuznetsov:

это вопрос на грани "покажи стейт с реала" :-)

стейт - а где он находится? и что это такое?

 
Aleksandr Klapatyuk:

я извиняюсь! скажите а какие функции выполняет этот код? куда его можно применить?  

Это применение указателя на функцию, обмазанное толстым-толстым-толстым, очень толстым-толстым слоем... 

Dmitry Fedoseev:

Это применение указателя на функцию, обмазанное толстым-толстым-толстым, очень толстым-толстым слоем... 

так если - будет толсто. то тогда графика не будет видно 

Dmitry Fedoseev:

1. И это все, что вы можете сказать?

2. Здесь

я извиняюсь ! что бы понять о чём идёт речь? мне тут надо почитать? (на фото в поиске нашёл )

Снимок888 

 
Aleksandr Klapatyuk:

я извиняюсь ! что бы понять о чём идёт речь? мне тут надо почитать? (на фото в поиске нашёл )

 

А что вы хотите понять?


Dmitry Fedoseev:

А что вы хотите понять?


просто интересно ! о чём идёт речь ? а может что полезное - вот и хочу понять

Aleksandr Klapatyuk:

стейт - а где он находится? и что это такое?

и тут - мне ответили ---- Значение слова не найдено.

Значение слова не найдено.

 
стейт - от statement - отчет.
Dmitry Fedoseev:
стейт - от statement - отчет.

Спасибо! я так и догадывался. просто сразу человек мог бы по простому, спросить отчёт. 

