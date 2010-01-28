Терминал MetaTrader 5 в Windows 7
Поддерживает ли MT5 Windows 7?
У меня Winndows7(64-разрядная) с момента запуска теста полет нормальный
Да, полностью.
Кроме того, вся наша платформа MetaTrader 5 (включая серверы) сразу же представлена в 32 и 64 версиях. На текущий момент 64 битные версии предоставляются только серверных компонентов, но к релизу будут выпущены и 64 битные клиентские терминалы.
64-бит не пользуюсь. Пока.
Поэтому чисто вопрос интереса.
Скомпилированые там коды будут работоспособны на 32-бит оськах?
У меня не работают списки ENUM в инпут параметрах (examples/custom moing average). Под Vista всe в порядке... Вот я и интересуюсь предусмотрен ли MT5 под Windows7.
Если у кого стоит Windows 7 , то прочекайте плиз, есть ли у вас такая проблема...
Да, чистые EX5 файлы будут работать.
Приводите код с примером, пожалуйста. Это на порядок ускорит ответ.
Полностью солидарен. У меня проблем не возникало, вот для примера:
enum TypeChart { ChartCandles, ChartBars, }; input TypeChart InpTypeChart = ChartBars; // Chart type
У меня не работает ни один индикатор из стандартной поставки , основанный на enum.
Пример индиkатора я дал в скобках в моем предыдущем сообщение.. речь идет не о моем пользовательском коде, а о проблеме инсталяции MT5 в Windows7..
Я использую лицензионную французкую версию Windows7.
МТ5 я переинсталировал несколько раз.. ошибка не изчезает..
На русской версии лицензионной Windows7 всё работает как надо.
У нас был баг с использованием пользовательских перечислений, который мы сегодня исправили. Возможно, этот баг сказался у Вас.
После следующего ближайшего обновления, пожалуйста, перекомпилируйте какой-либо из индикаторов с enum (Custom Moving Average) и попробуйте снова.
PS. С каким значением параметра Method запускается Ваш Custom Moving Average? (В OnInit выведите его значение при помощи функции Print)
Спасибо за ваш ответ. Параметр инпут параметра всегда равен значению по умолчанию.. (с тем с которым он был скомпилирован последний раз)..
Это вполне логично, проблема в том что сменить нельзя, а надо перекомпилировать с другим значением по умолчанию..Значения выводимое ОнИнит, соответствует начальному значениею параметра..Буду ждать обновлений... Тем более что под Вистой французкой работает нормально, вот что меня больше всего удивляет... !
