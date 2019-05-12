Проблема с инсталяцией советника из маркета
Привет всем, у меня технический вопрос по маркету, не знаю куда обратиться т.к. сервисдеск вроде обещает рассматривать только по финансовым вопросам.
Может кто посоветует или поможет с проблемой - у клиента не инсталируется советник, главное один из моих советников установился нормально а второй не скачивается и при нажатии на кнопку Install ничего не происходит с сообщением типа - Product is purchased, but not downloaded yet.
Я рекомендовал ему переинсталяцию с удалением в каталогах на чартах, перезагрузкой терминала - ничего не помогает.
У меня недавно был такой же вопрос у одного из покупателей. Я ему предложил залогиниться в терминале к своему аккаунту MQL5, зайти в терминал во вкладку Маркет, и там должен быть купленный продукт для скачивания. Заодно предложил перезагрузить сначала терминал. Он перезагрузил всю систему, зашёл в терминал и установил купленный продукт.
Спасибо, но он походу так и делает, даже скриншот прислал и говорит что много раз нажимал во вкладке маркет терминала кнопку Install, вводил свой пароль, а инсталяция не происходит...
главное рядом, в строке выше, советник скачался и установился...
Только Ваш сов не ставится? пусть попробует бесплатные
Если и другие не ставятся, то можно предположить его IP или порт каким то образом сейчас блочится файерволом MQL5
