Индикаторы: Линейка (шкала)

Линейка (шкала):

Линейка на графике в пунктах или в процентах при заданном лоте. Шкала настраивается.

Линейка (шкала)

Автор: Igor Zakharov

нужная штука - жаль только, что для мт4. столько труда вложено - а в завтра уже не будет куда его устанавливать 
 

интересное "старьё" под пятёрку из своих архивов планировал начать выкладывать на следующей неделе. пока не уверен, что буду продолжать - похоже публике не нравятся мои творения, или школота хулиганит... (по звездам сужу - преобладают единички)

именно этой штуки под пятерку не писал, т.к. руками никогда под ней не торговал (этому индикатору лет 8 примерно, тогда пятёрка не стоила внимания). но, полагаю, что не сложно переписать при наличии желания.

 
Igor Zakharov:

Не обращайте внимание на "звездочки". От слова "совсем". 

я тут нашёл программку - не знаю ещё не проверял.

но выдала такой код - вашего индикатора 

#property copyright "Igor Zakharov"
#property version   "1.0"
#property description "Draws Scale to simplify trading"

#property strict
#property indicator_chart_window

enum MODE
{
PTS,    //Points
PRC,    //% of ballance (Risk/Gain)
};


//:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
#include <mt4accountinfo.mqh>
#include <mt4string.mqh>
#include <mt4datetime.mqh>
#include <mt4objects_3.mqh>
#include <mt4timeseries_4.mqh>
//Etc.
double Ask,Bid,Point;
int Bars;
//:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

input string   Cap0         =""       ; // ........Main Parameters:
input MODE    Mode         =PRC      ; // Units
input double   Scale_Size   =3        ; // Scale size
input double  Scale_Step   =1        ; // Scale step
 int     DIGITS       =0        ; // Decimal digits
input double  Lot          =0.05     ; // Lot (for % mode)
input string   Cap1         =""       ; // ........Decoration:
input int      Scale_Shift  =3        ; // Shift forward (bars)
input color    COLOR        =clrWhite ; // Color
input int      Text_Size    =8        ; // Text size
input bool     Once         =false    ; // Refresh at new bar only
input bool     Header       =true     ; // Show header
input bool     Fix_if_Order =true     ; // Fix if order opened
input bool     Mark_TP_SL   =true     ; // Mark %s for TP/SL
input string   Pref         ="Scale"  ; // Prefix

string Pref_plus="";
double ZeroLevelAll=0;
double lots=0;
double Zero;
double point_is=1;
datetime LastTime=0;

int Commission;

void OnInit()
 {
  //:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
  Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  Bars=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT);
  Point=Point();
  //Etc.
  //:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   Pref_plus=Pref+"_"+EnumToString(Mode)+"("+DoubleToStr(Scale_Size,DIGITS)+"/"+DoubleToStr(Scale_Step,DIGITS)+"/"+IntegerToString(Scale_Shift)+") ";
   Scale_Step=MathMin(Scale_Step,Scale_Size);
   Lot=MathMax(Lot,MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT));
   if(AccountBalance()<=0) Mode=PTS;
   
   double tail=Scale_Step-MathFloor(Scale_Step);
   if(tail==0) DIGITS=0;
   else
    {
     if(tail<1         && DIGITS<1) DIGITS=1;
     if(tail<0.1       && DIGITS<2) DIGITS=2;
     if(tail<0.01      && DIGITS<3) DIGITS=3;
     if(tail<0.001     && DIGITS<4) DIGITS=4;
     if(tail<0.0001    && DIGITS<5) DIGITS=5;
     if(tail<0.00001   && DIGITS<6) DIGITS=6;
     if(tail<0.000001  && DIGITS<7) DIGITS=7;
     if(tail<0.0000001 && DIGITS<8) DIGITS=8;
    }
   LastTime=0;
 }
  
void FindLoseless()
{
       ZeroLevelAll=0;
       lots=0;
double sum=0;
double sumsvop=0;
double tickvalue = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE);

   for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
     {
      if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) continue;
      if(OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
      if(OrderType()==OP_BUY)
       {
        lots+=OrderLots();
        sum+=OrderLots()*OrderOpenPrice(); 
        sumsvop+=OrderSwap()+OrderCommission();
       }
      
      if(OrderType()==OP_SELL)
       {
        lots-=OrderLots();
        sum-=OrderLots()*OrderOpenPrice(); 
        sumsvop+=OrderSwap()+OrderCommission();
       }
      Commission=int(MathCeil(-OrderCommission()/OrderLots()/MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)));
     }
     
if(lots==0) ZeroLevelAll=0;
else        ZeroLevelAll=sum/lots-(sumsvop/(tickvalue*lots)*Point);
}  

void OnTick()
{
  //:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
  Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  Bars=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT);
  //Etc.
  //:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   Zero=Bid;
   double Clots=Lot;
   int F_UP=1;
   int F_DN=1;
   
   if(Fix_if_Order)
   {
    FindLoseless();
    if(lots!=0) {Zero=ZeroLevelAll;Clots=lots; if(lots>0) F_DN=-1; else F_UP=-1;}
   }

   if(Once && lots==0)
   {
   if(LastTime==Time[0]) return;
   LastTime = Time[0];
   }
   
   ObjectsDeleteAll(ChartID(),Pref_plus);
   datetime Timer=Time[0]+Scale_Shift*_Period*60;
   
   if(Mode==PTS)
   {
   string name=Pref_plus+"_VL";

   if(ObjectCreate(ChartID(),name,OBJ_TREND,0,Timer,Zero-Scale_Size*Point,Timer,Zero+Scale_Size*Point) )
           {
           ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_COLOR,COLOR);
           ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID); 
           ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_WIDTH,1); 
           ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_HIDDEN,true);
           ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_RAY_RIGHT,false);
           }
           
   if(Header)
   {
     string obj_pref=Pref_plus+"_H";
     int res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,Zero+Scale_Size*Point);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); 
     ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT,"   Points");
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LOWER);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size);  
   }
   
  for(int i=1; i<=Scale_Size/Scale_Step && !IsStopped(); i++)
   {
     string obj_pref=Pref_plus+"_UP_"+DoubleToStr(i*Scale_Step,DIGITS);
     int res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_ARROW,0,Timer,Zero+Scale_Step*i*Point);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); 
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ARROWCODE,4);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);
     
     obj_pref=Pref_plus+"_DN_"+DoubleToStr(i*Scale_Step,DIGITS);
     res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_ARROW,0,Timer,Zero-Scale_Step*i*Point);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); 
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ARROWCODE,4);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);
     
     obj_pref=Pref_plus+"_T_UP_"+DoubleToStr(i*Scale_Step,DIGITS);;
     res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,Zero+Scale_Step*i*Point);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); 
     ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT,"  "+DoubleToStr(i*Scale_Step*F_UP,DIGITS));
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size);
     
     obj_pref=Pref_plus+"_T_DN_"+DoubleToStr(i*Scale_Step,DIGITS);;
     res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,Zero-Scale_Step*i*Point);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR);
     ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT,"  "+DoubleToStr(i*Scale_Step*F_DN,DIGITS));
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size);
     
   }
   }//if scale for points
   else // if %%
   {
   if(Clots==0) Clots=Lot;
   point_is=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)/AccountBalance()*fabs(Clots)*100;//%
 //  double point_is=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)/AccountBalance()*Lot;//%
   
   string name=Pref_plus+"_VL";

   if(ObjectCreate(ChartID(),name,OBJ_TREND,0,Timer,Zero-Scale_Size/point_is*Point,Timer,Zero+Scale_Size/point_is*Point) )
           {
           ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_COLOR,COLOR);
           ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID); 
           ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_WIDTH,1); 
           ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_SELECTABLE,false); 
           ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_SELECTED,false); 
           ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_HIDDEN,true);
           ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_RAY_RIGHT,false);
           }
   if(Header)
    {
     string obj_pref=Pref_plus+"_H";
     int res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,Zero+Scale_Size/point_is*Point);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); 
     ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT,"   %("+DoubleToString(Clots,2)+")");
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LOWER);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size);         
    }

  for(int i=1; i<=Scale_Size/Scale_Step && !IsStopped(); i++)
   {
     string obj_pref=Pref_plus+"_UP_"+DoubleToStr(i*Scale_Step,DIGITS);
     int res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_ARROW,0,Timer,Zero+Scale_Step*i*Point/point_is);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); 
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ARROWCODE,4);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);
     
     obj_pref=Pref_plus+"_DN_"+DoubleToStr(i*Scale_Step,DIGITS);
     res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_ARROW,0,Timer,Zero-Scale_Step*i*Point/point_is);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); 
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ARROWCODE,4);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);
     
     obj_pref=Pref_plus+"_T_UP_"+DoubleToStr(i*Scale_Step,DIGITS);
     res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,Zero+Scale_Step*i*Point/point_is);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); 
     ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT,"  "+DoubleToStr(i*Scale_Step*F_UP,DIGITS));
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size);
     
     obj_pref=Pref_plus+"_T_DN_"+DoubleToStr(i*Scale_Step,DIGITS);
     res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,Zero-Scale_Step*i*Point/point_is);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR);
     ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT,"  "+DoubleToStr(i*Scale_Step*F_DN,DIGITS));
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size);
     }
   }
   
 //  if(Once)
   {
     string obj_pref=Pref_plus+"_0";
     int res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_ARROW,0,Timer,Zero);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); 
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ARROWCODE,4);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);
     
     obj_pref=Pref_plus+"_T0";
     res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,Zero);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); 
     ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT,"  0");
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size);
   }
   
   if(Fix_if_Order && lots!=0)
   {
    double CurrProf=0;
    double CurrPoss=0;
    ENUM_ANCHOR_POINT ANCH;
    if(lots<0) {CurrProf=ZeroLevelAll-Ask; CurrPoss=Ask; ANCH=ANCHOR_LEFT_LOWER;}
    else       {CurrProf=Bid-ZeroLevelAll; CurrPoss=Bid; ANCH=ANCHOR_LEFT_UPPER;}
    
    string C_Text="        "+DoubleToStr(CurrProf/Point,0);
    if(Mode==PRC) C_Text="        "+DoubleToStr(CurrProf/Point*point_is,MathMax(DIGITS,2))+" %";
    

     string obj_pref=Pref_plus+"_CP";
     int res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,CurrPoss);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,ChartGetInteger(ChartID(),CHART_COLOR_VOLUME)); 
     ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT,C_Text);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCH);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size);
     
     if(Mark_TP_SL)
     for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
     {
      if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) continue;
      if(OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
      if(OrderType()==OP_BUY)
       {
        if(OrderTakeProfit()!=0)
        {     
        obj_pref=Pref_plus+"_TP_"+IntegerToString(OrderTicket());
        res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,OrderTakeProfit());
        ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,ChartGetInteger(ChartID(),CHART_COLOR_STOP_LEVEL)); 
        
        if(Mode==PRC)
        ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT,"        "+DoubleToString(
                         ((OrderTakeProfit()-OrderOpenPrice())/Point-Commission)*point_is
                                                                       ,MathMax(DIGITS,2))+" %");
        else
        ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT,"        "+DoubleToString(
                          (OrderTakeProfit()-OrderOpenPrice())/Point-Commission,0)+" pts");                                                                                                                             
        ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);
        ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT_LOWER);
        ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size);
        }
        if(OrderStopLoss()!=0)
        {     
        obj_pref=Pref_plus+"_SL_"+IntegerToString(OrderTicket());
        res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,OrderStopLoss());
        ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,ChartGetInteger(ChartID(),CHART_COLOR_STOP_LEVEL)); 
        if(Mode==PRC)
        ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT,"        "+DoubleToString(
                         ((OrderStopLoss()-OrderOpenPrice())/Point-Commission)*point_is
                                                                       ,MathMax(DIGITS,2))+" %");
        else
        ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT,"        "+DoubleToString(
                          (OrderStopLoss()-OrderOpenPrice())/Point-Commission,0)+" pts"); 
        ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);
        ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT_UPPER);
        ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size);
        }
       }
      
      if(OrderType()==OP_SELL)
       {
        if(OrderTakeProfit()!=0)
        {     
        obj_pref=Pref_plus+"_TP_"+IntegerToString(OrderTicket());
        res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,OrderTakeProfit());
        ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,ChartGetInteger(ChartID(),CHART_COLOR_STOP_LEVEL)); 
        if(Mode==PRC)
        ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT,"        "+DoubleToString(
                         ((OrderOpenPrice()-OrderTakeProfit())/Point-Commission)*point_is
                                                                       ,MathMax(DIGITS,2))+" %");
        else
        ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT,"        "+DoubleToString(
                          (OrderOpenPrice()-OrderTakeProfit())/Point-Commission,0)+" pts");        
        ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);
        ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT_UPPER);
        ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size);
        }
        if(OrderStopLoss()!=0)
        {     
        obj_pref=Pref_plus+"_SL_"+IntegerToString(OrderTicket());
        res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,OrderStopLoss());
        ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,ChartGetInteger(ChartID(),CHART_COLOR_STOP_LEVEL)); 
        if(Mode==PRC)
        ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT,"        "+DoubleToString(
                         ((OrderOpenPrice()-OrderStopLoss())/Point-Commission)*point_is
                                                                       ,MathMax(DIGITS,2))+" %");
        else
        ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT,"        "+DoubleToString(
                          (OrderOpenPrice()-OrderStopLoss())/Point-Commission,0)+" pts");
        ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);
        ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT_LOWER);
        ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size);
        }
       }
     }
    
   }
   
}

void OnDeinit(const int reason)
{
 ObjectsDeleteAll(ChartID(),Pref_plus);
}


 

Aleksandr Klapatyuk:

я тут нашёл программку - не знаю ещё не проверял.

но выдала такой код - вашего индикатора


 

как выдавало 100 ошибок так и выдаёт для мт5

Снимок

наверное эти файлы нужно скопировать в терминал мт5

//:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
#include <mt4accountinfo.mqh>
#include <mt4string.mqh>
#include <mt4datetime.mqh>
#include <mt4objects_3.mqh>
#include <mt4timeseries_4.mqh>
//Etc.
double Ask,Bid,Point;
int Bars;
//:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Aleksandr Klapatyuk:

наверное эти файлы нужно скопировать в терминал мт5

нет - все ошибки остались . эти файлы не помогли 

в мт4 работает 

USDCHFH1

 

под пятеркой стрелки с кодом 4 не существует. чем заменить? (полоска размещаемая точно по цене)

Добавлено: прошерстил справку по объектам - аналога нет, похоже упущение, не понятно зачем разработчики запретили эту стрелку... Наиближайшее - текстовый объект нижнее подчёкивание, но всё равно не точное позиционирование :(


если вы имеете ввиду это 

Снимок222.PNG

то тут https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/wingdings

1234
