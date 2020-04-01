Индикаторы: Линейка (шкала)
интересное "старьё" под пятёрку из своих архивов планировал начать выкладывать на следующей неделе. пока не уверен, что буду продолжать - похоже публике не нравятся мои творения, или школота хулиганит... (по звездам сужу - преобладают единички)
именно этой штуки под пятерку не писал, т.к. руками никогда под ней не торговал (этому индикатору лет 8 примерно, тогда пятёрка не стоила внимания). но, полагаю, что не сложно переписать при наличии желания.
Не обращайте внимание на "звездочки". От слова "совсем".
я тут нашёл программку - не знаю ещё не проверял.
но выдала такой код - вашего индикатора
#property copyright "Igor Zakharov" #property version "1.0" #property description "Draws Scale to simplify trading" #property strict #property indicator_chart_window enum MODE { PTS, //Points PRC, //% of ballance (Risk/Gain) }; //::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: #include <mt4accountinfo.mqh> #include <mt4string.mqh> #include <mt4datetime.mqh> #include <mt4objects_3.mqh> #include <mt4timeseries_4.mqh> //Etc. double Ask,Bid,Point; int Bars; //::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: input string Cap0 ="" ; // ........Main Parameters: input MODE Mode =PRC ; // Units input double Scale_Size =3 ; // Scale size input double Scale_Step =1 ; // Scale step int DIGITS =0 ; // Decimal digits input double Lot =0.05 ; // Lot (for % mode) input string Cap1 ="" ; // ........Decoration: input int Scale_Shift =3 ; // Shift forward (bars) input color COLOR =clrWhite ; // Color input int Text_Size =8 ; // Text size input bool Once =false ; // Refresh at new bar only input bool Header =true ; // Show header input bool Fix_if_Order =true ; // Fix if order opened input bool Mark_TP_SL =true ; // Mark %s for TP/SL input string Pref ="Scale" ; // Prefix string Pref_plus=""; double ZeroLevelAll=0; double lots=0; double Zero; double point_is=1; datetime LastTime=0; int Commission; void OnInit() { //::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); Bars=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT); Point=Point(); //Etc. //::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Pref_plus=Pref+"_"+EnumToString(Mode)+"("+DoubleToStr(Scale_Size,DIGITS)+"/"+DoubleToStr(Scale_Step,DIGITS)+"/"+IntegerToString(Scale_Shift)+") "; Scale_Step=MathMin(Scale_Step,Scale_Size); Lot=MathMax(Lot,MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT)); if(AccountBalance()<=0) Mode=PTS; double tail=Scale_Step-MathFloor(Scale_Step); if(tail==0) DIGITS=0; else { if(tail<1 && DIGITS<1) DIGITS=1; if(tail<0.1 && DIGITS<2) DIGITS=2; if(tail<0.01 && DIGITS<3) DIGITS=3; if(tail<0.001 && DIGITS<4) DIGITS=4; if(tail<0.0001 && DIGITS<5) DIGITS=5; if(tail<0.00001 && DIGITS<6) DIGITS=6; if(tail<0.000001 && DIGITS<7) DIGITS=7; if(tail<0.0000001 && DIGITS<8) DIGITS=8; } LastTime=0; } void FindLoseless() { ZeroLevelAll=0; lots=0; double sum=0; double sumsvop=0; double tickvalue = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE); for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++) { if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) continue; if(OrderSymbol()!=Symbol()) continue; if(OrderType()==OP_BUY) { lots+=OrderLots(); sum+=OrderLots()*OrderOpenPrice(); sumsvop+=OrderSwap()+OrderCommission(); } if(OrderType()==OP_SELL) { lots-=OrderLots(); sum-=OrderLots()*OrderOpenPrice(); sumsvop+=OrderSwap()+OrderCommission(); } Commission=int(MathCeil(-OrderCommission()/OrderLots()/MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE))); } if(lots==0) ZeroLevelAll=0; else ZeroLevelAll=sum/lots-(sumsvop/(tickvalue*lots)*Point); } void OnTick() { //::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); Bars=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT); //Etc. //::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Zero=Bid; double Clots=Lot; int F_UP=1; int F_DN=1; if(Fix_if_Order) { FindLoseless(); if(lots!=0) {Zero=ZeroLevelAll;Clots=lots; if(lots>0) F_DN=-1; else F_UP=-1;} } if(Once && lots==0) { if(LastTime==Time[0]) return; LastTime = Time[0]; } ObjectsDeleteAll(ChartID(),Pref_plus); datetime Timer=Time[0]+Scale_Shift*_Period*60; if(Mode==PTS) { string name=Pref_plus+"_VL"; if(ObjectCreate(ChartID(),name,OBJ_TREND,0,Timer,Zero-Scale_Size*Point,Timer,Zero+Scale_Size*Point) ) { ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_COLOR,COLOR); ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID); ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_WIDTH,1); ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_RAY_RIGHT,false); } if(Header) { string obj_pref=Pref_plus+"_H"; int res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,Zero+Scale_Size*Point); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT," Points"); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LOWER); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size); } for(int i=1; i<=Scale_Size/Scale_Step && !IsStopped(); i++) { string obj_pref=Pref_plus+"_UP_"+DoubleToStr(i*Scale_Step,DIGITS); int res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_ARROW,0,Timer,Zero+Scale_Step*i*Point); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ARROWCODE,4); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true); obj_pref=Pref_plus+"_DN_"+DoubleToStr(i*Scale_Step,DIGITS); res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_ARROW,0,Timer,Zero-Scale_Step*i*Point); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ARROWCODE,4); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true); obj_pref=Pref_plus+"_T_UP_"+DoubleToStr(i*Scale_Step,DIGITS);; res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,Zero+Scale_Step*i*Point); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT," "+DoubleToStr(i*Scale_Step*F_UP,DIGITS)); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size); obj_pref=Pref_plus+"_T_DN_"+DoubleToStr(i*Scale_Step,DIGITS);; res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,Zero-Scale_Step*i*Point); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT," "+DoubleToStr(i*Scale_Step*F_DN,DIGITS)); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size); } }//if scale for points else // if %% { if(Clots==0) Clots=Lot; point_is=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)/AccountBalance()*fabs(Clots)*100;//% // double point_is=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)/AccountBalance()*Lot;//% string name=Pref_plus+"_VL"; if(ObjectCreate(ChartID(),name,OBJ_TREND,0,Timer,Zero-Scale_Size/point_is*Point,Timer,Zero+Scale_Size/point_is*Point) ) { ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_COLOR,COLOR); ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID); ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_WIDTH,1); ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_SELECTABLE,false); ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_SELECTED,false); ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(ChartID(),name,OBJPROP_RAY_RIGHT,false); } if(Header) { string obj_pref=Pref_plus+"_H"; int res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,Zero+Scale_Size/point_is*Point); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT," %("+DoubleToString(Clots,2)+")"); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LOWER); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size); } for(int i=1; i<=Scale_Size/Scale_Step && !IsStopped(); i++) { string obj_pref=Pref_plus+"_UP_"+DoubleToStr(i*Scale_Step,DIGITS); int res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_ARROW,0,Timer,Zero+Scale_Step*i*Point/point_is); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ARROWCODE,4); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true); obj_pref=Pref_plus+"_DN_"+DoubleToStr(i*Scale_Step,DIGITS); res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_ARROW,0,Timer,Zero-Scale_Step*i*Point/point_is); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ARROWCODE,4); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true); obj_pref=Pref_plus+"_T_UP_"+DoubleToStr(i*Scale_Step,DIGITS); res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,Zero+Scale_Step*i*Point/point_is); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT," "+DoubleToStr(i*Scale_Step*F_UP,DIGITS)); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size); obj_pref=Pref_plus+"_T_DN_"+DoubleToStr(i*Scale_Step,DIGITS); res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,Zero-Scale_Step*i*Point/point_is); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT," "+DoubleToStr(i*Scale_Step*F_DN,DIGITS)); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size); } } // if(Once) { string obj_pref=Pref_plus+"_0"; int res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_ARROW,0,Timer,Zero); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ARROWCODE,4); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true); obj_pref=Pref_plus+"_T0"; res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,Zero); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT," 0"); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size); } if(Fix_if_Order && lots!=0) { double CurrProf=0; double CurrPoss=0; ENUM_ANCHOR_POINT ANCH; if(lots<0) {CurrProf=ZeroLevelAll-Ask; CurrPoss=Ask; ANCH=ANCHOR_LEFT_LOWER;} else {CurrProf=Bid-ZeroLevelAll; CurrPoss=Bid; ANCH=ANCHOR_LEFT_UPPER;} string C_Text=" "+DoubleToStr(CurrProf/Point,0); if(Mode==PRC) C_Text=" "+DoubleToStr(CurrProf/Point*point_is,MathMax(DIGITS,2))+" %"; string obj_pref=Pref_plus+"_CP"; int res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,CurrPoss); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,ChartGetInteger(ChartID(),CHART_COLOR_VOLUME)); ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT,C_Text); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCH); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size); if(Mark_TP_SL) for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++) { if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) continue; if(OrderSymbol()!=Symbol()) continue; if(OrderType()==OP_BUY) { if(OrderTakeProfit()!=0) { obj_pref=Pref_plus+"_TP_"+IntegerToString(OrderTicket()); res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,OrderTakeProfit()); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,ChartGetInteger(ChartID(),CHART_COLOR_STOP_LEVEL)); if(Mode==PRC) ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT," "+DoubleToString( ((OrderTakeProfit()-OrderOpenPrice())/Point-Commission)*point_is ,MathMax(DIGITS,2))+" %"); else ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT," "+DoubleToString( (OrderTakeProfit()-OrderOpenPrice())/Point-Commission,0)+" pts"); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT_LOWER); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size); } if(OrderStopLoss()!=0) { obj_pref=Pref_plus+"_SL_"+IntegerToString(OrderTicket()); res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,OrderStopLoss()); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,ChartGetInteger(ChartID(),CHART_COLOR_STOP_LEVEL)); if(Mode==PRC) ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT," "+DoubleToString( ((OrderStopLoss()-OrderOpenPrice())/Point-Commission)*point_is ,MathMax(DIGITS,2))+" %"); else ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT," "+DoubleToString( (OrderStopLoss()-OrderOpenPrice())/Point-Commission,0)+" pts"); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT_UPPER); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size); } } if(OrderType()==OP_SELL) { if(OrderTakeProfit()!=0) { obj_pref=Pref_plus+"_TP_"+IntegerToString(OrderTicket()); res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,OrderTakeProfit()); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,ChartGetInteger(ChartID(),CHART_COLOR_STOP_LEVEL)); if(Mode==PRC) ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT," "+DoubleToString( ((OrderOpenPrice()-OrderTakeProfit())/Point-Commission)*point_is ,MathMax(DIGITS,2))+" %"); else ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT," "+DoubleToString( (OrderOpenPrice()-OrderTakeProfit())/Point-Commission,0)+" pts"); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT_UPPER); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size); } if(OrderStopLoss()!=0) { obj_pref=Pref_plus+"_SL_"+IntegerToString(OrderTicket()); res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,OrderStopLoss()); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,ChartGetInteger(ChartID(),CHART_COLOR_STOP_LEVEL)); if(Mode==PRC) ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT," "+DoubleToString( ((OrderOpenPrice()-OrderStopLoss())/Point-Commission)*point_is ,MathMax(DIGITS,2))+" %"); else ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT," "+DoubleToString( (OrderOpenPrice()-OrderStopLoss())/Point-Commission,0)+" pts"); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT_LOWER); ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE, Text_Size); } } } } } void OnDeinit(const int reason) { ObjectsDeleteAll(ChartID(),Pref_plus); }
наверное эти файлы нужно скопировать в терминал мт5
наверное эти файлы нужно скопировать в терминал мт5
нет - все ошибки остались . эти файлы не помогли
под пятеркой стрелки с кодом 4 не существует. чем заменить? (полоска размещаемая точно по цене)
Добавлено: прошерстил справку по объектам - аналога нет, похоже упущение, не понятно зачем разработчики запретили эту стрелку... Наиближайшее - текстовый объект нижнее подчёкивание, но всё равно не точное позиционирование :(
если вы имеете ввиду это
то тут https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/wingdings
Линейка (шкала):
Линейка на графике в пунктах или в процентах при заданном лоте. Шкала настраивается.
Автор: Igor Zakharov