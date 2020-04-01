Индикаторы: Линейка (шкала) - страница 2
прикладываю, можете поэкспериментировать (нужна библиотека fxsaber'a, ссылка в коде). менять код где: 4 работала в четверке (извиняюсь за невольный каламбур), чем заменить - не знаю.
Огромное Вам спасибо! Здоровья и всех Благ!
не за что, не готово же :) кривая отрисовка из-за OBJPROP_ARROWCODE=4
Главное начало есть . ещё раз Огромное Спасибо!
вот такие стрелочки - вроде пойдут.
Желательно использовать свежие версии библиотек.
не совпадают с вертикальной линией, т.е. 0 не где ось стрелки
вроде последнею установил по этой ссылке https://www.mql5.com/ru/code/16006
спасибо за подсказку - оказывается не последнею я установил. просто скачал весь zip и распаковал полностью всё что было установил. а в zip устаревшие коды