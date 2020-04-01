Индикаторы: Линейка (шкала) - страница 2

ни один их них не позиционируется точно по цене
 
прикладываю, можете поэкспериментировать (нужна библиотека fxsaber'a, ссылка в коде). менять код где: 
ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ARROWCODE,4);
4 работала в четверке (извиняюсь за невольный каламбур), чем заменить - не знаю.
Файлы:
Scale.mq5  34 kb
Igor Zakharov:
Огромное Вам спасибо! Здоровья и всех Благ! 

GBPJPYH1.png

 
Aleksandr Klapatyuk:

не за что, не готово же :) кривая отрисовка из-за OBJPROP_ARROWCODE=4

Igor Zakharov:

Главное начало есть . ещё раз Огромное Спасибо! 

Igor Zakharov:
вот такие стрелочки - вроде пойдут. 

EURUSDH2.png

Файлы:
Scale.mq5  39 kb
MT4orders.mqh  77 kb
 
Aleksandr Klapatyuk:

Желательно использовать свежие версии библиотек.

 
Aleksandr Klapatyuk:

вот такие стрелочки - вроде пойдут. 

не совпадают с вертикальной линией, т.е. 0 не где ось стрелки

fxsaber:

Желательно использовать свежие версии библиотек.

вроде последнею установил по этой ссылке   https://www.mql5.com/ru/code/16006

fxsaber:

Желательно использовать свежие версии библиотек.

спасибо за подсказку - оказывается не последнею я установил. просто скачал весь zip и распаковал полностью всё что было установил. а в zip устаревшие коды 

