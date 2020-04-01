Индикаторы: Линейка (шкала) - страница 3

вот так получше:

     int res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_TEXT,0,Timer,Zero+Scale_Step*i*_Point/point_is);
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER); 
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR); 
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONTSIZE,Text_Size*2); 
     ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_FONT,"Arial");
     ObjectSetString (ChartID(),obj_pref,OBJPROP_TEXT,"-");
     ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);

т.е. текстовое тире с привязкой по центру

а еще вот - 164

Снимок  Снимок0909.PNG Снимок99999внизу почему то меняю этот код - не получается 

 
Igor Zakharov:
ни один их них не позиционируется точно по цене

Ищите в типах объектов.

Можно использовать правую ценовую метку. Правда она со значением цены.

А можно простую трендовую линию - она позиционируется точно по цене. И её длину можно делать какой угодно.

 методом тыканья - тыкаю 

      for(int i=1; i<=Scale_Size/Scale_Step && !IsStopped(); i++)
        {
         string obj_pref=Pref_plus+"_UP_"+DoubleToString(i*Scale_Step,DIGITS);
         int res=ObjectCreate(ChartID(),obj_pref,OBJ_ARROW,0,Timer,Zero+Scale_Step*i*_Point/point_is);
         ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_COLOR,COLOR);
         ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_ARROWCODE,!ObjectCreate(0,obj_pref,OBJ_TREND,0,Timer,Zero+Scale_Step*i*_Point/point_is));
         ObjectSetInteger(ChartID(),obj_pref,OBJPROP_HIDDEN,true);

что -то и такое показывает

Снимок11111111

 
Artyom Trishkin:

Ищите в типах объектов.

Можно использовать правую ценовую метку. Правда она со значением цены.

А можно простую трендовую линию - она позиционируется точно по цене. И её длину можно делать какой угодно.

трендовая линия привязана к барам, т.е. масштабируется вместе с графиком (неприлично растягивается на крупном и почти невидима на мелком). Перерисовывать при изменении масштаба - много переписывать, вводить блог он-чарт-ивент

Aleksandr Klapatyuk:

а еще вот - 164

  внизу почему то меняю этот код - не получается 

Не ищите сложности, том где их нет :)


Код прилагаю, но позиционирование все равно не идеальное (чуть ниже цены). но приемлемо. у стрелки с кодом 4 было идеально.

Файлы:
Scale.mq5  36 kb
Большое человеческое Спасибо!!! 
 
Igor Zakharov здравия желаю! Возможно ли в код дописать расчёт валюты депозита от лота. Очень Вам признателен за проделанную работу.
Профиль трейдера
 
juror:
Igor Zakharov здравия желаю! Возможно ли в код дописать расчёт валюты депозита от лота. Очень Вам признателен за проделанную работу.

имеется ввиду шкала в валюте депозита при заданном лоте? была такая версия, но не нашел в архиве. попадётся - выложу, но специально делать в планах нет.

 
Igor Zakharov:

имеется ввиду шкала в валюте депозита при заданном лоте? была такая версия, но не нашел в архиве. попадётся - выложу, но специально делать в планах нет.

С нетерпение буду ждать.
 
Для 5-знака нолик бы убрать, когда выбрано "отображать в пунктах" и добавить отображение в валюте депозита (у меня МТ4). Я не скальпер совсем, но тоже ценю удобства.
