Индикаторы: Линейка (шкала) - страница 3
вот так получше:
т.е. текстовое тире с привязкой по центру
а еще вот - 164
внизу почему то меняю этот код - не получается
ни один их них не позиционируется точно по цене
Ищите в типах объектов.
Можно использовать правую ценовую метку. Правда она со значением цены.
А можно простую трендовую линию - она позиционируется точно по цене. И её длину можно делать какой угодно.
методом тыканья - тыкаю
что -то и такое показывает
трендовая линия привязана к барам, т.е. масштабируется вместе с графиком (неприлично растягивается на крупном и почти невидима на мелком). Перерисовывать при изменении масштаба - много переписывать, вводить блог он-чарт-ивент
Не ищите сложности, том где их нет :)
Код прилагаю, но позиционирование все равно не идеальное (чуть ниже цены). но приемлемо. у стрелки с кодом 4 было идеально.
Igor Zakharov здравия желаю! Возможно ли в код дописать расчёт валюты депозита от лота. Очень Вам признателен за проделанную работу.
имеется ввиду шкала в валюте депозита при заданном лоте? была такая версия, но не нашел в архиве. попадётся - выложу, но специально делать в планах нет.
