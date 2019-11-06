Доработка Helpercent из CodeBase

Доброго времени суток!
Меня часто просят доработать Helpercent из CodeBase, чтобы можно было помимо рыночных сделок выставлять и отложенные ордера. Это сделать не сложно при наличии времени, но у меня нет идей, как оптимально выполнить интерфейс, чтобы он был очевидным и не загруженным. Я пробовал разные наброски, но пользователи панели будут путаться. Предлагаю обсудить варианты размещения элементов управления на панели. Желательно придерживаться минимализма, но в то же время не жертвовать очевидностью выставляемых сделок. Если Вы (потенциальный пользователь панели) приложите картинку с вашим вариантом размещения элементов управления в этот пост, то будете молодечиком и спасибо Вам и всем.
Файлы:
6tgh9v3n1.jpg  13 kb
 

На картинке изображена текущая панель советника, который автоматически рассчитывает риск при выставлении рыночного ордера. TR - trade (выставить ордер, направление которого автоматически определяется стоплосом, указанном в поле SL), cls - закрыть ордера на текущем символе. Поле TP опционально. В поле risk вводится значение риска. Значение может дробным числом. К этой панели надо "прилепить" дополнительную панель с элементами, позволяющими выставлять отложенные ордера. Буду рад вашим вариантам. Спасибо.


 
Четвёртое поле "Price". По умолчанию 0 - маркет-ордера. От значения цены в этом поле и SL зависит тип отложенного ордера.

ЗЫ. Это я с того, что вообще не знаю как, и зачем сюда попал.

Но очевидно, что без поля цены не обойтись.

 
Поле Price - это обязательно, конечно. И отдельные кнопки для покупки/продажи тоже придётся добавлять.

 
Зачем?

 
Сколько кнопок для отложенных ордеров хотите добавить 4 (BL,BS,SS,SL) или 2, или возможно тоже одну кнопку и советник сам по стоп лоссу поймет какой лимитный ордер выставлять?

 
Если советник будет выставлять отложенные ордера, то будет четыре варианта сделок. Две - над текущей ценой, а две - под ценой. Над ценой мы ставим либо buyStop, либо sellLimit. Внизу - наоборот. Ну Вы это знаете. Автоматически определить направление ордера уже не получится. Но и текущий функционал не хочется разрушать, ведь это не так уж и плохо, что панель сама понимает, куда ставить рыночный ордер. Поэтому я считаю, что для покупки и продажи отложенных ордеров нужны отдельные кнопки. Но это моё мнение и для этого я тему и создал, чтобы прислушаться к мнению заинтересованного общества или просто умных людей, способных упростить жизнь заинтересованному обществу ))


UPD: Понял! Кстати, да! Отличная идея. Спасибо.

Если price == 0.0, то выставляем по рынку. Как-то я не учёл этого.
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Приказы на проведение торговых операций оформляются ордерами. Каждый ордер имеет множество свойств для чтения, информацию по ним можно получать с помощью функций Идентификатор позиции, который ставится на ордере при его исполнении. Каждый исполненный ордер порождает сделку, которая открывает новую или изменяет уже существующую позицию...
 
Хотелось бы не перегружать интерфейс элементами управления, но и не делать его загадочным. Был бы рад любым схемам и планам. Пусть они будут даже на бумаге от руки.
 
Пожалуйста.

 
Нарисовала как я себе представляю.

1.Выставляешь стоп, Вводишь цену нажимаешь на кнопку Limit, выставляется лимитный ордер.

2. Ставлю стоп, Если price == 0.0, при нажатие на Market открывается сделка по рынку.

Еще может быть поменять цвет кнопок с зеленого на какой то другой, интуитивно для меня красная на продажу, зеленая на покупку, хотя у других может другое представление. 

Файлы:
Panel.jpg  12 kb
 
Еще вот такой вариант для сравнения с другим цветом кнопок и если это несложно, было бы здорово выводить сумму риска в деньгах до открытия сделки. 
Файлы:
Panel_2.jpg  28 kb
