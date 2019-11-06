Доработка Helpercent из CodeBase
На картинке изображена текущая панель советника, который автоматически рассчитывает риск при выставлении рыночного ордера. TR - trade
(выставить ордер, направление которого автоматически определяется стоплосом, указанном в поле SL), cls - закрыть ордера на текущем
символе. Поле TP опционально. В поле risk вводится значение риска. Значение может дробным числом. К этой панели надо "прилепить"
дополнительную панель с элементами, позволяющими выставлять отложенные ордера. Буду рад вашим вариантам. Спасибо.
Четвёртое поле "Price". По умолчанию 0 - маркет-ордера. От значения цены в этом поле и SL зависит тип отложенного ордера.
ЗЫ. Это я с того, что вообще не знаю как, и зачем сюда попал.
Но очевидно, что без поля цены не обойтись.
Поле Price - это обязательно, конечно. И отдельные кнопки для покупки/продажи тоже придётся добавлять.
Зачем?
Сколько кнопок для отложенных ордеров хотите добавить 4 (BL,BS,SS,SL) или 2, или возможно тоже одну кнопку и советник сам по стоп лоссу поймет какой лимитный ордер выставлять?
Если советник будет выставлять отложенные ордера, то будет четыре варианта сделок. Две - над текущей ценой, а две - под ценой. Над ценой мы ставим либо buyStop, либо sellLimit. Внизу - наоборот. Ну Вы это знаете. Автоматически определить направление ордера уже не получится. Но и текущий функционал не хочется разрушать, ведь это не так уж и плохо, что панель сама понимает, куда ставить рыночный ордер. Поэтому я считаю, что для покупки и продажи отложенных ордеров нужны отдельные кнопки. Но это моё мнение и для этого я тему и создал, чтобы прислушаться к мнению заинтересованного общества или просто умных людей, способных упростить жизнь заинтересованному обществу ))
UPD: Понял! Кстати, да! Отличная идея. Спасибо.
Пожалуйста.
Хотелось бы не перегружать интерфейс элементами управления, но и не делать его загадочным. Был бы рад любым схемам и планам. Пусть они будут даже на бумаге от руки.
Нарисовала как я себе представляю.
1.Выставляешь стоп, Вводишь цену нажимаешь на кнопку Limit, выставляется лимитный ордер.
2. Ставлю стоп, Если price == 0.0, при нажатие на Market открывается сделка по рынку.
Еще может быть поменять цвет кнопок с зеленого на какой то другой, интуитивно для меня красная на продажу, зеленая на покупку, хотя у других может другое представление.
Меня часто просят доработать Helpercent из CodeBase, чтобы можно было помимо рыночных сделок выставлять и отложенные ордера. Это сделать не сложно при наличии времени, но у меня нет идей, как оптимально выполнить интерфейс, чтобы он был очевидным и не загруженным. Я пробовал разные наброски, но пользователи панели будут путаться. Предлагаю обсудить варианты размещения элементов управления на панели. Желательно придерживаться минимализма, но в то же время не жертвовать очевидностью выставляемых сделок. Если Вы (потенциальный пользователь панели) приложите картинку с вашим вариантом размещения элементов управления в этот пост, то будете молодечиком и спасибо Вам и всем.