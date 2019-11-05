Бот и центовый счет
Привет всем! Есть ли различия для бота - торггует он на центовом или долларовом счету?
Нету.
Есть - на центовых счетах обычно более высокий спред и хуже время исполнения.
Ну, не знаю у кого спред выше на центовых. Вот к примеру, Premium это долларовый счёт. А Mini это центовый.
как сочетаются "фиксированный" и "от 2-х пунктов" пусть останется на совести маркетологов
PS/ первый отличительный признак того что "что-то-тут-не-так", это разный размер спреда по разным планам.
Нельзя бездумно запускать неадаптированный советник на центовом счету. У меня такие счета в 3 ДЦ. Только один возвращает центы как тип валюты. У всех разные размеры контракта по инструменту и минимальные размеры лота.
UPD: у всех разные максимальные размеры лота и макс количество ордеров. У одного из ДЦ ограничения просто драконовские. С отложками до 25 ордеров всего, до 9.99 лота суммарно по одному инструменту.
А для робота есть разница до спреда и времени исполнения? Более того - тестирование в жестких условиях..
