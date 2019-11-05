Бот и центовый счет

Привет всем! Есть ли различия для бота - торггует он на центовом или долларовом счету?
 
Привет всем! Есть ли различия для бота - торггует он на центовом или долларовом счету?

Нету.

 
Привет всем! Есть ли различия для бота - торггует он на центовом или долларовом счету?

Есть - на центовых счетах обычно более высокий спред и хуже время исполнения.

 
Есть - на центовых счетах обычно более высокий спред и хуже время исполнения.

Ну, не знаю у кого спред выше на центовых. Вот к примеру, Premium это долларовый счёт. А Mini это центовый.


 
Ну, не знаю у кого спред выше на центовых. Вот к примеру, Premium это долларовый счёт. А Mini это центовый.


как сочетаются "фиксированный" и "от 2-х пунктов" пусть останется на совести маркетологов

PS/ первый отличительный признак того что "что-то-тут-не-так", это разный размер спреда по разным планам.

 
как сочетаются "фиксированный" и "от 2-х пунктов" пусть останется на совести маркетологов

Для каждой валюты свой фиксированный спред. Для EURUSD - 2 пункта, для GBPJPY - 10 пунктов. Фиксированный спред не означает, что он одинаков на всех валютных парах.

 
Привет всем! Есть ли различия для бота - торггует он на центовом или долларовом счету?
Именно для автоторговли разница в том, что валюта счета программно будет определяться неверно. В большинстве ДЦ на центовых счетах функции AccountCurrency() (MQL4) либо AccountInfoString (Account_Currency) (MQL5) возвращают "USD" (или "EUR" для евроцентов).
 

Нельзя бездумно запускать неадаптированный советник на центовом счету. У меня такие счета в 3 ДЦ. Только один возвращает центы как тип валюты. У всех разные размеры контракта по инструменту и минимальные размеры лота.

UPD: у всех разные максимальные размеры лота и макс количество ордеров. У одного из ДЦ ограничения просто драконовские. С отложками до 25 ордеров всего, до 9.99 лота суммарно по одному инструменту.

 
Есть - на центовых счетах обычно более высокий спред и хуже время исполнения.

А для робота есть разница до спреда и времени исполнения? Более того - тестирование в жестких условиях..

