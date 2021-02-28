Выбрать символ в настройках - страница 3
Заполнить массив символов и работать с этим массивом.
Тут бесплатный советник использующий приведённый кусок кода ***
ps; барабашка, зря вы удалили ссылку. Среди моих продуктов в маркете, только ДВА платных. Один из них от 2017 года арендован 4 раза, а второй от 2014 года за 10 баксов не куплен ни разу. Так-что тут никакой рекламы и не предвиделось.
Спасибо! что ответили. и зачем я зашёл в эту тему - теперь мучаюсь , и не чего не получается . все равно буду искать способ , чтобы заработало.
что то мудрю - не знаю, может как то так получится
Зря вы этим занялись. Ни структуру, ни enum программно не заполнить. А массив можно использовать исключительно для мультивалютного советника. Мультивалютный, это не тот который можно поставить на любой символ, а тот который находясь на одном из графиков может торговать несколькими парами. В той ссылке как раз пример такого мультивалютника. Выбор валют можно назначить один из трёх вариантов:
Зря вы этим занялись. Ни структуру, ни enum программно не заполнить. А массив можно использовать исключительно для мультивалютного советника. Мультивалютный, это не тот который можно поставить на любой символ, а тот который находясь на одном из графиков может торговать несколькими парами. В той ссылке как раз пример такого мультивалютника. Выбор валют можно назначить один из трёх вариантов:
Спасибо! а то - занялся тем, что не осилю. лучше что не будь - полегче поучу
вот так - я когда то мудрил - всё работало.
Это и есть второй вариант из описанных мной. Торговля валютами из списка подготовленного в строке через запятую. Только в моём варианте чуток не так. Список выглядет примерно так
"EURUSD,GBPUSD,EURJPY"
потом из этого списка заполняется массив и с массивом работаем. И ещё присутствует определение суффикса валюты и автоматическое присоединение его при заполнении массива. Это чтобы не приходилось перенабирать список на разных счетах.
Мы о чём-то разном говорим.
syTotal = SymbolsTotal(true) похоже всегда равен 1 т.к. при true SymbolTotal() выдает не количество символов в "Обзоре рынка", а количество выбранных в нем и встает вопрос как шагать по списку предварительно выбирая следующий элемент.
В тестере да, всегда один символ. Потому в описании советника есть такое предупреждение, что в тестере можно тестировать только на одном символе или на списке символов.
К сожалению, что бы сделать красиво, придется самому рисовать панель ввода, реализовывать выпадающий список, в общем, ничего принципиально сложного, но мутно. Если религия и/или заказчик позволяют, то проще на шарпе, через windowsform реализовать. Насчет технической возможности это сделать в стандартной панели, я принципиальных проблем не вижу, тут больше вопрос в желании создателей. Реализовать предоставление выбора из значений можно, для компилятора только надо ключевые слова дополрительные ввести, чтобы писать типа: __declsymb input string value=__default(или __pos1), в общем тут уже к разработчикам компилятора/терминала.
Ну, да. Если через dll то можно и в танки играть на терминале. Hо проблема поднималась без учёта возможностей dll
Тогда либо создателям молиться, либо свою панель ввода писать. По старту робота (с индикатором посложнее) в OnTimer() запускается самописная панель ввода, вводятся данные, потом уже робот пошел отрабатывать. Как-то так.
Сначала надо-бы спросить: "А кому оно надо???"
Ну хотел один человек, попытался, не получилось, ему было сказано что средствами MQL никак не сделать. А вопроса как другими способами сделать никто не задавал. Зачем такое сверкание? Тут достаточно людей которые могут и мультики рисовать на графике терминала.