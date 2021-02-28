Выбрать символ в настройках - страница 2
Мы о чём-то разном говорим.
Да. В теле программы это легко.
А я говорю о выборе параметров для оптимизации, на вкладке параметры тестера...
input ... это показывает)
Вот там было-бы очень удобно иметь перечень символов из "обзора рынка".
Там и преобразовывать ничего не надо. Просто отдать в публичный перечень, уже готовый внутренний список...
добавил ещё, пары
добавил ещё, пары
Ну да, кому-то пригодится)
Теперь осталось с этим списком синхронизировать окно "обзор рынка"... вроде где-то мелькала такая возможность, если я не путаю.
Но было-бы проще иметь готовый список!
вставил ваш код - чтобы считало все открытые пары и вычитало правильный лот. только я кажись здесь что то глуплю - наверное этот код сюда не подходит ?
но , лот меняет
не знаю - толи ваш код, такое натворил
это подойдёт для тестера . создать эксперта и тестировать с множеством пар
А вот если фиксировать прибыль, закрытием сделок? )) Когда зелёненькая уже отошла от синенькой? На n-ную величину? в конце может всё повеселее стать?
Мы о чём-то разном говорим.
как его правильно задействовать ?
для того, чтобы использовать - такое.
нужно что то ещё сделать , что бы оно заработало .
как задействовать ваш код?
Заполнить массив символов и работать с этим массивом.
Тут бесплатный советник использующий приведённый кусок кода ***
ps; барабашка, зря вы удалили ссылку. Среди моих продуктов в маркете, только ДВА платных. Один из них от 2017 года арендован 4 раза, а второй от 2014 года за 10 баксов не куплен ни разу. Так-что тут никакой рекламы и не предвиделось.
... барабашка, зря вы удалили ссылку....
Раз модераторы читают форум, значит можно наедятся на появление такого перечня!
К сожаления нельзя обсуждать на форуме ничего из Маркета - ни платного, ни бесплатного. Сто раз говорено. Будет время - Вы сами поиском сможете найти.