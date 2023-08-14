Купил советника а его заблокировали что делать

Купил советника Neural Pnet MT5' прошло пол года и он перестал работать. Что делать?
Yuriy Ponyatov:

Купить другой

 
Выдаёт ошибку Invalid license 538
 
Vladimir Baskakov:

Купить другой

Так я же не в аренду брал а покупал. 
 
Yuriy Ponyatov:
Так я же не в аренду брал а покупал. 

он вместе с DLL шел ?

 
Yuriy Ponyatov:
Вот тут похожая проблема была.

 
Yuriy Ponyatov:
Такое бывает, если обновлялся Виндовс, или в каких-то других случаях.

1. Посмотрите у вас в профиле - сколько осталось активаций. Если активаций достаточно, то просто переустановите его: Как установить ранее купленное приложение

2. Проверьте вкладку Сообщество в Метатрейдере - должно быть заполнено вышим форумным логином и паролем.

3. Проверьте - какая версия Internet Explorer (IE) у вас (Маркет использует IE), последняя, по-моему версия 11 (у меня именно такая).

4. В сложных случаях используют это -

Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибка вкладки Market, показать пустую страницу и пропущенную опцию

Теему Парккунен , 2017.03.13 08:32

Добавьте адрес https: //*.mql5.com к доверенным сайтам в Internet Explorer и установите самый низкий уровень безопасности для этой зоны.


затем попробуйте следующее:

1. Файл - Открыть папку данных. Нажмите на Терминал - Сообщество/Community.
2. Пожалуйста, закройте терминал.
3. Удалите все файлы * .dat из папки C: \ Users \% USERNAME% \ AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Community \.
4. Запустите терминал и попробуйте еще раз.
Как купить приложение - Маркет - магазин приложений - Справка по MetaTrader 5
там кажется советник не из маркета.. или я не прав?
 
Nikolay Ivanov:
Был такой в Маркете, уже нет.
Но так как он купил его, то он все равно у него в Метатрейдере.

То есть, он его может заново переустановить без потери активации, или с потерей в случае, если было большое обновление Windows 10 например.
 

Добрый день!

Через какое-то время после покупки пытаюсь перенести советник на график.

Получаю сообщение

2023.08.13 18:20:23.396 Experts loading of ******** (USDJPYrfd,M1) failed [538]

В тестере стратегий не открывается.

invalid license (538), please reinstall from MQL5 Market

Ранее в тестере стратегий открывался. Что это?

Повторно скачать не могу - на странице продавца надпись: Продукт уже куплен

В профиле: Осталось активаций: 4 из 5

 
Konstantin Erin #:
failed [538]

Это, наверное, у вас Windows обновлялся, или заходили в него под админом ...
В любом случае - это решается переустановкой продукта прямо из Метатрейдера (при это теряется одна активация, та самая, которая уже потеряна, и поэтому у вас выскакивает ошибка 538).

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Vladimir Pastushak, 2021.07.13 10:14

Ошибка  failed [538]  

Решение:

  1. Удалить программу из навигатора
  2. Перезагрузить терминал
  3. Скачать программу заново из маркета

"Скачать программу заново из маркета" - означает установить продукт (который вы удалили с Метатрейдера как нерабочий) еще раз с Метатрейдера.

Если в "Мои покупки" в Метатрейдере этого продукта нет, то проделайте следущее (я это использую каждый раз, когда у меня новый компьютер или я устанавливаю свежую копию Метатрейдера) - машинный паревод с англ) -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

На вкладке "Купленные" отображаются только две последние покупки.

Алексей Петров , 2021.01.19 11:17

Даже если продукт из Маркета будет удален с витрины, те, кто уже приобрел его, могут установить его в любое время из своего терминала MetaTrader (раздел «Маркет \ Покупки»).

Если вы не видите товар в списке покупок в терминале, попробуйте следующее:

  1. Закройте все свои терминалы MetaTrader
  2. Перейдите в C: \ Users \ {имя пользователя} \ AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Community.
  3. Удалите все файлы, начиная с mql4.market. * И mql5.market. *
  4. Откройте терминал MetaTrader
  5. Попробуйте установить продукт еще раз

