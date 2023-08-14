Купил советника а его заблокировали что делать
Купить другой
Купить другой
Так я же не в аренду брал а покупал.
он вместе с DLL шел ?
Купил советника Neural Pnet MT5' прошло пол года и он перестал работать. Что делать?
Вот тут похожая проблема была.
Купил советника Neural Pnet MT5' прошло пол года и он перестал работать. Что делать?
Такое бывает, если обновлялся Виндовс, или в каких-то других случаях.
1. Посмотрите у вас в профиле - сколько осталось активаций. Если активаций достаточно, то просто переустановите его: Как установить ранее купленное приложение
2. Проверьте вкладку Сообщество в Метатрейдере - должно быть заполнено вышим форумным логином и паролем.
3. Проверьте - какая версия Internet Explorer (IE) у вас (Маркет использует IE), последняя, по-моему версия 11 (у меня именно такая).
4. В сложных случаях используют это -
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибка вкладки Market, показать пустую страницу и пропущенную опцию
Теему Парккунен , 2017.03.13 08:32
Добавьте адрес https: //*.mql5.com к доверенным сайтам в Internet Explorer и установите самый низкий уровень безопасности для этой зоны.
затем попробуйте следующее:1. Файл - Открыть папку данных. Нажмите на Терминал - Сообщество/Community.
2. Пожалуйста, закройте терминал.
3. Удалите все файлы * .dat из папки C: \ Users \% USERNAME% \ AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Community \.
4. Запустите терминал и попробуйте еще раз.
- www.metatrader5.com
там кажется советник не из маркета.. или я не прав?
Но так как он купил его, то он все равно у него в Метатрейдере.
То есть, он его может заново переустановить без потери активации, или с потерей в случае, если было большое обновление Windows 10 например.
Добрый день!
Через какое-то время после покупки пытаюсь перенести советник на график.
Получаю сообщение
2023.08.13 18:20:23.396 Experts loading of ******** (USDJPYrfd,M1) failed [538]
В тестере стратегий не открывается.
invalid license (538), please reinstall from MQL5 Market
Ранее в тестере стратегий открывался. Что это?
Повторно скачать не могу - на странице продавца надпись: Продукт уже куплен
В профиле: Осталось активаций: 4 из 5
failed [538]
Это, наверное, у вас Windows обновлялся, или заходили в него под админом ...
В любом случае - это решается переустановкой продукта прямо из Метатрейдера (при это теряется одна активация, та самая, которая уже потеряна, и поэтому у вас выскакивает ошибка 538).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Vladimir Pastushak, 2021.07.13 10:14
Ошибка failed [538]
Решение:
- Удалить программу из навигатора
- Перезагрузить терминал
- Скачать программу заново из маркета
"Скачать программу заново из маркета" - означает установить продукт (который вы удалили с Метатрейдера как нерабочий) еще раз с Метатрейдера.
Если в "Мои покупки" в Метатрейдере этого продукта нет, то проделайте следущее (я это использую каждый раз, когда у меня новый компьютер или я устанавливаю свежую копию Метатрейдера) - машинный паревод с англ) -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
На вкладке "Купленные" отображаются только две последние покупки.
Алексей Петров , 2021.01.19 11:17
Даже если продукт из Маркета будет удален с витрины, те, кто уже приобрел его, могут установить его в любое время из своего терминала MetaTrader (раздел «Маркет \ Покупки»).
Если вы не видите товар в списке покупок в терминале, попробуйте следующее:
- Закройте все свои терминалы MetaTrader
- Перейдите в C: \ Users \ {имя пользователя} \ AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Community.
- Удалите все файлы, начиная с mql4.market. * И mql5.market. *
- Откройте терминал MetaTrader
- Попробуйте установить продукт еще раз
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования