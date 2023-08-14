Купил советника а его заблокировали что делать - страница 2
Это, наверное, у вас Windows обновлялся, или заходили в него под админом ...
В любом случае - это решается переустановкой продукта прямо из Метатрейдера (при это теряется одна активация, та самая, которая уже потеряна, и поэтому у вас выскакивает ошибка 538).
"Скачать программу заново из маркета" - означает установить продукт (который вы удалили с Метатрейдера как нерабочий) еще раз с Метатрейдера.
Если в "Мои покупки" в Метатрейдере этого продукта нет, то проделайте следущее (я это использую каждый раз, когда у меня новый компьютер или я устанавливаю свежую копию Метатрейдера) - машинный паревод с англ) -
У меня Windows обновляется очень часто. Так скоро я лишусь всех активаций!!!
Удалил файл ... Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Community \ mql5.market.ru.dat
При клике Маркет \ мои покупки файл восстанавливается. При клике Обновить ничего не происходит
Удалил программу из навигатора
Повторно скачать не могу - на странице продавца надпись: Продукт уже куплен
Ранее скачал еще 1 другой советник категории Free. Появилась новая версия. Нажал обновить. Теперь пишет:
Страницу продваца не смотрите.
... и повторно установите этот же продукт на МТ5.
---------------------
Если какая-то ошибка - попробуйте завтра (в понедельник), так как в выходные иногда что-то фиксят ...
---------------------
Проверить у себя не могу, так как у меня у одного продукта активации кончились (но этот продукт уже везде у меня установлен), а другой покупал в 2013 году, и он был в 2014 году удален с Маркета, и он уже не совместим с билдом МТ5 который у меня есть.
Бесплатные продукты - устанавливаются без проблем.
В конце концов переустановил терминал и установил советник.
Жаль, что при обновлении Windows теряется активация.
Еще странно что и у бесплатных продуктов ограниченное число активаций, которые тратятся при обновлении до новой версии