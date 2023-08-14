Купил советника а его заблокировали что делать - страница 2

Sergey Golubev #:

Это, наверное, у вас Windows обновлялся, или заходили в него под админом ...
В любом случае - это решается переустановкой продукта прямо из Метатрейдера (при это теряется одна активация, та самая, которая уже потеряна, и поэтому у вас выскакивает ошибка 538).

"Скачать программу заново из маркета" - означает установить продукт (который вы удалили с Метатрейдера как нерабочий) еще раз с Метатрейдера.

Если в "Мои покупки" в Метатрейдере этого продукта нет, то проделайте следущее (я это использую каждый раз, когда у меня новый компьютер или я устанавливаю свежую копию Метатрейдера) - машинный паревод с англ) -

У меня Windows обновляется очень часто. Так скоро я лишусь всех активаций!!!

Удалил файл ... Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Community \ mql5.market.ru.dat

При клике Маркет \ мои покупки файл восстанавливается. При клике Обновить ничего не происходит

Удалил программу из навигатора

Повторно скачать не могу - на странице продавца надпись: Продукт уже куплен


Ранее скачал еще 1 другой советник категории Free. Появилась новая версия. Нажал обновить. Теперь пишет:

Осталось активаций: 3 из 5 Эксперты MetaTrader 5 2023.03.11 19:48 Бесплатно
Konstantin Erin #:

в терминале у себя ищите в покупках, там все купленные продукты даже снятые с продажи или заблокированные по причине лишения продавца статуса продавца... тавтология
 
Konstantin Erin #:

Страницу продваца не смотрите.

  • Просто физически удалите нерабочий продукт с Метатрейдера,
  • потом зайдите в C: \ Users \ {имя пользователя} \ AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Community,
  • закройте МТ5,
  • и удалите файлы mql5.market.ru.dat и mql5.market.en.dat (которые у вас там есть - в случае, если у вас МТ5),
  • потом откройте МТ5 и пройдите по (см скриншот ниже):

... и повторно установите этот же продукт на МТ5.

Если какая-то ошибка - попробуйте завтра (в понедельник), так как в выходные иногда что-то фиксят ...

Проверить у себя не могу, так как у меня у одного продукта активации кончились (но этот продукт уже везде у меня установлен), а другой покупал в 2013 году, и он был в 2014 году удален с Маркета, и он уже не совместим с билдом МТ5 который у меня есть.

Бесплатные продукты - устанавливаются без проблем.

 

В конце концов переустановил терминал и установил советник.

Жаль, что при обновлении Windows теряется активация.


Еще странно что и у бесплатных продуктов ограниченное число активаций, которые тратятся при обновлении до новой версии


