Список АКЦИЙ по ожидаемым дивидендам на 2020 - страница 2

Vitalii Ananev:

С плечом опасно. После отсечки цена ваших акций упадет на размер дивидендов. Див. доходность считается так: размер дивидендов делиться на цену акции и умножается на 100. Например: если вы купили акции по 200 руб. и размер дивиденда 10 руб. на акцию, то доходность будет 5%. Как правило в различных источниках при публикации прогнозных значений див. доходности для расчетов используется текущая цена акции. А вот если эти же акции вы купили по 100 руб., то для вас див. доходность уже будет 10%. Получается, что чем дешевле вы купили акции тем выше для вас будет див. доходность. А если у этой компании из года в год размер выплат повышается то и доходность растет. А инфляция это что? Это просто повышение цен. Соответственно если цены растут то растут и цены на продукцию или услуги компании акции которых вы купили, и как следствие растет выручка компании и размер дивидендов (естественно если компания не испытывает ни каких экономических проблем) . Если цена акции растет, а размер див. не увеличивается то при расчете див. доходности (если применят тек. цену акции) получается снижение див. доходности и как правило в последующем в результате снижения спроса цена на такую акцию падает пока див. доходность не выровняется к среднерыночным значениям. 

Плата за использование плеча зависит от вашего брокера и как правило она больше % ставки рефинансирования ЦБ.
Спасибо за развернутый ответ. Смысл понял.
 

как бы дивы не урезали

 
diman1982:

В представленном списке указан не гарантированный процент а лишь ожидание.

Что интересно - в начале 2019 все что было указано в ожиданиях практически все отработало.

И если сбербанк заявлен на 9.39% , скорее всего он и будет в районе 9%  что без сомнения лучше чем депозит в банке под 7% а точнее под 6%,

Нет , ну если не начнется война с Северной Кореей или с Англией - то будет в районе 9%

( помните Барона Менхаузена  у него в 16:00 по расписанию дня война с Англией ,  если "наш" Барон не затеет очередную войну все будет хорошо )  


Банкиры кстати уже объявили что переводят депозиты под 6% , они  бы   { >@#^%7^%4##  грязный мат  }  по кредитам так же снижали бы. 

 

Еще один список с другого сайта ( к сожалению политика MQL5 запрещает давать ссылки на подобные сайты так как они принадлежат брокерам ) поэтому только картинка

На самом деле на сайте значительно более развернутый анализ - и интересней конечно смотреть по ссылкам - думаю опытные товарищи прекрасно знают этот сайт с много обещающим названием милым для спекулянта , ведь получение ДОХОД  'а  является основной идеей торговли на финансовых рынках.




Рассматриваю все вплоть до 7% акций ,  (в пику жадным банкирам , но скорее на свою пользу логичней перелить депозиты,  которые свалятся к 6% ,   в акции ,  которые хотя бы от 8% )

 
Yuriy Zaytsev:

так по депозитам еще и тело депозита подвергается инфляции.

 
multiplicator:

Это да, с акциями гораздо лучше ,конечно если инструмент в плюсе, такую вывести всегда можно закрыв позу, ну или ждать дивиденды.  В любом случае хорошо отстроенный портфель перекроет проценты по банковским депозитам и инфляцию перегонит.

 
Да не плохой сайт. Сбер об.прикупил для пробы.
 
Я подсчитал средний доход по дивидендам моего портфеля (прогноз) будет чуть больше 8% плюс еще за этот год стоимость всего портфеля от роста котировок акций с июля 2019 г. выросла на 7%.  Газпром в портфеле лидирует за этот период рост на 43% И это без особого напряжения, даже не анализируя графики руководствуясь только фундаментальным анализом. 
 
Yuriy Zaytsev:

Я подумал, не упадет ли доходность с понижением ставки рефинансирования
 
Maxim Romanov:
Я подумал, не упадет ли доходность с понижением ставки рефинансирования

Как раз наоборот. Снижение ставки рефинансирования повышает интерес к акциям и облигациям. Цены на акции и облигации растут. Размер дивидендов зависит от доходности компании и их дивидендной политики, а не от ставки рефинансирования.

ИМХО. Думаю, что снижение ставки может повлиять только на банковский сектор. Так как у них наверняка есть клиенты которые открывали вклад до снижения ставки. А так как обычно договор на открытие вклада заключается сроком на год, то по идее в одностороннем порядке таким клиентам банк не в праве снизить ставку по истечении срока. Но у банков наверняка есть какой то механизм что бы это все компенсировать.

