Список АКЦИЙ по ожидаемым дивидендам на 2020 - страница 2
С плечом опасно. После отсечки цена ваших акций упадет на размер дивидендов. Див. доходность считается так: размер дивидендов делиться на цену акции и умножается на 100. Например: если вы купили акции по 200 руб. и размер дивиденда 10 руб. на акцию, то доходность будет 5%. Как правило в различных источниках при публикации прогнозных значений див. доходности для расчетов используется текущая цена акции. А вот если эти же акции вы купили по 100 руб., то для вас див. доходность уже будет 10%. Получается, что чем дешевле вы купили акции тем выше для вас будет див. доходность. А если у этой компании из года в год размер выплат повышается то и доходность растет. А инфляция это что? Это просто повышение цен. Соответственно если цены растут то растут и цены на продукцию или услуги компании акции которых вы купили, и как следствие растет выручка компании и размер дивидендов (естественно если компания не испытывает ни каких экономических проблем) . Если цена акции растет, а размер див. не увеличивается то при расчете див. доходности (если применят тек. цену акции) получается снижение див. доходности и как правило в последующем в результате снижения спроса цена на такую акцию падает пока див. доходность не выровняется к среднерыночным значениям.Плата за использование плеча зависит от вашего брокера и как правило она больше % ставки рефинансирования ЦБ.
В представленном списке указан не гарантированный процент а лишь ожидание.
Что интересно - в начале 2019 все что было указано в ожиданиях практически все отработало.
И если сбербанк заявлен на 9.39% , скорее всего он и будет в районе 9% что без сомнения лучше чем депозит в банке под 7% а точнее под 6%,Нет , ну если не начнется война с Северной Кореей или с Англией - то будет в районе 9%
( помните Барона Менхаузена у него в 16:00 по расписанию дня война с Англией , если "наш" Барон не затеет очередную войну все будет хорошо )
Банкиры кстати уже объявили что переводят депозиты под 6% , они бы { >@#^%7^%4## грязный мат } по кредитам так же снижали бы.
Еще один список с другого сайта ( к сожалению политика MQL5 запрещает давать ссылки на подобные сайты так как они принадлежат брокерам ) поэтому только картинка
На самом деле на сайте значительно более развернутый анализ - и интересней конечно смотреть по ссылкам - думаю опытные товарищи прекрасно знают этот сайт с много обещающим названием милым для спекулянта , ведь получение ДОХОД 'а является основной идеей торговли на финансовых рынках.
Рассматриваю все вплоть до 7% акций , (в пику жадным банкирам , но скорее на свою пользу логичней перелить депозиты, которые свалятся к 6% , в акции , которые хотя бы от 8% )
так по депозитам еще и тело депозита подвергается инфляции.
Это да, с акциями гораздо лучше ,конечно если инструмент в плюсе, такую вывести всегда можно закрыв позу, ну или ждать дивиденды. В любом случае хорошо отстроенный портфель перекроет проценты по банковским депозитам и инфляцию перегонит.
Я подумал, не упадет ли доходность с понижением ставки рефинансирования?
Как раз наоборот. Снижение ставки рефинансирования повышает интерес к акциям и облигациям. Цены на акции и облигации растут. Размер дивидендов зависит от доходности компании и их дивидендной политики, а не от ставки рефинансирования.
ИМХО. Думаю, что снижение ставки может повлиять только на банковский сектор. Так как у них наверняка есть клиенты которые открывали вклад до снижения ставки. А так как обычно договор на открытие вклада заключается сроком на год, то по идее в одностороннем порядке таким клиентам банк не в праве снизить ставку по истечении срока. Но у банков наверняка есть какой то механизм что бы это все компенсировать.