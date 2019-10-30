Как вставить свой индикатор? - страница 4

Новый комментарий
[Удален]  
Сергей Дыбленко:

#resource "\\Indicators\\forex_glaz.ex4"  здесь была ошибка.......это исправленная строка

тот ваш первый ( forex_glaz.mq4) индикатор - при компиляции выдавал предупреждения

01 forex_glaz.mq4 я исправил - он не выдает предуприждений 

вы его должны были скопировать в директорию  Indicators и в метаедиторе  про компилировать .

Файлы:
01_forex_glaz.mq4  177 kb
[Удален]  
Сергей Дыбленко:
в тестере мне оба робота понравились! посмотрим что на демке выйдет...............

в демке проверять еще рано . сам индикатор не подходит 01 forex_glaz.mq4

нужен другой - например выдает направления входа стрелка или точка 

а этот 01 forex_glaz.mq4 индикатор скорее всего для ручной торговли 

[Удален]  
Сергей Дыбленко:
к сожалению ни один советник не запустился! (((

просто посмотрите и сравните где я ковырялся в эксперте - и пробуйте сами что не будь менять 

например измените на индикатор MACD и посмотрите куда открывает 

у вас сейчас так 

   MacdCurrent=iCustom(NULL,0,"01 forex_glaz",MODE_MAIN,0);
   SignalCurrent=iCustom(NULL,0,"01 forex_glaz",MODE_SIGNAL,0);

измените на так

   MacdCurrent=iCustom(NULL,0,"MACD",MODE_MAIN,0);
   SignalCurrent=iCustom(NULL,0,"MACD",MODE_SIGNAL,0);
[Удален]  

давно не пользовался мт4 - так все не удобно по сравнению с мт5 

особенно тестер - совсем не удобный в мт4

[Удален]  

из терминала Moving Average.mq4

 вот это эксперт переделанный

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            01 Exp forex_glaz.mq4 |
//|                        Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Moving Average sample expert advisor"
#property strict
#resource "\\Indicators\\01 forex_glaz.ex4"
#define MAGICMA  20131111
//--- Inputs
input double Lots          =0.1;
input double MaximumRisk   =0.02;
input double DecreaseFactor=3;
input double TrailingStop  =30;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate open positions                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculateCurrentOrders(string symbol)
  {
   int buys=0,sells=0;
//---
   for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false)
         break;
      if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGICMA)
        {
         if(OrderType()==OP_BUY)
            buys++;
         if(OrderType()==OP_SELL)
            sells++;
        }
     }
//--- return orders volume
   if(buys>0)
      return(buys);
   else
      return(-sells);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate optimal lot size                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotsOptimized()
  {
   double lot=Lots;
   int    orders=HistoryTotal();     // history orders total
   int    losses=0;                  // number of losses orders without a break
//--- select lot size
   lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1);
//--- calcuulate number of losses orders without a break
   if(DecreaseFactor>0)
     {
      for(int i=orders-1; i>=0; i--)
        {
         if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false)
           {
            Print("Error in history!");
            break;
           }
         if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL)
            continue;
         //---
         if(OrderProfit()>0)
            break;
         if(OrderProfit()<0)
            losses++;
        }
      if(losses>1)
         lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
     }
//--- return lot size
   if(lot<0.1)
      lot=0.1;
   return(lot);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for open order conditions                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen()
  {
   double MacdCurrent,SignalCurrent;
   int    res;
//--- go trading only for first tiks of new bar
   if(Volume[0]>1)
      return;
//--- get Moving Average
   MacdCurrent=iCustom(NULL,0,"01 forex_glaz",MODE_MAIN,0);
   SignalCurrent=iCustom(NULL,0,"01 forex_glaz",MODE_SIGNAL,0);
//--- sell conditions
   if(Close[0]<MacdCurrent && Close[0]<SignalCurrent)
     {
      res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red);
      return;
     }
//--- buy conditions
   if(Close[0]>MacdCurrent && Close[0]>SignalCurrent)
     {
      res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue);
      return;
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for close order conditions                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose()
  {
   double MacdCurrent,SignalCurrent;
//--- go trading only for first tiks of new bar
   if(Volume[0]>1)
      return;
//--- get Moving Average
   MacdCurrent=iCustom(NULL,0,"01 forex_glaz",MODE_MAIN,0);
   SignalCurrent=iCustom(NULL,0,"01 forex_glaz",MODE_SIGNAL,0);
//---
   for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false)
         break;
      if(OrderMagicNumber()!=MAGICMA || OrderSymbol()!=Symbol())
         continue;
      //--- check order type
      if(OrderType()==OP_BUY)
        {
         if(Close[0]<MacdCurrent && Close[0]<SignalCurrent)
           {
            if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White))
               Print("OrderClose error ",GetLastError());
           }
         //--- check for trailing stop
         if(TrailingStop>0)
           {
            if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop)
              {
               if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop)
                 {
                  //--- modify order and exit
                  if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green))
                     Print("OrderModify error ",GetLastError());
                  return;
                 }
              }
           }
        }
      if(OrderType()==OP_SELL)
        {
         if(Close[0]>MacdCurrent && Close[0]>SignalCurrent)
           {
            if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White))
               Print("OrderClose error ",GetLastError());
           }
         //--- check for trailing stop
         if(TrailingStop>0)
           {
            if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop))
              {
               if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))
                 {
                  //--- modify order and exit
                  if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red))
                     Print("OrderModify error ",GetLastError());
                  return;
                 }
              }
           }
        }
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTick function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- check for history and trading
   if(Bars<100 || IsTradeAllowed()==false)
      return;
//--- calculate open orders by current symbol
   if(CalculateCurrentOrders(Symbol())==0)
      CheckForOpen();
   else
      CheckForClose();
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 добавил трал из MACD Sample.mq4

[Удален]  

вот я заменил другой индикатор 

всё работает в нужном направлении 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            01 Exp forex_glaz.mq4 |
//|                        Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Moving Average sample expert advisor"
#property strict
#resource "\\Indicators\\MACD.ex4"
#define MAGICMA  20131111
//--- Inputs
input double Lots          =0.1;
input double MaximumRisk   =0.02;
input double DecreaseFactor=3;
input double TrailingStop  =30;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate open positions                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculateCurrentOrders(string symbol)
  {
   int buys=0,sells=0;
//---
   for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false)
         break;
      if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGICMA)
        {
         if(OrderType()==OP_BUY)
            buys++;
         if(OrderType()==OP_SELL)
            sells++;
        }
     }
//--- return orders volume
   if(buys>0)
      return(buys);
   else
      return(-sells);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate optimal lot size                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotsOptimized()
  {
   double lot=Lots;
   int    orders=HistoryTotal();     // history orders total
   int    losses=0;                  // number of losses orders without a break
//--- select lot size
   lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1);
//--- calcuulate number of losses orders without a break
   if(DecreaseFactor>0)
     {
      for(int i=orders-1; i>=0; i--)
        {
         if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false)
           {
            Print("Error in history!");
            break;
           }
         if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL)
            continue;
         //---
         if(OrderProfit()>0)
            break;
         if(OrderProfit()<0)
            losses++;
        }
      if(losses>1)
         lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
     }
//--- return lot size
   if(lot<0.1)
      lot=0.1;
   return(lot);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for open order conditions                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen()
  {
   double MacdCurrent,SignalCurrent;
   int    res;
//--- go trading only for first tiks of new bar
   if(Volume[0]>1)
      return;
//--- get Moving Average
   MacdCurrent=iCustom(NULL,0,"MACD",MODE_MAIN,0);
   SignalCurrent=iCustom(NULL,0,"MACD",MODE_SIGNAL,0);
//--- sell conditions
   if(MacdCurrent<SignalCurrent)
     {
      res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red);
      return;
     }
//--- buy conditions
   if(MacdCurrent>SignalCurrent)
     {
      res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue);
      return;
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for close order conditions                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose()
  {
   double MacdCurrent,SignalCurrent;
//--- go trading only for first tiks of new bar
   if(Volume[0]>1)
      return;
//--- get Moving Average
   MacdCurrent=iCustom(NULL,0,"MACD",MODE_MAIN,0);
   SignalCurrent=iCustom(NULL,0,"MACD",MODE_SIGNAL,0);
//---
   for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false)
         break;
      if(OrderMagicNumber()!=MAGICMA || OrderSymbol()!=Symbol())
         continue;
      //--- check order type
      if(OrderType()==OP_BUY)
        {
         if(MacdCurrent<SignalCurrent)
           {
            if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White))
               Print("OrderClose error ",GetLastError());
           }
         //--- check for trailing stop
         if(TrailingStop>0)
           {
            if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop)
              {
               if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop)
                 {
                  //--- modify order and exit
                  if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green))
                     Print("OrderModify error ",GetLastError());
                  return;
                 }
              }
           }
        }
      if(OrderType()==OP_SELL)
        {
         if(MacdCurrent>SignalCurrent)
           {
            if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White))
               Print("OrderClose error ",GetLastError());
           }
         //--- check for trailing stop
         if(TrailingStop>0)
           {
            if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop))
              {
               if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))
                 {
                  //--- modify order and exit
                  if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red))
                     Print("OrderModify error ",GetLastError());
                  return;
                 }
              }
           }
        }
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTick function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- check for history and trading
   if(Bars<100 || IsTradeAllowed()==false)
      return;
//--- calculate open orders by current symbol
   if(CalculateCurrentOrders(Symbol())==0)
      CheckForOpen();
   else
      CheckForClose();
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

вот я заменил другой индикатор 

всё работает в нужном направлении

  Снимок

Снимок

 
Aleksandr Klapatyuk:

Снимок

я кажись уже запутался что и куда лепить........)

те первые файлы нужно переделать на новые что здесь на форуме? я правильно понял?

 
Сергей Дыбленко:

я кажись уже запутался что и куда лепить........)

те первые файлы нужно переделать на новые что здесь на форуме? я правильно понял?

ссылку какую то втыкнуло не понятную автоматом ))) класс форум!
[Удален]  
Сергей Дыбленко:

я кажись уже запутался что и куда лепить........)

те первые файлы нужно переделать на новые что здесь на форуме? я правильно понял?

вот я заменил другой индикатор 

глянь где произошли изменения  с первым экспертом 

этот эксперт - работает от "MACD" и открывает позиции в нужном направлении 

Файлы:
02_Exp_forex_glaz.mq4  7 kb
12345
Новый комментарий