Как вставить свой индикатор? - страница 4
#resource "\\Indicators\\forex_glaz.ex4" здесь была ошибка.......это исправленная строка
тот ваш первый ( forex_glaz.mq4) индикатор - при компиляции выдавал предупреждения
01 forex_glaz.mq4 я исправил - он не выдает предуприждений
вы его должны были скопировать в директорию Indicators и в метаедиторе про компилировать .
в тестере мне оба робота понравились! посмотрим что на демке выйдет...............
в демке проверять еще рано . сам индикатор не подходит 01 forex_glaz.mq4
нужен другой - например выдает направления входа стрелка или точка
а этот 01 forex_glaz.mq4 индикатор скорее всего для ручной торговли
к сожалению ни один советник не запустился! (((
просто посмотрите и сравните где я ковырялся в эксперте - и пробуйте сами что не будь менять
например измените на индикатор MACD и посмотрите куда открывает
у вас сейчас так
измените на так
давно не пользовался мт4 - так все не удобно по сравнению с мт5
особенно тестер - совсем не удобный в мт4
из терминала Moving Average.mq4
вот это эксперт переделанный
добавил трал из MACD Sample.mq4
вот я заменил другой индикатор
всё работает в нужном направлении
Снимок
Снимок
я кажись уже запутался что и куда лепить........)
те первые файлы нужно переделать на новые что здесь на форуме? я правильно понял?
вот я заменил другой индикатор
глянь где произошли изменения с первым экспертом
этот эксперт - работает от "MACD" и открывает позиции в нужном направлении