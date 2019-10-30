Как вставить свой индикатор? - страница 3
у тебя мт4 - а я на мт5 . у нас нечего не получится .
у них разные коды . Извини! но я не смогу тебе помочь
Жаль...............((
сейчас установлю терминал мт4 . может разберусь и в мт4
а ты что спать не думаешь? утро вечера всегда мудренее! )))
да я! спутал день с ночью . я уже выспался
Вроде может что то получится - вроде ожил .- надо только правильно настроить
не пойму как он работает
но что то много позиции открывает
в архиве -я прикрепил ваш индикатор к эксперту .
только я не смог на тыкать правильные его действия
к сожалению ни один советник не запустился! (((
#resource "\\Indicators\\forex_glaz.ex4" здесь была ошибка.......это исправленная строка