Как вставить свой индикатор?

у тебя мт4 - а я на мт5 . у нас нечего не получится . 

у них разные коды . Извини! но я не смогу тебе помочь 

Жаль...............((
Жаль...............((

сейчас установлю терминал мт4 . может разберусь и в мт4 

 
сейчас установлю терминал мт4 . может разберусь и в мт4 

а ты что спать не думаешь? утро вечера всегда мудренее! )))

а ты что спать не думаешь? утро вечера всегда мудренее! )))

да я! спутал день с ночью . я уже выспался 

Вроде может что то получится - вроде ожил .- надо только правильно настроить 

Снимокvn4

Alpari MT4

не пойму как он работает 

но что то много позиции открывает 

Снимок 7777

в архиве -я прикрепил ваш индикатор к эксперту .

только я не смог на тыкать правильные его действия    

MQL4_01_forex_glaz.zip  23 kb
 
в архиве -я прикрепил ваш индикатор к эксперту .

только я не смог на тыкать правильные его действия    

к сожалению ни один советник не запустился! (((
 
к сожалению ни один советник не запустился! (((

#resource "\\Indicators\\forex_glaz.ex4"  здесь была ошибка.......это исправленная строка

 
в тестере мне оба робота понравились! посмотрим что на демке выйдет...............
12345
