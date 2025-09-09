Индикаторы: Trading Sessions Trade

Trading Sessions Trade:

Уровни торговой сессии.

Trading Sessions Trade

Автор: Iurii Tokman

 
Юрий как всегда на высоте! Отличный индикатор!
 
спасибо

 
Как сделать меньше толщину синих линий в коде? Так как в настройках этого нет.
 
Offset = 0

и там не линии, прямоугольники

 
Где ставить Offset = 0 ? Я там не нашёл этого значения.
 
сделайте скриншот настроек, я нарисую

 
Вот прикладываю
Файлы:
u5kz2qole.PNG  48 kb
 
вот тут

 
Спасибо! Всё получилось!
 
пжлст

