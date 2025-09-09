Индикаторы: Trading Sessions Trade - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за ваш индикатор, я немного его смогла под свои требования изменить, самый лучший вариант из всех что я видела. У вас есть индикатор FIBO BOX, можно ли его модернизировать что бы он фибо строил автоматически по Hi-Low бара? Например по бару H4 с историей.У меня знаний очень мало, и часто что то не получается(пример ниже), но с отображением у меня проблемы, текущий день не показывает.
Спасибо за ваш индикатор, я немного его смогла под свои требования изменить, самый лучший вариант из всех что я видела. У вас есть индикатор FIBO BOX, можно ли его модернизировать что бы он фибо строил автоматически по Hi-Low бара? Например по бару H4 с историей.У меня знаний очень мало, и часто что то не получается(пример ниже), но с отображением у меня проблемы, текущий день не показывает.
пжлст
покажите свой код
пжлст
покажите свой код
Вот я делала, но проблема с отображение текущего дня. Как исправить не знаю.
ок, смотрю
ок, смотрю
выявили где я намудрила?))
выявили где я намудрила?))
смотрел, но не совсем понимаю что вы хотите сделать
вы можете нарисовать как должно быть
что в итоге вы хотите увидеть ?
смотрел, но не совсем понимаю что вы хотите сделать
вы можете нарисовать как должно быть
что в итоге вы хотите увидеть ?
Фибо должно натягиваться на каждый бар,
Вот поверх набросила M-candle для наглядности. Может из за того что привязка идёт ко времени, а не к ТФ не отображается текущий день.
Фибо должно натягиваться на каждый бар,
фиба нужна для следующего бара, или только для своего ?
вот так верно ? -
фиба нужна для следующего бара, или только для своего ?
вот так верно ? -
Да так оно и должно быть, что значит для следующего бара, я не совсем поняла.
следующий бар - который формируется