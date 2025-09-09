Индикаторы: Trading Sessions Trade - страница 2

Спасибо за ваш индикатор, я немного его смогла под свои требования изменить, самый лучший вариант из всех что я видела. У вас есть индикатор FIBO BOX, можно ли его модернизировать что бы он фибо строил автоматически  по Hi-Low бара? Например по бару H4 с историей.У меня знаний очень мало, и часто что то не получается(пример ниже), но с отображением у меня проблемы, текущий день не показывает.


 
пжлст

покажите свой код

 
Вот я делала, но проблема с отображение текущего дня. Как исправить не знаю.
Файлы:
Trading_Sessions_Trade.mq4  31 kb
NRKMN_FIBO_240.mq4  38 kb
 
ок, смотрю

 
выявили где я намудрила?))

 
смотрел, но не совсем понимаю что вы хотите сделать

вы можете нарисовать как должно быть
что в итоге вы хотите увидеть ?

 
Фибо должно натягиваться на каждый бар,

Вот поверх набросила M-candle для наглядности. Может из за того что привязка идёт ко времени, а не к ТФ не отображается текущий день.

 
фиба нужна для следующего бара, или только для своего ?

вот так верно ? -

фиба

 
Да так оно и должно быть, что значит для следующего бара, я не совсем поняла.
 
следующий бар - который формируется

