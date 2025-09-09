Индикаторы: Trading Sessions Trade - страница 3

Iurii Tokman:

следующий бар - который формируется

ааа тогда можно вариант вкл/откл этого бара?
 
mfree31:

так ?

FiboGrid

FiboGrid

 
Iurii Tokman:

так ?


даааааа, великолепно))
 
mfree31:

индикатор в код базе

называется - FiboGrid

Iurii Tokman:

индикатор в код базе

называется - FiboGrid

спасибо)
 
mfree31:
спасибо)

пжлст

 
Iurii Tokman:

пжлст

а вот в индикаторе сессий тоже не отображается текущий день, можете и его посмотреть*?
 
mfree31:
а вот в индикаторе сессий тоже не отображается текущий день, можете и его посмотреть*?

покажите скрин

 
Iurii Tokman:

покажите скрин

Вот. Пока американская сессия не наступит,точнее пока не закончится, ничего не будет отображаться. 

 
mfree31:

Вот. Пока американская сессия не наступит,точнее пока не закончится, ничего не будет отображаться. 

а нужно что бы и на следующий день продолжались линии ?

