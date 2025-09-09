Индикаторы: Trading Sessions Trade - страница 3
следующий бар - который формируется
так ?
индикатор в код базе
называется - FiboGrid
индикатор в код базе
спасибо)
пжлст
а вот в индикаторе сессий тоже не отображается текущий день, можете и его посмотреть*?
покажите скрин
Вот. Пока американская сессия не наступит,точнее пока не закончится, ничего не будет отображаться.
а нужно что бы и на следующий день продолжались линии ?