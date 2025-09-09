Индикаторы: Trading Sessions Trade - страница 4

Новый комментарий
 

текущий день отображается, вот результат -


 
Iurii Tokman:

текущий день отображается, вот результат

Скачайте мой файл, я брала ваш код как образец, 4 сессии там, но текущий день не показывает

 
mfree31:

Скачайте мой файл, я брала ваш код как образец, 4 сессии там, но текущий день не показывает

для 4-х сессий нужно просто установить 4-е индикатора


 
Iurii Tokman:

для 4-х сессий нужно просто установить 4-е индикатора


а в один это всё поместить для удобства? И так что бы всё показывало
 

по отдельности да, работает

 
Хороший индикатор. Не хватает в настройках функций продления линий до конца следующего дня и до конца недели. И включение - выключение дней по желанию трейдера. Вообще супер было бы )))
 
Здравствуйте как работает это индикатор 

1234
Новый комментарий