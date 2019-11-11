Что происходит с Маркетом? - страница 3
Истина. А то производители жигулей обижаются на народ, что мерсы предпочитают
)))))))))))))
Не может покупаться и скачиваться тысячами ерунда. Если Вы считаете что это ерунда, для Вас это беда так как Вы не видите трендов.
Если Вы считаете что Ваш продукт "Грааль" то так считаете только Вы, для других , тех самых тысяч покупателей, это ерунда...
Бред... Если Ваши продукты никому не интересны то в этом виноваты не покупатели, а Вы, Вы делаете то что никому не нужно... Разуйте глаза, разуйте уши и посмотрите чем дышат трейдеры, что им интересно...
В виду падения числа пользователей и падения скачивания новых продуктов никто, поймите, никто не сможет продвинуть свой продукт в топ, даже если там "печатный станок", а топовые так и будут там висеть в топе, потому что они, когда-то туда попали, а уйти вниз никак не могут, пользователей стало мало и скачивают или приобретают топовые, держа топовые опять же в топе :) Это порочный круг. Рынки меняются, что-то что работает сейчас должно работать как на создателя продукта, так и на благо пользователей, а топовые продукты в большинстве устарели
Вы сравните, что до введения авто-проверки новое скачивалось всё по раз 50-150, а то и 300, если там что-то интересное для человека, задавались вопросы, сейчас скачивают 5-10 человек и нет вопросов. Топовые скачивали по десятки тысяч раз! А сейчас только тысячи или сотни раз!
Мы имеем реальный кризис на маркете!
Если Ваш продукт не скачивают значит он не интересен...
У меня не один продукт опубликован тут, и есть такие продукты которые я считаю "Супер граалями" но они никому не нужны кроме меня... А есть такие которые написаны за 30 минут, на мой взгляд "Лютый шлак", но у них скачиваний тысячи...
Хороший продукт в рекламе не нуждается! Если Ваш продукт не скачивают значит он не интересен...
Администрация маркета то же не дураки, постоянно показывать старье не будут, поэтому на витрине есть сортировка продуктов, а вот алгоритм сортировки никому не ведом ибо тайна....
Мы имеем реальный кризис на маркете!
Вы да, мы нет...
Что значит не интересен? если его скачали 10 человек, допустим, я не знаю вообще сколько человек зашло на страницу моего продукта даже! Может там было этих же 10 человек, я уже говорил нет статистики по посещению страницы продукта, как они узнали что продукт не интересен, по названию или значку продукта, где я не нарисовал кучу денег?
Вы защищаете маркет, я тоже, но у нас разные взгляды
Вы определитесь:
1 - Вам что нужно количество посетителей страницы Вашего продукта?
2 - Вам нужно количество скачавших?
3 - Или Вам нужно количество купленных?
Что точно Вам нужно? К чему стремитесь? К миллиону посетителей без покупок?
По поводу как не узнали: Да вот так и узнали, посмотрели почитали - ерунда...
Может Вам есть смысл как то иначе описывать продукт ? В другом стиле? Картинки как то иначе делать ?
Может Вам на курсы походить ? Типа успешный продавец.. Может Ваш продукт и хорош, но Вы преподносите его как ерунду...
Замет те выше писали о хламе который висит в топе и продается пачками, возможно этот хлам правильно преподносят ?
Я знаю людей которые продают реальный хлам, просто найденный в сети и чуть измененный за 3-4 к $
Задумайтесь...
да мне нужна статистика пользователей перешедших на страницу моего продукта, чтобы знать, что туда хоть кто-то заходит
статистика скачавших демо есть, но без верхней статистики это малоинформативно
покупать будут, если будут пользователи, их нет, я полагаю они или есть, но их много меньше чем раньше или сидят на 1-й странице в топе или всё вместе, новые продукты не в топе, а в глубокой, ну вы поняли)возможно этот хлам правильно преподносят ? - хлам должен уйти оттуда
Чтобы нормальные разработки продавались должным образом, надо в Маркете добавить новый раздел для роботов, где они могли бы непрерывно работать на VPS сервере без вмешательства и с соответствующим сигналом.
Вот тогда покупатели будут на реале увидеть что покупают.
И никакие рекламы для этих роботов не потребуется, поскольку из сигнала будет видна способность каждого робота.
Это будет так называемый "Органик" разделом, который есть во всех супермаркетах.