Что происходит с Маркетом? - страница 5
Всем привет!
Вопрос у меня возник - Что происходит с Маркетом?
Новые продукты не скачивают, не покупают, не интересуются, не пишут и не задают вопросы
Топовые продукты продолжают скачивать, покупать и пишут отзывы
Складывается ощущение, что пользователи околачиваются только на главной странице и даже не пытаются посмотреть на что-то новое.
Здесь, на рынке, трудно что-то придумать новое, и если появилась хорошая идея, она реализуется и.. не пользуется спросом. Так как быть, если новое уходит вниз списка новинок и там валяется?
Ощутили ли Вы на себе такое?
Если мне не изменяет память, раньше в самом терминале на вкладке Маркет были вкладки Популярные, Новые, Бесплатные, как на сайте. Сейчас это надо специально выбрать отдельно в поиске. Покупатель не заморачивается поиском и новые совы и индюки пролетаю мимо пипла.) Новичков просто отсекли. Вот и весь маркетинг.
Идея для модераторов сайта - повторить такое же на самом сайте и тогда все продавцы с малыми рейтингами вообще могут не беспокоиться.)))
популярные, новые и прочее -- не на отдельных вкладках, а в разделах вкладки Главная
Вроде всё есть -
На главной - просто как лента (приблизительно как стена тут):
А если нажать или на Эксперты, или на Индикаторы, и так далее - то появляется как раз такая сортировка -
и тоже как лента -
На сайт Маркета вообще можно не заходить.
Вот прямо сейчас повыбирал и установил (за минуту) на Метатрейдер пару бесплатных продуктов , не заходя на сайт Маркета -
Не нужно надеяться на Маркет, что здесь сделают все за вас: рекламу и продвижение продукта с последующей тех.поддержкой. Нужно рассматривать Маркет всего лишь как место сделки между покупателем и продавцом.
Тогда 20% с продажи - многовато
Тогда 20% с продажи - многовато
На сайт Маркета вообще можно не заходить.
Вот и никто и не заходит, а зря, там информация лучше подана
С маркетом все нормально. Пишите нормальные полезные продукты и покупаться будут.
Не будут, пользователей нет, раньше они тут были, теперь нет
Это произведение вашего воображения. Сначала надо продавать хоть один продукт, чтобы понять что творится в Маркете.
Продукты Маркета, это не обычные продукты питания, или какой-то прибор, чтобы покупатель увидел что покупает. Он не знает качество и прибыльность этого продукта.
Только видит что продукт в топе, с удивительными отзывами или занимает высшее место, думает что это хороший продукт.
Но сейчас они не покупают так, как раньше, поскольку постепенно увеличивается число тех, кто не доверяет маркету и не покупает.
И продукты остаются в топе долгое время из-за того, что продавцы в течение месяца организовывают хоть одну покупку через своих знакомых, чтобы не вылететь из топа.
В результате что мы имеем: кто шустрее, тот и в топе.