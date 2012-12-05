Вопросы по котировкам

Загрузил всю историю по usdjpy

Решил посмотреть, как она  будет выглядеть на месячном графике.

Результат:

 

 

И как с такой историей работать? 

Спасибо за сообщение, мы исправим это в ближайшее время.

Это уже исправили или я чего-то не понимаю?



 
Interesting:

Это уже исправили или я чего-то не понимаю?

Что именно? Рисунок выглядит неплохо, но я предпочитаю другую цветовую схему, если Вы об этом.
 
Rosh:
Что именно? Рисунок выглядит неплохо, но я предпочитаю другую цветовую схему, если Вы об этом.
:)
Rosh:
Что именно? Рисунок выглядит неплохо, но я предпочитаю другую цветовую схему, если Вы об этом.

Нет, то таже пара и ТФ что и автора ветки. Вот и спросил - уже исправили или я "сервером ошибся"?

Вот правда по графику про пару и ТФ не скажешь, видимо баг - периодически исчезает строка с OHLC (по крайней мере при определенных действиях).

 

После обновления терминал до 401 билда стали происходить какие то странности. При запуске терминала появляется одна актуальная котировка по символу(более не обновляется), и терминал начинает качать что то. ( по индикатору подключения видно это) . Скачал более 20 мб информации, но нигде ничего не обновилось. В папке с котировками изменений нет (дата и время  не меняются на текущую).

В логи ничего не пишет по этому вопросу.

Последняя запись 

2011.02.22 15:05:10     Network '******': trading has been disabled - investor mode
2011.02.22 15:05:10     Network '******': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2011.02.22 15:05:07     Network '******': authorized on MetaQuotes-Demo via Access Point 4 USA
2011.02.22 15:05:04     Terminal        MetaTrader 5 build 401 started (MetaQuotes Software Corp.)

При запуске тестера (когда терминал онлайн) в логи пишет вот что 

2011.02.22 15:17:46     Core 1  EURUSD: history synchronization started
2011.02.22 15:17:46     Core 1  common synchronization completed
2011.02.22 15:17:46     Tester  EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\*********.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2012.01.06 00:00 to be started
2011.02.22 15:17:46     Core 1  authorized (agent build 401)
2011.02.22 15:17:46     Core 1  connected
2011.02.22 15:17:45     Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2011.02.22 15:17:45     Core 1  agent process started
2011.02.22 15:17:45     Tester  EURUSD: history preliminary downloading canceled
2011.02.22 15:12:42     Tester  EURUSD: history preliminary downloading started


ОС w7 x64

UPD

Вроде "отпустило" но все равно терминал так и "не признался" что он качал.

 
Interesting:

Это уже исправили или я чего-то не понимаю?



Этот кусочек истории выводтся так же как у Вас. А вот если с 1971 года, то как на картинке приведенной в первом посте.
nen:
Этот кусочек истории выводтся так же как у Вас. А вот если с 1971 года, то как на картинке приведенной в первом посте.

1. Вот Вы извините, интересный человек. А кто сказал что история в 1971 году корректна для работы, особенно на экспертах?

С 2000, 1995 я еще понимаю, на худой конец с 1993...

2. Там шпильки по "ляму" пунктов в обе стороны, вот график такой. исправить график на глубокой истории можно только если эти шпильки убрать (а для этого нужны правдоподобные котировки хотя бы дневных баров).

 
Interesting:

Вот Вы извините, интересный человек. А кто сказал что история в 1971 году корректна для работы, особенно на экспертах?

С 2000, 1995 я еще понимаю, на худой конец с 1993...

Эта история необходима для некоторых видов графического анализа. Например, для волнового анализа. Экспертов, использующих волновой анализ, пока не попадалось. В основном разметка у всех ручная.

Есть люди, кому эта история необходима. И отсутствие этой истории ранее для МТ5, а также невозможность экспортирования этой истории из внешних источников в МТ5, делало МТ5 непригодной для технического анализа для такой категории людей. Другое дело, не всем такая глубокая история нужна. Ну это уже другой вопрос. 

 Посмотрите по ссылке вариант использования истории с 1971 года: http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=84644&view=getlastpost 

Именно история с 1971 года дала возможность определить примерную точку окончания восходящего тренда по евре в районе 1.6 - окончание тренда точно на медиане вил Эндрюса.

Это, конечно, из области искусства, но все же... такая глубокая история не всем мешает. 

----------

Мне также близок именно графический анализ. Как его загнать в эксперт??? - большой вопрос. Есть обширные наработки в применении графического анализа. Но там так много геометрии, так много правил... Пока ведутся позиционные бои на дальних подступах... Делаются сиюминутные индикаторы в качестве очередной ступеньки к искомому рубежу... С каждым новым индикатором открываются некоторые новые возможности, появляется некоторая наработанная новая информация, то есть делается небольшой шажок вперед. При этом возникают и новые предложения по созданию новых промежуточных индикаторов. Работа, одним словом, долгая и непростая. А как пройти весь путь, перепрыгнуть через неизвестность каким образом?

nen:

Эта история необходима для некоторых видов графического анализа. Например, для волнового анализа. Экспертов, использующих волновой анализ, пока не попадалось. В основном разметка у всех ручная.

Есть люди, кому эта история необходима. И отсутствие этой истории ранее для МТ5, а также невозможность экспортирования этой истории из внешних источников в МТ5, делало МТ5 непригодной для технического анализа для такой категории людей. Другое дело, не всем такая глубокая история нужна. Ну это уже другой вопрос. 

 Посмотрите по ссылке вариант использования истории с 1971 года: http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=84644&view=getlastpost 

Да не спорю, глубина истории важна. Но тут есть два но:

1. История должна быть хоть чуток достоверной. Приведите архив котировок (дневные бары и меньше) на  такую глубину, может разработчики сочтут ее достаточно достоверной и загрузят на сервер.

А пока нормальную историю для работы лично я вижу только с мая 1993 года (там появляются спред и объемы), возможно рассчитывать определенные индюки и заниматься ГА можно и на более ранней истории, но лично я вряд ли бы так далеко забегал в историю.

2. Возможно история в целом корректна и 1971 года, но вот тогда вопрос возникает - Что на графике делают недельные бары за: 1991.12.29, 1985.11.12, 1985.10.13, 1985.03.24, 1985.02.10, 1984.12.30 (вроде все шпильки указал).

12
