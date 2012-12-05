Вопросы по котировкам
Это уже исправили или я чего-то не понимаю?
Что именно? Рисунок выглядит неплохо, но я предпочитаю другую цветовую схему, если Вы об этом.
Нет, то таже пара и ТФ что и автора ветки. Вот и спросил - уже исправили или я "сервером ошибся"?
Вот правда по графику про пару и ТФ не скажешь, видимо баг - периодически исчезает строка с OHLC (по крайней мере при определенных действиях).
После обновления терминал до 401 билда стали происходить какие то странности. При запуске терминала появляется одна актуальная котировка по символу(более не обновляется), и терминал начинает качать что то. ( по индикатору подключения видно это) . Скачал более 20 мб информации, но нигде ничего не обновилось. В папке с котировками изменений нет (дата и время не меняются на текущую).
В логи ничего не пишет по этому вопросу.
Последняя запись
2011.02.22 15:05:10 Network '******': trading has been disabled - investor mode 2011.02.22 15:05:10 Network '******': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp. 2011.02.22 15:05:07 Network '******': authorized on MetaQuotes-Demo via Access Point 4 USA 2011.02.22 15:05:04 Terminal MetaTrader 5 build 401 started (MetaQuotes Software Corp.)
При запуске тестера (когда терминал онлайн) в логи пишет вот что
2011.02.22 15:17:46 Core 1 EURUSD: history synchronization started 2011.02.22 15:17:46 Core 1 common synchronization completed 2011.02.22 15:17:46 Tester EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\*********.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2012.01.06 00:00 to be started 2011.02.22 15:17:46 Core 1 authorized (agent build 401) 2011.02.22 15:17:46 Core 1 connected 2011.02.22 15:17:45 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000 2011.02.22 15:17:45 Core 1 agent process started 2011.02.22 15:17:45 Tester EURUSD: history preliminary downloading canceled 2011.02.22 15:12:42 Tester EURUSD: history preliminary downloading started
ОС w7 x64
UPD
Вроде "отпустило" но все равно терминал так и "не признался" что он качал.
Этот кусочек истории выводтся так же как у Вас. А вот если с 1971 года, то как на картинке приведенной в первом посте.
1. Вот Вы извините, интересный человек. А кто сказал что история в 1971 году корректна для работы, особенно на экспертах?
С 2000, 1995 я еще понимаю, на худой конец с 1993...
2. Там шпильки по "ляму" пунктов в обе стороны, вот график такой. исправить график на глубокой истории можно только если эти шпильки убрать (а для этого нужны правдоподобные котировки хотя бы дневных баров).
Эта история необходима для некоторых видов графического анализа. Например, для волнового анализа. Экспертов, использующих волновой анализ, пока не попадалось. В основном разметка у всех ручная.
Есть люди, кому эта история необходима. И отсутствие этой истории ранее для МТ5, а также невозможность экспортирования этой истории из внешних источников в МТ5, делало МТ5 непригодной для технического анализа для такой категории людей. Другое дело, не всем такая глубокая история нужна. Ну это уже другой вопрос.
Посмотрите по ссылке вариант использования истории с 1971 года: http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=84644&view=getlastpost
Именно история с 1971 года дала возможность определить примерную точку окончания восходящего тренда по евре в районе 1.6 - окончание тренда точно на медиане вил Эндрюса.
Это, конечно, из области искусства, но все же... такая глубокая история не всем мешает.
Мне также близок именно графический анализ. Как его загнать в эксперт??? - большой вопрос. Есть обширные наработки в применении графического анализа. Но там так много геометрии, так много правил... Пока ведутся позиционные бои на дальних подступах... Делаются сиюминутные индикаторы в качестве очередной ступеньки к искомому рубежу... С каждым новым индикатором открываются некоторые новые возможности, появляется некоторая наработанная новая информация, то есть делается небольшой шажок вперед. При этом возникают и новые предложения по созданию новых промежуточных индикаторов. Работа, одним словом, долгая и непростая. А как пройти весь путь, перепрыгнуть через неизвестность каким образом?
Да не спорю, глубина истории важна. Но тут есть два но:
1. История должна быть хоть чуток достоверной. Приведите архив котировок (дневные бары и меньше) на такую глубину, может разработчики сочтут ее достаточно достоверной и загрузят на сервер.
А пока нормальную историю для работы лично я вижу только с мая 1993 года (там появляются спред и объемы), возможно рассчитывать определенные индюки и заниматься ГА можно и на более ранней истории, но лично я вряд ли бы так далеко забегал в историю.
2. Возможно история в целом корректна и 1971 года, но вот тогда вопрос возникает - Что на графике делают недельные бары за: 1991.12.29, 1985.11.12, 1985.10.13, 1985.03.24, 1985.02.10, 1984.12.30 (вроде все шпильки указал).
Загрузил всю историю по usdjpy
Решил посмотреть, как она будет выглядеть на месячном графике.
Результат:
И как с такой историей работать?