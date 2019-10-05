А Франция вообще где ?
pourquoi nous pouvons directement dire une sorte de génocide avec les Français.
Il n'y a pas de français dans l'interface (bon, d'accord, ils lisent presque complètement l'anglais ou l'espagnol).
pas de babioles traduites en français.
inspiré par le thème https://www.mql5.com/fr/forum/323648
с чего у нас с французами прямо какой-то геноцид можно сказать.
в Канаде внезапно тоже. В Центральной Америке местами, но естьда и франция не мала. А как рынок так, вторая в ЕС
В канаде 2 официальных языка. Там тебя скорее на английском поймут, чем на французком.
Мы конечно не в Канаде, но вот видишь девушка по французски обращается на русскоязычный раздел. Ей конечно рады и помогут.
Но сам факт говорит что на значительную часть мира забит болт. При всех сложностях, оказалось что франкофоны (привет кстати швейцарии),
оказались обойдены чутким сервисом.
Просто, моими заказчиками никто не готов стать.
Всегда готов.
На английском+ китайском+ испанском пол мира говорит. Нет смысла добавлять диалекты.
Нет ни французского в интерфейсе (ну да ладно, они почти поголовно читают английский или испанский).
ни фенечки с переводом на французский.
