А Франция вообще где ?

с чего у нас с французами прямо какой-то геноцид можно сказать.
Нет ни французского в интерфейсе (ну да ладно, они почти поголовно читают английский или испанский).
ни фенечки с переводом на французский.

навеяно темой https://www.mql5.com/ru/forum/323648

Besoin d'aide
Maxim Kuznetsov:

Олег avtomat:

 

И где тут Париж ?

 
Maxim Kuznetsov:

Локальный язык. Кроме франции только в африке. С него не поимеешь.

 
Evgeny Belyaev:

в Канаде внезапно тоже. В Центральной Америке местами, но есть

да и франция не мала. А как рынок так, вторая в ЕС
 
Maxim Kuznetsov:

В канаде 2 официальных языка. Там тебя скорее на английском поймут, чем на французком.

 
Оцениваем возможное влияние Франции на поддувание. Поддувание слабее. 
 
Evgeny Belyaev:

Мы конечно не в Канаде, но вот видишь девушка по французски обращается на русскоязычный раздел. Ей конечно рады и помогут.

Но сам факт говорит что на значительную часть мира забит болт. При всех сложностях, оказалось что франкофоны (привет кстати швейцарии), оказались обойдены чутким сервисом.

 
Просто, моими заказчиками никто не готов стать. 
 
Алексей Тарабанов:
Всегда готов.

Maxim Kuznetsov:

Но сам факт говорит что на значительную часть мира забит болт. При всех сложностях, оказалось что франкофоны (привет кстати швейцарии), оказались обойдены чутким сервисом.

На английском+ китайском+ испанском пол мира говорит. Нет смысла добавлять диалекты.

 
Ладно, мальчики, я с этим разберусь. 
