А Франция вообще где ? - страница 2
И где тут Париж ?
И с чего вдруг такая озабоченность? Кроме французского, в этом списке нет ещё с полторы тысячи разных языков, -- и что из этого следует? неужели геноцид?
Мы конечно не в Канаде, но вот видишь девушка по французски обращается на русскоязычный раздел. Ей конечно рады и помогут.
Но сам факт говорит что на значительную часть мира забит болт. При всех сложностях, оказалось что франкофоны (привет кстати швейцарии), оказались обойдены чутким сервисом.
а в Индии население почти полтора миллиарда, 1 500 000 000 (ну очень много) -- и тоже "обойдены чутким сервисом". Неужели геноцид?
Локальный язык. Кроме франции только в африке. С него не поимеешь.