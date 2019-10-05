А Франция вообще где ? - страница 2

Спать. 
Maxim Kuznetsov:


И где тут Париж ?

И с чего вдруг такая озабоченность? Кроме французского, в этом списке нет ещё с полторы тысячи разных языков, -- и что из этого следует? неужели геноцид? 

Maxim Kuznetsov:

Мы конечно не в Канаде, но вот видишь девушка по французски обращается на русскоязычный раздел. Ей конечно рады и помогут.

Но сам факт говорит что на значительную часть мира забит болт. При всех сложностях, оказалось что франкофоны (привет кстати швейцарии), оказались обойдены чутким сервисом.

 

а в Индии население почти полтора миллиарда, 1 500 000 000 (ну очень много) -- и тоже "обойдены чутким сервисом". Неужели геноцид?

 
Олег avtomat:

 

а в Индии население почти полтора миллиарда, 1 500 000 000 (ну очень много) -- и тоже "обойдены чутким сервисом". Неужели геноцид?

Там английский - официальный язык, в вузах на нём преподают.
 
У нас в терминале Метатрейдер 5 интерфейсных переводов уже на 58 языков. Мы покрыли почти весь языковой мир.

Документация на MQL5 переведена на 10 языков.

Сайт переведен на 7 языков, это гигантский труд, проведенный нашим отделом переводов и документации. 

Пока дополнительные языки не планируем.
 
Evgeny Belyaev:

Локальный язык. Кроме франции только в африке. С него не поимеешь.

А Монреаль в Канаде? Стыдно не знать, товарищ!
